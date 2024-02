Deux nouvelles expositions pour lancer la saison au MBAS

Vivant à Val-Joli, les tableaux de Jérémie St-Pierre ont été exposés partout à travers le monde. Dès le 8 février, son exposition Une magnifique désolation fait escale au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke (MBAS).

Dans cette exposition, l’artiste s’«interroge le potentiel émotif de la mémoire par le biais de ses tableaux».

«Chaque tableau du corpus est méticuleusement composé à partir de pièces d’archives personnelles, comme des fragments du passé qui ressurgissent par bribes dans chacune de ses œuvres. L’exposition invite le visiteur à vivre une immersion dans les réminiscences d’un temps révolu, finalement pas si lointain», lit-on dans un communiqué du MBAS.

La seconde exposition proposée aux amateurs d’art en est une «jeunesse», mais qui «saura plaire à tout le monde». Intitulée Dans ma tête..., elle a pour but de faire «immersion dans la collection du MBAS à travers la lunette de la médiation».

«À la fois singulier, introspectif, sensible et coloré, le parcours proposé guidera les jeunes et les moins jeunes dans leur réflexion sur leur propre subjectivité, leurs émotions, leurs goûts et leurs préférences esthétiques», souligne-t-on dans le communiqué.

Le lancement de ces deux expositions aura lieu le 8 février à 18h en compagnie de Jérémie St-Pierre et de plusieurs invités du MBAS. Les oeuvres de Dans ma tête... et Une magnifique désolation seront exposées jusqu’au 21 avril.