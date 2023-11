Miou-Miou et Leïla Bekhti dans Je verrai toujours vos visages. (AZ Films)

Qu’est-ce donc que la justice réparatrice?

Il s’agit d’une initiative qui confronte des victimes d’infractions à leurs auteurs.

Dans cette fiction, la réalisatrice nous offre deux trames narratives distinctes. La première suit un groupe de trois victimes (Grégoire, Nawelle et Sabine) qui ont subi diverses infractions; vol à l’arraché, violation de domicile et braquage.

Dans la deuxième trame, il est question du cheminement de Chloé, victime de viol incestueux de la part de son frère ainé.

De prime abord, il faut noter la profonde humanité de l’œuvre de Jeanne Herry.

Si au départ, on nous présente des victimes qui cherchent à tout prix à confronter les détenus face à leur geste. Le film évolue magnifiquement au point où victimes et criminels bâtissent des ponts entre eux pour s’aider mutuellement à se reconstruire et à avancer.

Pour ce qui de l’histoire de Chloé, interprétée par Adèle Exarchopoulos, il est davantage question de cheminement personnel. Cette dernière doit confronter son frère pour aller de l’avant, et mettre derrière elle la haine et la souffrance qui l’habitaient depuis son agression.

Dans les deux cas, la cinéaste démontre une maitrise sans faille d’un sujet pour le moins méconnu, et rarement mis de l’avant au cinéma.

Alors qu’on aurait pu s’attendre à un récit marqué par la confrontation des points de vue, le film puise sa force dans l’écoute.

On ressent toute l’évolution des différents personnages au fur et à mesure qu’ils écoutent les histoires de tout un chacun.

Les dialogues sont percutants, et les acteurs jouent avec une telle authenticité qu’on a l’impression de voir de véritables victimes d’infraction, ainsi que des détenus.

La prise de conscience des détenus est particulièrement bien amenée.

Des détenus, qui au début du programme, sont sur la défensive face aux conséquences de leur geste. Mais qui vont cheminer pour se rendre compte que les crimes qu’ils ont commis peuvent avoir des conséquences beaucoup plus profondes qu’ils ne l’imaginaient.

C’est là aussi qu’on découvre le grand pouvoir de la justice réparatrice : mettre un visage sur le crime.

Autant au niveau de ceux qui l’ont commis que ceux qui l’ont subi. D’être confronté aux deux visages d’un acte criminel donne une perspective particulièrement intéressante.

Parmi tous les dialogues forts du film, mention honorable à celui entre Nawelle et Nassim, l’un des détenus. Lorsque ce dernier leur dit que si jamais il devait récidiver, il n’oserait jamais s’attaquer à l’une des trois victimes avec qui il a interagi durant le programme.

Ce que à quoi Nawell lui demande tout simplement : « Pourquoi, qu’elle est la différence entre eux et des inconnus? »

Ce dialogue est percutant, car il met en lumière que peu importe qui est la victime du crime, le résultat demeure le même et surtout les séquelles seront aussi profondes.

Pour ce qui est de la rencontre entre Chloé et son frère, le poids du silence est déchirant et détonne de l’autre trame où les dialogues sont à l’honneur.

