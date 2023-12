Le terrain de jeux de Denis Côté

Moins de deux ans après Un été comme ça, Denis Côté est de retour avec Mademoiselle Kenopsia, sa quinzième production en 18 ans.

Après avoir porté au grand écran la sexualité féminine à travers l’histoire de trois femmes, il propose cette fois-ci à son public d’aller complètement ailleurs pour explorer la «kenopsia». Un néologisme qui décrit la mélancolie ou la légère anxiété qu’on ressent devant les espaces abandonnés, qui ont jadis été remplis de vie. Qu’on parle d’un centre commercial fermé ou encore d’une piscine publique vidée de son eau.

«J’ai toujours le même modus operendi. […] Un été comme ça, les gros films, je les aime. J’aime diriger les comédiens, écrire des scénarios… mais quand je peux prendre ma revanche sur ces gros films-là, ça me fait tellement du bien! C’est libérateur et ça me redonne de l’énergie», note d’entrée de jeu Denis Côté, en entrevue au Soleil.

Accompagné par «quelques amis», sa caméra et environ 10 000 dollars en poche, le cinéaste a ainsi visité plusieurs endroits inhabités, comme des cinémas, un hôpital, deux monastères. Sans scénario ni idée précise de ce qu’il souhaitait «fabriquer».

«J’avais envie de faire quelque chose sur une obsession des espaces. […] C’est vraiment des morceaux mis ensemble et, au bout, ça devient un film», note le cinéaste, qui ne souhaite pas «intellectualiser» sa démarche.

On entre dans Mademoiselle Kenopsia par une longue série de plans fixes qui mettent de l’avant les espaces explorés par Denis Côté. Pendant près de dix minutes, le réalisateur braque notre regard sur ces lieux désaffectés où ne résonnent que le ronronnement d’un ventilateur industriel, le son de quelques gouttes d’eau ou encore le sifflement du vent qui se soulève à l’extérieur. Une ambiance calme qui finit toutefois par être traversée de bruits de pas…

«Mes films sont un peu ludiques. Je ne suis pas gêné de dire que je joue avec le cinéma alors que ce n’est pas très ‘noble’ de dire ça. Il n’y a pas beaucoup de cinéastes qui disent qu’ils s’amusent… Or, chez moi, ce n’est pas faux. Je mets des morceaux ensemble et j’espère que ça fonctionne. Je suis un peu comme un enfant qui joue avec ses LEGO», affirme Denis Côté.

Murs abîmés, rideaux déchirés, carrelage poussiéreux: Denis Côté fait voyager son public dans plusieurs lieux désertés avec Mademoiselle Kenopsia. (Vincent Biron)

Les lieux qui nous habitent

Au fil des 80 minutes de Mademoiselle Kenopsia, on découvre ainsi l’histoire énigmatique d’une femme obsédée par l’idée de surveiller, d’occuper et de protéger le décor dans lequel elle est plongée.

Interprétée par Larissa Corriveau, la protagoniste entretient notamment une conversation téléphonique avec un inconnu, discutant de son rapport face à l’espace. Dans différentes pièces, la «gardienne» réfléchit ainsi à la façon dont les humains habitent les lieux, à ce que ces endroits conservent de nous une fois qu’on les quitte, etc. Le tout en entremêlant des questions sur la mort et l’existence.

Denis Côté en convient: ce genre d’interrogations l’habitaient particulièrement au moment de tourner Mademoiselle Kenopsia, alors qu’il était affaibli par l’insuffisance rénale, dont il souffre depuis une dizaine d’années.

«J’étais rendu à 11% de fonction rénale. Mademoiselle Kenopsia, c’est un film que je n’aurais pas dû faire», observe, avec un brin de recul, celui qui vient de fêter son cinquantième anniversaire.

Selon l’artiste, qui se remet d’une greffe de rein reçue il y a quelques mois, son long métrage est aussi «un commentaire très personnel sur [sa] maladie».

«Je pense que Mademoiselle Kenopsia est un vestige de mes dernières années de maladie dans le sens où je ne bougeais pas beaucoup. Je restais chez moi. Je m’habituais seulement aux murs de mon appartement. Ça a travaillé sur mon inconscient: le rapport au temps change», estime Denis Côté, marqué également par le confinement de la pandémie.

Le réalisateur né au Nouveau-Brunswick croit avoir projeté sur son personnage principal la plupart de ses réflexions, faisant d’elle une «prisonnière» consciente d’être enfermée dans le temps et l’espace.

«Peut-être qu’aujourd’hui, comme je suis en santé et qu’il n’y a plus de pandémie, je ne referais pas ce film-là.» — Denis Côté

S’il plonge le public dans des endroits clos, Denis Côté ne souhaitait toutefois pas l’enfermer dans la noirceur. Loin d’être sombre ou funèbre, l’œuvre met de l’avant le rêve et la lumière. Appuyé par Vincent Biron à la direction photo, le cinéaste tourne sa caméra vers de nombreuses fenêtres.

«On voulait que [la protagoniste] se projette vers l’extérieur. Sur le plateau, je disais qu’on devait s’assurer qu’elle ait une envie d’ailleurs. Mais elle ne peut pas ouvrir les portes ni les fenêtres.

«Et en plus, à très petit budget, on avait besoin de la lumière [naturelle] parce qu’on n’avait pas d’éclairage», note en riant le cinéaste derrière Vic et Flo ont vu un ours (2013) et Répertoire des villes disparues (2019).

Loin d'être sombre, le nouveau long métrage de Denis Côté est visuellement rempli de lumière. (Vincent Biron)

Comme une «tension sourde»

C’est un fait connu: Denis Côté s’amuse à donner un rythme particulier à la plupart de ses films.

Inspiré par le cinéma d’horreur dont il raffole depuis l’enfance, l’artiste aime jouer avec un certain sentiment d’inquiétude. Laissant croire aux cinéphiles que l’histoire dans laquelle ils sont plongés pourrait subitement être chamboulée, à tout moment.

Mademoiselle Kenopsia n’échappe pas à la signature de son réalisateur. Certaines scènes flirtent d’ailleurs avec le paranormal, alors que la protagoniste est visitée par des individus étranges ou encore de curieuses projections lumineuses.

Conscient de l’expérience qu’il propose avec ses films, Denis Côté demande toutefois aux spectateurs de lui faire confiance et d’embarquer dans son univers.

«Je ne veux pas provoquer le public. Je ne veux pas lui faire un pied de nez, mais je veux l’inviter à voir une proposition [différente]. Ça se peut que t’aimes, ça se peut que t’aimes pas, mais viens jouer avec moi», lance le cinéaste, convaincu que le cinéma ne sert pas seulement à divertir son auditoire.

Mademoiselle Kenopsia prendra l’affiche le 15 décembre.