Marc Dupré en vedette au Festival Ô Memphré en mai

Marc Dupré performera au festival le 19 mai alors que Fredz et La Chicane seront sur scène les 17 et 18 mai respectivement. (Erick Labbé/Archives Le Soleil)

À la mi-janvier, Marc Dupré avait dû reporter à une date ultérieure les représentations de son spectacle d’humour Ben Voyonc Donc prévues au Vieux Clocher de Magog en raison de la COVID-19.

En plus de Marc Dupré, La Chicane et Fredz, plusieurs artistes de la relève seront aussi présents pour les festivités.

Meghan Oak, Kermess, Fly Jordy, Philippe Tremblay, Izabelle, Emmanuelle Querry, Nightjars et Electric Fabrics ont été confirmés par les organisateurs jeudi en fin d’après-midi lors du dévoilement officiel de la programmation du festival.

«Nous sommes très fiers de présenter une deuxième édition à l’image du festival», estime le directeur général et artistique de l’événement, Jean-Simon Marchand. Les trois têtes d’affiche sauront plaire à différentes clientèles, ce qui fait partie de notre mission d’offrir une soirée de qualité, peu importe les goûts musicaux des festivaliers.»

«On a de magnifiques talents au Québec et c’est important pour nous de les mettre de l’avant, c’est ce qui explique la belle diversité et les découvertes qu’offre notre programmation 2024.»

Pour cette deuxième édition du Festival Ô Memphré, les organisateurs ont décidé de déplacer le festival de juillet à mai.

L’événement tenu une nouvelle fois à la pointe Merry se déroulera les 17, 18 et 19 mai cette année.

«La tarification des billets a été un sujet de discussion très important au sein de l’équipe», souligne le directeur du développement des affaires, Jean-Christophe Morissette.

«Après avoir échangé avec la communauté et les festivaliers, nous avons changé de stratégie dans l’objectif de rendre l’événement plus accessible. C’est une grande satisfaction pour nous présenter des passeports trois jours à 40 $ et des billets journaliers à 30 $.»