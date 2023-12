Ils se sont aussi illustrés en 2023

Directrice générale et codirectrice artistique du Théâtre des Petites Lanternes, Kristelle Holliday s’est vu décerner, le 1er mars, le prix Artiste dans la communauté du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), lors de la 23e soirée des prix Les Arts et la Ville, grâce au projet théâtral Quatre-Quarts.

La lauréate s’est servie de sa bourse de 10 000 $ pour créer un nouveau prix culturel estrien, le prix Art et environnement.

Marc Delafontaine, alias Delaf. (Jocelyn Riendeau/Archives La Tribune)

Le dessinateur estrien Marc Delafontaine, alias Delaf, a eu l’honneur d’être choisi pour faire revivre en bande dessinée le personnage de Gaston Lagaffe, en deuil de son papa Franquin depuis 1997.

Après une courte bataille judiciaire avec la succession (ce qui a retardé le processus), l’album Le retour de Lagaffe est finalement paru le 22 novembre aux éditions Dupuis.

Mélanie Noël (Dominick Ménard)

Lauréate, le 11 décembre, du Prix du CALQ — Artiste de l’année en Estrie (le prix est accompagné d’une bourse de 10 000 $), Mélanie Noël a publié deux livres en 2023 : son deuxième recueil de poésie, Piéger l’éternité, et son premier roman, Debout dans vos absences.

Parmi les autres personnalités et organisations honorées par le Conseil de la culture de l’Estrie cette année figurent les artistes en arts visuels Deborah Davis (prix Excellence Culture Estrie) et Faustine Escoffier (Art et environnement), le Comité Arts et culture Jacques-Cartier (prix Développement culturel) et la formation musicale Excavation et poésie (Prix Relève).

Élodie Larivière (Ici Télé)

En télévision, Élodie Larivière, chef de cuisine aux Vraies Richesses, s’est rendue jusqu’en finale et a terminé au troisième rang de la saison 2023 des Chefs!

Quant à Olivier Dion, en plus de faire paraître un album solo, il a effectué un retour à l’animation en prenant les rênes de la troisième saison de L’île de l’amour, à TVA, succédant à Naadei Lyonnais.

Le 13 octobre, les prix littéraires de l’Association des auteures et auteurs de l’Estrie ont été remis à Mylène Gilbert-Dumas (Prix estrien de littérature grand public), Clémence Dumas-Côté (prix Alfred-DesRochers), Mathieu Muir (prix Suzanne-Pouliot et Antoine-Sirois), Josée Vincent et Marie-Pier Luneau (prix Alphonse-Desjardins).