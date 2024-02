Les maisons refuges de l’artiste Geneviève DupontD

Maison forêt, une exposition de Geneviève DupontD, est présentée au Centre communautaire et culturel Françoise-Dunn. (Maxime Picard/La Tribune)

Pendant le confinement, la maison de la Sherbrookoise se trouvait devant une forêt. Elle et sa famille pouvaient aller marcher dans l’oasis urbaine, devenue un prolongement de sa cour.

Pas de doute : les lieux ont adouci un confinement qui s’avérait oppressant pour certains. Ce sentiment de zénitude émane de ses œuvres.

Pendant cette période, sa famille et elle résidaient dans l’est de Sherbrooke, dans le secteur de Bowen Sud et St-Francis.

«On traversait la rue, il y avait un ancien rail de chemin de fer. Il y avait des gens qui skiaient […] C’était devenu notre terrain de jeu. On l’a exploré», dit-elle en soulignant que ce contexte a rapproché sa bulle familiale.

La nature prenait déjà une grande place dans l’imaginaire de l’artiste. Certaines œuvres exposées datent de 2019. «Il y a des maisons forêts qui sont apparues de plus en plus dans mon travail. J’ai décidé d’en faire d’autres pour faire un projet complet, un peu comme un hommage à cette forêt, qui est accessible et qui est un havre de paix, surtout dans la situation du confinement.»

«J’ai toujours travaillé le territoire, l’idée du territoire en transformation; le temps qui passe, les traces qui sont laissées et la place qu’on prend comme habitants d’un écosystème. Ça faisait déjà partie d’une réflexion.»

Geneviève DupontD présente Maison forêt jusqu'au 1er mars au Centre culturel et communautaire Françoise-Dunn. (Maxime Picard/La Tribune)

«Cette évasion dans la nature, tout le monde l’a un peu vécue. Tout d’un coup, on réalisait l’importance…»

En regardant son exposition, on ne peut s’empêcher de faire un parallèle avec Femme forêt, un livre d’Anaïs Barbeau-Lavalette.

«Je l’ai lu et je n’ai pas fait le lien tout de suite… Une amie m’a envoyé la page couverture. Tout d’un coup, je me suis dit que ça se rejoint.»

Elle réside maintenant tout près de l’école secondaire Montcalm. La verdure est moins dense, mais les membres de la famille peuvent prendre l’air pour se déplacer.

«On est à cinq minutes à pied. On est déménagé ici parce qu’on voulait être proche de tout. C’est tout naturel d’exposer à côté de chez moi […] On voulait vivre un mode de vie à pied. J’arrive à ne pas prendre la voiture… » raconte celle qui est chargée de cours au certificat en arts visuels à l’Université de Sherbrooke.

Cette fonction l’a beaucoup occupée ces dernières années. Elle a présenté sa dernière exposition, Érosion, à Sutton en 2019, mais elle a aussi participé à d’autres projets, comme Téléphone Exquis, une chaîne créative regroupant 40 artistes estriens en arts visuels et littéraires.

En plus de ses plus de ses tableaux d’acrylique sur papier, elle présente également des collages.

«J’ai aussi une formation en graphisme et en cinéma. Avec le collage, on se rapproche du montage. C’est un peu le même principe. Je trouve ça très zen. J’aime ça alterner d’un à l’autre, de réinventer des lieux avec des textures», fait-elle valoir.

L’exposition est présentée au Centre culturel et communautaire Françoise-Dunn jusqu’au 1er mars.