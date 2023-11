Un prix CLIO pour le cinéaste Benoit Lalande

Le film de Lalande met en lumière les efforts d’un groupe de jeunes Ghanéennes qui désirent se réaliser sur les vagues du golf de Guinée.

Interdites aux jeunes filles, les plages isolées de ce pays d’Afrique de l’Ouest sont pourtant reconnues comme des paradis du surf.

Initiées à ce sport par Justice Kwofie et ses frères, ces jeunes filles repoussent les limites et les préjugés pour réaliser leur rêve de surfer sur les plus belles vagues de Busua.

Benoit Lalande a braqué sa caméra sur ces jeunes filles ainsi que sur Justice qui alimente la passion de ces surfeuses.

Le surf est devenu est passion pour des jeunes Ghanéennes. (Benoit Lalande/Courtoisie)

Un honneur

Son film, Obinini, vient donc de reporter la palme de bronze au Prix CLIO Sports. Cette récompense internationale rend hommage aux meilleures productions sportives.

«Ce prix fait partie d’une compétition très prestigieuse dans le monde du film et de la publicité, confie le réalisateur. Je suis vraiment honoré de faire partie des lauréats. Je crois que mon film montre une réalité très peu connue et surtout fait état du courage de ces jeunes filles.»

Originaire de la Côte-Nord, Benoit Lalande a grandi dans la région de Québec. C’est en 2015 que l’aventure débute pour lui. Il quitte alors la Vieille Capitale pour la Californie où il s’inscrit en marketing à l’université Long Beach State.

Diplômé de cette institution, Benoit Lalande a toujours cru que cette formation en marketing l’aiderait dans sa progression comme cinéaste.

Benoit Lalande braque ses lentilles sur tout ce qui peut l'impressionner. (Ryan Valasek/Courtoisie)

«Au début, je voulais m’inscrire en cinéma, mais j’ai rapidement compris qu’une formation complémentaire à ma passion pourrait grandement m’aider, confiait-il en entrevue avec Le Droit. Grâce à ça, je peux établir des stratégies efficaces pour mes projets et je parle également le même langage que les publicitaires qui m’engagent à titre de réalisateur. C’est vraiment une corde de plus à mon arc.»

Grand voyageur et amateur de sports extrêmes, Benoit Lalande a visité plusieurs pays au cours des dernières années afin de tourner des images spectaculaires qu’il a mises sur différents projets.

Les prix Clio Sports ont été créés en 2014. On peut retrouver tous les films récompensés ainsi que ceux mis en compétition en visitant le site https://clios.com/