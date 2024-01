La beauté masculine signée Réjean Hébert

Réjean Hébert et Yvon Boilard rendront disponibles aux visiteurs 85 œuvres de leur collection du 24 janvier au 2 mars. Le tout se tiendra au Centre culturel Pierre-Gobeil, sur la rue du Haut-Bois Sud, dans le secteur de Rock Forest à Sherbrooke.

«La moitié des œuvres sont des toiles, le quart sont des sculptures et le reste sont des gravures ou des photographies, entre autres», explique Réjean Hébert.

Réjean Hébert L'ex-ministre de la Santé lancera sous peu un livre regroupant ses chroniques. Pour l'occasion, on discute avec lui de ce livre, mais aussi de la réforme du réseau, de la situation dans les CHSLD et plein d'autres trucs. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Peu importe le médium, toutes les œuvres exposées le sont pour le même but : exposer la sensibilité de la figure masculine au public.

«La beauté du corps masculin, de la figure masculine, m’émeut. Ce qui nous touche, c’est l’émotion transmise par les différents artistes. Sur certaines toiles, il y a une émotion assez importante de mélancolie, de joie, de questionnement. C’est ce qui nous attire dans la figure masculine», mentionne le Dr Hébert.

«Il n’y a pas de message spécifique qu’on veut passer aux visiteurs, ajoute-t-il. Notre idée, c’est de promouvoir la représentation masculine, qui est souvent négligée dans les collections d’œuvres. Souvent, c’est le corps féminin qui est représenté, donc nous on a choisi le corps masculin.»

De l’Espagne au Mexique, en passant par le Vietnam, l’exposition L’homme, dans tous ses états fera voyager les visiteurs un peu partout à travers le monde avec ses œuvres, tout en proposant aussi aux amateurs d’art de découvrir des créations bien de chez nous.

«Nous avons une œuvre de Robert Péloquin, un artiste de la région de l’Estrie, qui a fait une sculpture après la tragédie de Lac-Mégantic avec des clous de voie ferrée pour en faire des anges qui s’envolent. Moi qui avait un papa cheminot et qui a vécu une partie de mon enfance sur le bord d’une voie ferrée, ça représente quelque chose d’assez important sur le plan émotionnel, surtout que j’ai été très présent à Lac-Mégantic comme ministre en 2013», souligne Réjean Hébert.

Deux oeuvres qu'il sera possible de voir à l'exposition « L'homme dans tous ses états ». (Maxime Picard/La Tribune)

Pas un collectionneur

Bien que son conjoint et lui possèdent une centaine d’œuvres consacrées à la figure masculine, Réjean Hébert refuse l’étiquette de collectionneur.

«Pour moi, un collectionneur est quelqu’un qui va essayer d’être à l’avant-garde des nouveautés, d’acquérir des œuvres d’artistes émergents et tout ça. Nous, on achète les œuvres qui nous touchent et qui sont significatives pour nous. On est des amateurs d’art», indique-t-il.

Cet intérêt à d’ailleurs pris naissance lors de la rencontre entre Yvon Boilard et Réjean Hébert, raconte ce dernier, dans un restaurant qui hébergeait à l’époque une exposition de portraits d’hommes. C’était il y a une vingtaine d’années.

«La première œuvre qui est dans la collection est l’un de ces portraits», précise d’ailleurs le Dr Hébert.

Le vernissage de L’homme, dans tous ses états se tiendra le jeudi 25 janvier entre 18h et 20h. Le 24 février prochain, Réjean Hébert et Yvon Boilard proposeront une visite commentée à partir de 14h.