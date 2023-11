Blanche, une enseignante (Virginie Efira, vue dans Un amour impossible et Benedetta), tombe sous le charme de Grégoire (Melvil Poupaud, de Laurence Anyways). Pas étonnant : il est séduisant, affectueux, prévenant. Il sait être doux et drôle, citer Britannicus ou chantonner Barbara. Mais la période des caresses ne durera qu’un temps... car Greg est le parfait exemple d’une personnalité de type «pervers narcissique caché».

Un type du genre contrôlant, manipulateur et possessif qui cachait bien son jeu : Greg, au quotidien, est un homme dangereux qui isole, étouffe et étiole l’objet de sa flamme.

Prise au piège

Elle n’est pourtant pas naïve Blanche : c’est une femme épanouie et appréciée. Dès le départ, elle sait qu’elle devrait se méfier. Que certaines choses sont trop belles pour être vraies.

Mais elle a pris de l’âge, et a davantage envie d’aimer que d’être sage.

Alors hop! elle saute dans l’inconnu, sans accorder trop d’importance aux petits signaux d’alarme... Comme quand Greg, dès la première nuit, lui chuchote amoureusement non pas «je te veux», mais «je ne te veux que pour moi».

Elle va rapidement se retrouver enceinte. Mère. Isolée. Prise au piège. On ne divulgâche pas grand-chose, ici : l’histoire est racontée post-relation de couple, quand Blanche est déjà dans le bureau de son avocate.

D’abord subtile, la micro-violence de ses mots augure déjà de futurs gestes moins bienveillants. Pour Blanche, commence le bal des petites concessions auxquelles elle «doit» se résoudre.

Un sentiment de culpabilité et son sens des responsabilités maternelles vont lui faire sciemment accepter son malheur. Et faire d’elle une Emma Bovary moderne.

Zones grises... et pastels

Le mari blesse, mais sait aussi se faire aussitôt pardonner. Pour mieux, ensuite, recommencer ses stratagèmes passifs-agressifs. Blessé ou pris en faute, il s’arrange pour faire porter le chapeau sur sa partenaire. Profitant d’éclats passagers de lucidité, Greg se confond parfois en excuses... qui sonnent faux et lui permettent de se poser, lui, en victime. Blanche se justifie autant qu’elle lui trouve des excuses.

Bientôt, la violence psychologique augmentera d’un cran.

Du roman éponyme d’Éric Reinhardt, la réalisatrice et co-scénariste Valérie Donzelli a tiré une œuvre douloureuse et puissante, entre drame intime et suspense sentimental, portée par une comédienne au sommet de son art. Son film évite toute forme de pathos, préférant guider notre regard dans certaines zones plus grises de la culpabilité ou du consentement.

la comédienne Virginie Efira et Melvil Poupaud, son partenaire de jeu dans le film L'amour et les forêts. (Courtoisie Rectangle Productions / Les films de Françoise)

L’amour et les forêts dresse en filigrane un parallèle entre l’amour familial, qui donne sans compter, et celui de cet amant perfide, qui aime moins qu’il accapare — et qui étouffe sa proie.

La démonstration de ce que peuvent être les pervers narcissiques est parfois quelque peu appuyée; quelques scènes supplémentaires de bonheur conjugal «inespéré» auraient été utiles pour aider le spectateur à accepter la situation.

Si le récit ne présente guère de surprises, l’approche formelle réserve de fort jolis moments, notamment quand il s’agit d’illustrer les moments idylliques. La réalisation se permet alors de sortir des ambiances thriller pour visuellement flirter avec la Nouvelle Vague (ambiances monochromes; effet elliptique d’images en saccades), voire avec les comédies musicales de Jacques Demy (Les demoiselles de Rochefort, Peau d’âne) dominées par un bonheur candide et des couleurs pastels.

L’amour et les forêts est présenté au cinéma.

L'amour et les forêts, bande-annonce (Axia Films)

Au générique