Le défi était colossal. Adapter à l’écran la vie d’un homme plus grand que nature, qui était aussi complexe que déterminé.

Ridley Scott a centré l’histoire autour de l’ascension fulgurante du général Napoléon Bonaparte à la tête de la France à travers le prisme de sa relation tumultueuse avec son grand amour, Joséphine, ses tactiques militaires et politiques, ainsi que les grandes batailles qui ont fait sa renommée.

Pour porter une telle histoire, il fallait un acteur d’exception. Et Joaquin Phoenix (oscarisé pour Joker) remplissait toutes les cases.

Durant tout le long métrage, il interprète tout en nuance la personnalité complexe de Napoléon Bonaparte; parfois mélancolique, parfois colérique, parfois romantique, parfois même comique.

Phoenix offre l’une de ses plus grandes performances en carrière. Il s’agissait de retrouvailles pour lui et Ridley Scott, depuis le cultissime Gladiateur, film qui avait lancé la carrière de l’acteur.

Mais bien que le film soit centré sur le personnage de Napoléon, le rôle de sa femme Joséphine était tout aussi important sinon plus. Après tout, « il n’est rien sans elle », comme l’admet lui-même le principal protagoniste.

L’actrice Vanessa Kirby avait déjà brillé dans une histoire sur la royauté, grâce à son interprétation de la princesse Margaret dans la série The Crown.

Avec ce film, elle démontre une autre facette de son immense talent. Souvent dans l’ombre et dominée par Napoléon, nous sommes éblouis par sa manière de renverser les rôles et de mettre à genoux l’homme le plus puissant du monde à l’époque.

Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby dans Napoléon (Sony Pictures)

Leur relation complexe et passionnée offre une perspective intimiste essentielle à l’histoire. Car les succès et les échecs de Napoléon étaient intimement liés à sa vie privée.

Mais la grande force de film réside certainement dans les batailles.

Ridley Scott offre des scènes puissantes, magnifiquement chorégraphiées, mais surtout explicitement violentes. Le cinéaste n’y va pas dans la dentelle pour illustrer les guerres napoléoniennes.

Le réalisateur a habilement réussi le défi de nous faire plonger dans cette France en pleine révolution, et dont Napoléon en était l’incarnation.

Malgré tous ses bons coups, le film est loin d’être parfait.

D’une durée de plus de 2 h 30, le film souffre un peu d’un montage trop linéaire.

On passe d’une période importante à une autre sans grande fluidité. Produit par Apple, le film aura droit à un director’s cut de plus de 4 h, offert sur la plateforme Apple TV+.

Il y a fort à parier que cette version aura un rythme beaucoup plus soutenu. Dommage que le grand public en soit privé.

Le manque de rythme s’illustre particulièrement à la fin du film à la suite de la grande bataille de Waterloo.

Finalement, bien que le film soit plus coloré que les très oubliables Dernier duel et la Saga Gucci, Ridley Scott est encore accro aux teintes de gris.

Sans être digne des plus grands chefs-d’œuvre du cinéaste âgé de 85 ans (Blade Runner, Alien, Gladiateur), Napoléon demeure son film le mieux réussi en près d’une décennie.

Napoléon est présenté en salle.

(Sony Pictures)

