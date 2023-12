La vengeance, même silencieuse, a un goût amer

Jusqu’où un père est-il prêt à aller pour venger la mort cruelle et injuste de son fils? Bien loin, selon les premières minutes de Vengeance silencieuse qui sont ponctuées d’images de mains ensanglantées, de bruits de coups de feu et du vrombissement des moteurs.

De retour à Hollywood après plus de vingt ans, le réalisateur John Woo place rapidement les bases de son film. Les cinéphiles qui l’admirent entre autres pour ses fameuses scènes au ralenti n’auront d’ailleurs pas à attendre très longtemps: à 77 ans, l’homme montre de quel bois il se chauffe.

Avec Vengeance silencieuse, John Woo plonge le public dans l’existence de Brian (Joel Kinnaman). Une vie qui change du tout au tout lorsqu’une fusillade entre deux gangs de rue happe mortellement son jeune garçon qui s’amusait tranquillement dans la cour de la maison familiale, le jour de Noël.

Alors que Brian tente d’attraper les meurtriers, l’un deux l’attaque et le blesse à la gorge abîmant ses cordes vocales.

Complètement détruit, le protagoniste n’aura qu’une idée en tête, soit se venger et éliminer ces gangs de rue qui montent en popularité dans le quartier. Son objectif: «tuer chacun d’entre eux» le 24 décembre.

Au-delà des scènes violentes et gratuites, le scénario de Vengeance silencieuse manque de crédibilité et de nuance. (Carlos Latapi/Lionsgate/Carlos Latapi/Lionsgate)

Loin d’être métaphorique, le titre «Vengeance silencieuse» annonce le concept du film qui ne contient donc aucun dialogue.

Si la contrainte est, en théorie, fort intéressante et que la prémisse du scénario met bien la table, le film tourne malgré tout rapidement au vinaigre.

Malgré une caméra qui met de l’avant le regard et les gestes des acteurs, ces derniers n’arrivent pas à faire voyager leurs émotions de l’autre côté de l’écran. Bien qu’on constate l’immense colère qui habite Brian ou encore la peine – quasi absente – de sa conjointe, il est difficile de les ressentir, assis dans la salle.

Même si on finit par accepter le manque de nuances et de crédibilité de l’histoire, Vengeance silencieuse laisse en suspend bon nombre de questions qui n’obtiennent aucune réponse. Notamment lorsque Brian livre à la police un dossier complet sur les criminels «les plus recherchés» de la ville… Sans que le public ait eu l’occasion d’assister à sa mystérieuse enquête.

Impliquer d’autres personnages et leur donner la parole, comme l’enquêteur (Kid Cudi) ou encore le chef de gang (Harold Torres), aurait assurément permis de combler ces grands vides. Pour donner plus de dimension à cette œuvre et à son scénario somme toute très mince et sans suspens, qui se termine dans une finale des plus clichées.

En près de deux heures, le long métrage de John Woo ne s’accroche principalement qu’à des combats très violents et surtout gratuits.

Outre quelques scènes au ralenti très réussies, qui font éclater le verre, exploser le feu et broyer la taule, Vengeance silencieuse s’avère fort décevant.

Vengeance silencieuse est à l’affiche dans tous les cinémas.

(VVS Films)

Au générique