Merci de m’avoir laissé vous accompagner

Et inévitablement, nous avions jasé du « bon vieux temps », de son passage au Vieux Clocher de Sherbrooke en novembre 2004, puis de la suite, dont le premier spectacle de la tournée Traces, qu’il avait amorcée en 2010 au même Vieux Clocher, avec un incident mémorable : il était tombé en bas de la scène. Sans se faire mal, heureusement.

En compagnie de Dumas lors du spectacle du 17 novembre dernier au Théâtre Granada. (Fabrice Cuvillier)

« C’est tellement précieux d’avoir des journalistes qui te suivent comme ça et qui peuvent retourner dans leurs archives! » m’avait lancé Steve Dumas.

Et je réentends la petite voix qui me dit alors dans ma tête : « Ah ben oui... C’est ça que tu fais depuis presque 20 ans : accompagner les artistes. »

La compagnie des arts

Pour mon dernier texte avant que prennent fin mes 29 ans de journalisme à La Tribune et mes 22 ans à la couverture des arts, il m’a été suggéré d’aller interviewer mes prédécesseurs. Malheureusement pour moi (et pour vous), mes illustres collègues Rachel Lussier et Pierrette-Hélène Roy, celles de qui j’ai appris une partie de mon métier, ont quitté ce monde en 2010 et en 2018.

La journaliste Rachel Lussier (1945-2010). (Archives La Tribune)

Voyez-vous, je ne m’étais pas rendu compte que je tenais (avec ma consœur Karine Tremblay) la mémoire des arts de La Tribune dans mes mains.

Tout comme je ne peux pas dire que j’ai rêvé de faire ce métier. Je sais seulement que j’étais fasciné par les arts et que, dans mes premières années de journalisme, j’étais un peu (beaucoup) jaloux de ceux et celles qui avaient cette chance d’interviewer des créateurs.

Et lorsqu’une entrevue avec un ou une artiste atterrissait sur mon bureau, tous mes sens s’allumaient, même si j’avais tout à apprendre sur la façon dont on écrit une chanson, on enregistre un disque, on monte une pièce, on tourne un film, on produit un spectacle…

Ce n’est qu’après quelques années que le casse-tête s’est placé dans mon esprit. Ces jeux d’enfants où j’étais souvent le maître de cérémonie. Cette excitation quand l’école nous emmenait au théâtre. Cette fois, à 11 ans, où j’avais demandé à ma mère si on pouvait aller voir Le malade imaginaire. Ce tout premier emploi, à 17 ans, comme ouvreur dans une salle de spectacles…

Dire que je n’avais pas encore compris que je cherchais la compagnie des arts…

Entrevue avec Mathieu Lafontaine (alias Claude Cobra) de Bleu Jeans Bleu, l'été dernier, à la Fête du lac des Nations. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

J’ai appris

En 2001, après sept ans aux informations générales (politique, faits divers, économie, affaires sociales, même un reportage sur la coopération internationale au Mali, et évidemment beaucoup d’arts dans tout ça), j’ai été affecté à temps plein aux pages culturelles.

Et je n’ai pas essayé de réinventer la roue. J’ai suivi le chemin montré par mes prédécesseures, celui d’entrer dans la tête et dans la vie de ceux et celles qui créent, connus ou moins connus, locaux, régionaux, nationaux…

J’ai appris que ce n’est pas la notoriété qui est garante de la valeur d’une création. Qu’il faut, justement, équilibrer la couverture entre artistes établis et ceux à faire sortir de l’ombre, pour que la popularité des premiers serve de voie vers ceux et celles qui deviendront les visages renommés de demain.

En entrevue avec Albert Millaire en 1996, au Théâtre la Marjolaine. (Claude Poulin/Archives La Tribune)

Que la presse régionale était un important rouage dans la démarche d’un artiste, qu’elle était un précieux témoin de ses premiers pas.

Que l’écriture est un véhicule privilégié à cette fin, qu’il faut sans cesse la peaufiner et que ce travail n’est jamais terminé.

Que rares sont les œuvres totalement ratées. Qu’une critique ne s’échafaude pas dans l’arrogance mais dans l’optique de rendre la création meilleure. Qu’un échec peut être un passage obligé et qu’il ne détermine pas la suite.

Que le génie demeure quelque chose d’insaisissable. Que les artistes qui y goûtent au moins une fois sont déjà très chanceux. Que certains y toucheront dès leurs jeunes années et passeront le reste de leur carrière à courir après, alors que d’autres le verront poindre seulement après plusieurs années de métier.

Vincent, Garou, Clémence…

En compagnie de Richard Séguin. (Élizabeth Vachon)

Et c’est avec tous ces apprentissages en cours que j’ai accompagné un Vincent Vallières pendant qu’il gravissait les marches, de sa toute première entrevue, alors qu’il était encore au cégep, à son premier livre publié en octobre dernier, parvenant, au milieu de toutes ses bonnes chansons, à nous offrir, à son cinquième album, une grande chanson.

