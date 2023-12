L’année culturelle estrienne en revue

Quelques mois avant que Lac-Mégantic se recueille pour se souvenir de la tragédie survenue dix ans plus tôt, le premier épisode de la télésérie Mégantic est présenté à une partie de la communauté le 6 février, à la salle Desjardins de la polyvalente Montignac.

La projection se fait en présence des producteurs Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault (également réalisateur), du scénariste Sylvain Guy et du vice-président aux contenus originaux Denis Dubois. Seul le premier épisode sera montré à l’auditoire, alors que les médias verront aussi le troisième, beaucoup plus difficile. Le deuxième s’avérera encore plus pénible, avec une scène de torche humaine.

Reposant sur les témoignages de 42 Méganticois qui ont vécu de près le déraillement funeste du 6 juillet 2013, Mégantic n’était pas souhaitée par une partie de la population, alors que plusieurs autres l’avaient demandée, a rappelé Alexis Durand-Brault.

«C’est une série qui est dédiée aux gens de Mégantic, mais ce n’est pas une série pour eux. Ils n’ont pas besoin de ça pour se souvenir de la tragédie. C’est pour le reste du Québec, et j’ose même dire le reste du monde, que cette série-là doit exister», a-t-il commenté.

Présentés d’abord sur le Club illico dès février, les huit épisodes ont été diffusés à TVA en septembre et octobre. Ils ont été suivis de la série documentaire de Philippe Falardeau Lac-Mégantic : ceci n’est pas un accident.

Amorcé le 24 mars, le chantier de la salle intermédiaire va bon train. (Jean Roy/Archives La Tribune)

On construit et on préserve

Attendue depuis des années, la première pelletée de terre pour la salle de spectacles intermédiaire est donnée le 24 mars à Sherbrooke. Bouclé à 21 millions $, le budget reste quand même sensible aux dépassements de coûts, a-t-on appris en novembre. La fin des travaux et l’ouverture sont prévues pour les derniers mois de 2024.

Une étape est également franchie, le 31 octobre, avec la désignation patrimoniale de la prison Winter de Sherbrooke par le gouvernement du Québec. Un pas de plus dans la reconnaissance du projet de transformation des lieux en musée (évalué à 11 millions $ environ), même si aucune enveloppe n’est annoncée pour l’instant.

Le 2 mars, une entente triennale de 1,825 million est dévoilée entre la communauté culturelle régionale et le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), ainsi que plusieurs partenaires dont les MRC de l’Estrie et la Ville de Sherbrooke, en collaboration avec le Conseil de la culture de l’Estrie.

L’entente permettra le soutien de projets de création, de production et de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité. Ou souhaite notamment combler les coups durs des dernières années, dont la pandémie.

La formation Simple Plan a remplacé les Cowboys Fringants à la Fête du lac des Nations. (Jean Roy/Archives La Tribune)

La pluie et des festivals

L’année 2023 n’a pas été facile pour les festivals estriens. En plus de la météo qui a découragé bien des amateurs, la vente de passeports s’est avérée en deçà des espérances pour ce qui est du Sherblues et du tout nouveau festival Ô Memphré. Ces derniers n’ont écoulé respectivement que 5000 et 500 passeports, soit la moitié de leurs prévisions initiales. Ô Memphré déménagera de juillet à mai pour son retour en 2024.

Si l’affluence a été au rendez-vous à la Fête du lac des Nations (150 000 visiteurs selon les organisateurs), l’événement a dû composer avec les annulations des spectacles des Cowboys Fringants, Roxane Bruneau et Laurence Jalbert. Une controverse autour de la pertinence des feux d’artifice a aussi marqué le festival cette année.

Quant au 10e Festival Cinéma du monde de Sherbrooke, il a également été couronné de succès et a été marqué par la première mondiale du film estrien Des hommes la nuit d’Anh Minh Truong, le 6 avril, avec quelque 900 personnes assistant au visionnement dans cinq salles de la Maison du cinéma.

Temps durs pour les médias régionaux

L'annonce des compressions à TVA, avec la perte de 59 emplois, a fait mal à la station sherbrookoise. (Jocelyn Riendeau/Archives La Tribune)

Nouvelle rare dans le contexte actuel : un nouvel hebdomadaire gratuit, en format papier et numérique, voit le jour à Sherbrooke le 5 octobre, le Sherbrooke.info. Propriété d’Icimedias, déjà derrière le Reflet du lac et le Progrès de Coaticook, le nouveau média compte trois journalistes.

Malheureusement, le 29 mars, La Tribune annonce sa dernière édition papier pour le 30 décembre. Ce sont 125 employés qui quitteront les Coops de l’information à la fin de l’année.

Le 2 novembre, on apprenait la disparition de 587 postes au sein du Groupe TVA, dont 59 seulement à la station sherbrookoise. L’annonce d’autres compressions le 4 décembre, cette fois à Radio-Canada, est venue ajouter une couche de pessimisme pour l’information régionale.

Jean-Michel Malouf, nouveau chef de l'Orchestre symphonique de Sherbrooke. (Jean Roy/Archives La Tribune)

Anniversaires et nouveaux visages

L’Orchestre symphonique de Sherbrooke (OSS) présente son nouveau chef, Jean-Michel Malouf, le 26 mai. Ce dernier succédera à Stéphane Laforest, qui a tiré sa révérence au début de 2022, après 24 ans à la tête de l’OSS. Le Salon du livre de l’Estrie annonce également, le 16 août, que l’organisation sera désormais pilotée par Catherine Jacques, nouvelle directrice.

Parmi les anniversaires soulignés en 2023, notons le 25e anniversaire du Sentier poétique de Saint-Venant et le 35e anniversaire du P’tit Bonheur de Saint-Camille. Pour sa part, le Centre culturel de Weedon, qui fêtera ses 20 ans en 2024, s’est rebaptisé Centre culturel Doris-Lussier, en l’honneur du célèbre comédien originaire de Fontainebleau et décédé en 1993.