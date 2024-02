Une expérience grandissante en France pour la chanteuse Claudie Létourneau

Résidente de Sherbrooke depuis le début de ses études en musique il y a 7 ans, Claudie Létourneau tente de réaliser un rêve d’enfance.

«Depuis que j’ai quatre ans, je souhaite être chanteuse, se remémore-t-elle. Je n’y croyais pas au début quand j’étais jeune. C’est comme un rêve qui était sur la glace. Après des études en sciences humaines, j’ai fait un changement de carrière.»

À travers son baccalauréat à l’UdeS, Claudie a sorti en février 2023 son premier EP Bourrasque. Elle a également participé au concours Ma première Place des Arts en automne 2022, aux Francouvertes et à la finale du Festival de la Chanson de Granby.

Son prix remporté lors de Ma première Place des Arts lui a permis par la suite de s’envoler vers un autre continent pour conceptualiser et tourner un vidéoclip en Normandie.

Claudie Létourneau a participé à plusieurs concours dans la dernière année. (Claudie Létourneau)

La combinaison de deux passions

Au cours de son passage dans la ville de Trouville-sur-Mer du 1er au 9 septembre, la chanteuse a enfin eu l’occasion de pratiquer ses deux passions en même temps, «la musique et le voyage».

«Je suis une grande voyageuse. Avant mon changement de carrière, j’étais en voyage pendant six mois. [...] Le voyage a un peu été mis sur la glace ces dernières années comme tout mon temps et mon argent allait dans la musique.»

«De pouvoir voyager à nouveau cette fois-ci grâce à la musique, c’était impensable pour moi.» — Claudie Létourneau

Accompagnée de la cinéaste française Camille Tardieu, la Gatinoise s’est promenée un peu partout dans la ville pour trouver les endroits qui représenteraient le mieux sa chanson Mes Jambes à mon cou visuellement. Un processus qui a commencé plusieurs mois avant son arrivée en France.

«Deux mois avant de rencontrer Camille, on s’était parlé en Zoom. On avait échangé des idées. Je voulais quelque chose de coloré, de vraiment punché. On est allé jouer avec la géométrie et les couleurs dans les lieux de Trouville», explique-t-elle à La Tribune.

«On voulait des parties du corps un peu déconstruites, abandonnées dans les décors. Le tout entrecoupé de danses.»

Le vidéoclip de la chanson Mes jambes à mon cou a été tourné entièrement à Trouville-sur-Mer. (Claudie Létourneau)

Au bout des neuf jours, Claudie a pu présenter le vidéoclip de sa chanson au Festival de courts-métrages Off-Courts de Trouville-sur-Mer.

«La chanson parle d’être pogné dans des patterns, tourner en rond et que ça nous retient d’avancer. Le souhait, c’est de sortir de ces patterns, de tourner la page et de partir à neuf.» — Claudie Létourneau

La chanteuse a également eu la chance de performer devant le public français. «C’était vraiment le fun. C’était comme sortir de sa zone de confort. C’était aussi mon premier spectacle en formule solo. Ça s’est bien passé. J’ai eu une super bonne réponse.»

La pochette de la chanson Mes jambes à mon cou. (Claudie Létourneau)

Un album bientôt en production

Après avoir fini ses études en avril, Claudie Létourneau s’attend à de grandes choses en 2024.

«Je suis en train de monter un spectacle complet de 1 h 15. C’est plein de nouvelles chansons, indique la chanteuse. Je vais tourner ces chansons-là cet été et, l’automne ou l’hiver prochain, je vais retourner en studio pour un album.»

En plus de ces projets, la Gatinoise a déjà prévu à son calendrier des performances au Festival de la chanson de Tadoussac et au Festival Fransaskois en Saskatchewan.

Même si la date exacte n’est pas déterminée, un spectacle à Sherbrooke est également dans les cartons ce printemps.