Pendant qu’à côté, un Garou accédait au sommet en quelques années à peine, sans l’avoir moins mérité.

J’ai accompagné une Clémence DesRochers toujours aussi vive et allumée, tendre et généreuse, jusqu’à ses adieux à cette scène qui lui manque encore. Un Richard Séguin modeste dans le succès et le talent, fédérateur dans son projet de sentier poétique. Un Tire le coyote persistant en dépit d’une voix hors norme et remportant son pari. De jeunes Valaire baveux dans leurs certitudes, remarquables dans leur cohésion du groupe, mais réussissant à se tailler leur place par la qualité de leur composition. Un David Goudreault qui a fait faire un pas de géant à la diffusion de la poésie.

Et tous ceux et celles que j’oublie ou que je ne mentionne pas par manque d’espace.

J’ai accompagné le Centre culturel de l’Université de Sherbrooke dans ses deux rénovations majeures, le Théâtre Granada dans sa résurrection, le Vieux Clocher de Magog dans son rôle d’incubateur de talents, le Théâtre Centennial dans son avant-gardisme, jusqu’à la fin de ses activités. J’ai accompagné les capitaines de ces salles, Mario Trépanier, Jacques Labrecque, Bernard Caza, Luce Couture, Suzanne-Marie Landry, Alain de Lafontaine, qui ont la culture tatouée sur le cœur.

Un égoportrait avec David Goudreault. (David Goudreault)

J’ai été témoin de l’acharnement et de la ténacité de compagnies locales, comme le Petit Théâtre de Sherbrooke, le Théâtre du Double Signe, le Théâtre des Petites Lanternes, Sursaut et Labokracboom, qui persistent à créer ici sans s’exiler à Montréal, n’ont jamais accepté d’avoir moins de moyens à cause de ce choix et ont fini par avoir leur Centre des arts Jean-Besré, puis leur salle intermédiaire.

J’ai accompagné l’Orchestre symphonique de Sherbrooke, le Musée des beaux-arts, le Musée de la nature et des sciences et la Galerie d’art de l’UdeS dans leurs déménagements et leur expansion.

J’ai vu la naissance des petits centres culturels d’arrondissements comme le Parvis et la Maison des arts et de la culture de Brompton, tenus à bout de bras par des personnes convaincues, qui pourraient être encore plus soutenus et visités par leurs élus et leur population.

J’ai accompagné. Mais moi aussi, j’ai été accompagné, par des collègues inspirants tout aussi passionnés par les arts : Karine Tremblay, Laura Martin, André Laroche, Sonia Bolduc, Mélanie Noël…

Steve Bergeron et Laura Martin lors de la Guignolée des médias de 2014. (Jessica Garneau/Archives La Tribune)

Passer le flambeau

Et maintenant?

Avec l'auteur Alain Labonté et Clémence DesRochers pour la sortie du coffret Mille mots d'amour des Impatients en 2009. (Archives La Tribune)

En théorie, ce devrait être à mon tour de passer le flambeau. Sauf qu’il n’y a personne pour le reprendre à pleine main.

Je ne suis pas en train de dire que la couverture des arts et spectacles est terminée à La Tribune : j’ai des collègues restés à bord qui continueront d’en parler. Mais en janvier, pour la première fois en plus de 40 ans, il n’y aura personne d’attitré à temps plein à ce secteur d’activité.

Le flambeau, c’est donc à vous que j’ai envie de le tendre, lecteurs et créateurs. À vous maintenant d’écrire la suite quant à cette redéfinition du rapport entre les arts et les médias. Que seront-ils? Que doivent-ils être? Que faut-il garder et que faut-il abandonner?

Une chose est certaine : ce ne sera plus la même chose.

En coulisses avec Luce Dufault. (Fabrice Cuvillier)

Entre autres parce que les réseaux sociaux ont changé la donne, et pas forcément de manière négative. Ils permettent notamment un contact beaucoup plus direct entre les artistes et leur public. Mais ils ont aussi fragmenté le lectorat et l’auditoire. Les grands médias ne sont plus les mêmes points de ralliement locaux, régionaux ou nationaux qu’ils ont déjà été.

Vos réactions des dernières années me font quand même dire qu’encore aujourd’hui, voir son nom et ses réalisations dans La Tribune est perçu comme quelque chose d’important, voire prestigieux, même si cette estime ne se traduit pas, en ce moment, par les abonnements, du moins pas suffisamment pour que la pérennité de votre média soit assurée à l’heure actuelle.

Que sera donc la suite? À vous, collègues, artistes, élus et diffuseurs de l’écrire.

Mais je ne serai pas bien loin si vous avez besoin de quelqu’un… pour vous accompagner.

J’ai le goût de vous laisser sur des mots de Rachel Lussier dans l’entrevue qu’elle m’a accordée pour le Mérite estrien, en décembre 2008...

« Estrie, prends soin de tes artistes! »