Un hiver porté par les auteurs d’ici et d’ailleurs à La Peuplade

Au retour d’une année 2023 des plus concluantes, marquée par un doublé «inédit» aux Prix des Libraires – pour les œuvres de Dominique Scali et de Marie-Hélène Voyer -, il convient de dire que La Peuplade met la table pour une autre belle saison, avec un hiver sous le signe de la diversité.

Six livres, dont quatre romans et deux recueils de poésie. Deux traductions. Mais aussi trois œuvres d’auteurs du Québec, dont un du Saguenay-Lac-Saint-Jean en ce «presque» employé qu’est devenu Charles Sagalane à la maison d’édition saguenéenne, au fil de ses nombreuses publications.

«On a une majorité de romans comme d’habitude, qu’on vient toujours compléter avec de la poésie, parce qu’on a à cœur de maintenir la poésie. Puis la traduction, c’est un autre de nos engagements depuis quelques années. Ç'a commencé avec la littérature nordique, et ça continue. Il ne s’agit pas du tout de laisser tomber la littérature québécoise, mais d’ouvrir l’édition québécoise à la littérature étrangère», fait valoir Paul Kawczak.

Frappabord, de Mireille Gagné

Le mandat de lancer officiellement cette saison de lecture, le 17 janvier, revient à une autrice bien en vue présentement au Québec. Après avoir capté l’attention des lecteurs et lectrices en 2020 avec Le lièvre d’Amérique, Mireille Gagné revient à la charge, cette fois en nous plongeant dans la peau d’un frappabord - notamment -, sur une Grosse-Île où se joue l’Histoire avec un grand H, en pleine Seconde Guerre mondiale.

Toujours attentive à la nature, « au point même de s’y identifier », elle braque les projecteurs sur un fait historique peu connu, alors que des recherches biologiques aux visées pour le moins douteuses ont bel et bien pris place dans ce coin de pays, dans les années 1940. Mais elle le fait avec une «voix particulière» et très ancrée dans le territoire, fait remarquer Paul Kawczak.

Voyages sans bagages, de Tove Jansson

Il y a quelques années, La Peuplade s’est engagée à publier l’intégralité de l’œuvre destinée aux adultes de Tove Jansson, ce qui n’avait jamais été fait de façon complète dans la langue de Molière. Voyages sans bagages, quatrième traduction depuis 2019 de la défunte autrice suédoise, se veut comme les précédentes un amalgame de nouvelles. Cette fois autour de conflits interpersonnels aux acteurs et lieux différents.

«Des petits conflits quasiment mineurs, mais au moyen desquels elle arrive vraiment à peindre avec une grande subtilité des choses de tous les jours sur la complexité de l’âme humaine. C’est ce que ces petits conflits peuvent dire de profond sur nous. C’est des livres qu’elle a écrits vers la fin de sa vie, donc on sent toute sa sagesse, on sent que c’est quelqu’un qui a beaucoup vécu, qui a beaucoup observé les gens. C’est avec une grande intelligence, et toujours un sourire en coin qu’elle va observer ces personnages s’engueuler», indique Paul Kawczak au sujet de cette parution prévue pour le 7 février.

Également auteur, Paul Kawczak est éditeur à La Peuplade. (Archives Le Quotidien, Jeannot Lévesque/Archives Le Quotidien, Jeannot Lévesque)

Lac Noir, de Roseline Lambert

Nouvelle poète au sein de La Peuplade, la Montréalaise Roseline Lambert proposera le 13 mars prochain un livre dont la protagoniste, également anthropologue, lui ressemble. «Une histoire vraie que la poésie décompose», note la principale intéressée dans le descriptif, tout en promettant un plongeon scandinave dans un hiver aussi blanc que noir, teinté d’amours parfois infructueux.

«Et il y a toujours ce fil noir de sa grand-mère québécoise, qui demeure présente dans sa pensée, comme un fil directeur, un phare qui va l’empêcher de trop s’égarer dans les chemins d’Europe», nuance l’éditeur de La Peuplade.

Scènes villageoises sans cochon, de Željka Horvat Čeč

Voilà une jeune autrice que le cofondateur de la maison d’édition Simon Philippe Turcot a rencontrée par hasard, lors d’une soirée de lecture en Croatie. À travers Scènes villageoises sans cochon, à paraître le 6 mars, elle partage un regard d’enfant sur la guerre qui a sévi tout près, dans son pays, alors qu’elle n’était qu’une petite fille.

«L’enfant des fois peut voir des choses absolument terribles, sans les comprendre, soit de façon banale ou de façon choquante. Mais ce qui est drôle, c’est qu’on comprend bien qu’elle ne comprend pas. Elle a une compréhension décalée et ça rend le livre assez comique paradoxalement.»

Avant de brûler, de Virginie DeChamplain

Après le succès récolté avec Les Falaises, en 2020, Virginie DeChamplain revient le 3 avril avec un roman où les impacts des changements climatiques sont palpables, dans un Québec quelque peu futuriste. Le niveau de l’eau y a monté, les incendies font rage, et les gens autour tentent tant bien que mal de s’y retrouver.

Du lot, il y a deux femmes, l’une d’ici et l’autre d’ailleurs, dont les destins se verront croisés en pleine forêt. «Ça va être une histoire de solidarité féminine dans ces difficultés, où elles vont essayer ensemble, dans cette maison à l’écart du monde, de refonder quelque chose qui pourrait ressembler à une microsociété plus pérenne. Un livre féministe, de rencontres, et d’avenir, dans un monde qui pourtant paraît en avoir de moins en moins», laisse entrevoir Paul Kawczak.

Du premier au dernier jour, de Charles Sagalane

Comme le rappelle l’éditeur, La Peuplade «est toujours là pour suivre Charles Sagalane dans ses différentes propositions, qui chaque fois ne se ressemblent pas». Pour ce recueil à paraître le 10 avril, huitième livre à être publié à la maison d’édition saguenéenne, il se réinvente une fois de plus.

«Il y a très peu de mots, c’est très spirituel, et ça va ressembler à un espèce de livre dont vous êtes le héros, mais minimal. Qui va chercher à proposer avec de petites phrases poétiques des exercices spirituels et des méditations.»