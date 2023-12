Adèle Blais : l’art pour la rencontre

Adèle Blais est passée plusieurs fois, pendant l’été, par le Musée des beaux-arts de Sherbrooke (MBAS), non loin duquel elle habite. Elle voulait voir les personnes qui découvraient son exposition Que serions-nous?, sa première en solo dans l’édifice de la rue Dufferin. Parce que son moteur premier, c’est la rencontre. Elle ne s’attendait toutefois pas à une telle réaction.

« Quand je me présentais à eux, les gens me révélaient de grandes parts de leur intimité. Ils me parlaient de ce qui se passait dans leur vie, ils me faisaient des confidences. Certains même pleuraient. J’ai compris que ce n’étaient pas seulement des tableaux de femmes oubliées par l’histoire : ce sont des histoires qui résonnent encore dans le cœur des gens. Comme si ça devenait leur exposition. »

Plusieurs femmes s’émouvaient aussi de l’injustice envers ces bâtisseuses de l’ombre, surtout parce que cette injustice n’avait jamais été remise en question ni racontée. « Elles avaient le sentiment d’avoir été dévalisées d’une grande partie d’elles-mêmes. »

Adèle Blais a également noté, au fil de l’été, qu’un nombre croissant d’hommes visitaient le MBAS et qu’ils étaient de plus en plus jeunes.

« Soudainement, ce n’étaient plus seulement des histoires de femmes pour les femmes, mais des histoires humaines donnant de l’espoir et du courage à d’autres humains soucieux d’honorer leur part de féminin. »

Adèle Blais quelques jours avant le vernissage de sa première exposition solo au Musée des beaux-arts de Sherbrooke. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Hausse et record

Inaugurée le 13 mai 2023, Que serions-nous? regroupait 38 tableaux de femmes que l’histoire a passées sous silence (c’est le cheval de bataille de l’artiste), malgré l’importance de leurs réalisations. Adèle Blais avait sollicité le public pour obtenir des suggestions de pionnières méritant de figurer dans la série.

Entre mai et septembre, ce sont 5741 visiteurs qui ont fait un détour par le MBAS, une hausse de 49 pour cent et un record pour l’établissement. Plusieurs ont fait deux, voire trois visites, accompagnés chaque fois de nouvelles personnes, souligne le musée.

Quant à l’opuscule comportant l’histoire des 38 femmes, il a fallu le réimprimer deux fois. Les quelque 1500 livres d’art d’Adèle Blais ont également presque tous trouvé preneurs, de même que plusieurs des tableaux.

Le portrait d'Anna Canfield par Adèle Blais. (Adèle Blais)

Autre retombée : lors du vernissage, Adèle Blais a profité de la présence de la mairesse de Sherbrooke Évelyne Beaudin pour parler d’Anna Canfield, épouse du fondateur de Sherbrooke Gilbert Hyatt, et dont le rôle a été en grande partie éclipsé selon plusieurs.

« Je savais que la mairesse était sensible à ces causes. Beaucoup de gens se sont sentis interpellé », commente l’artiste, en redonnant à César ce qui est à César : « C’est Gabriel Martin qui a découvert et rendu publique la vie d’Anna Canfield. Nous avons travaillé ensemble. »

La Ville a finalement acquis le tableau d’Anna Canfield réalisé par Adèle Blais et la proposition de reconnaître davantage ce personnage historique est présentement à l’étude. Mais Adèle Blais est consciente que le processus peut être long.

« Une fois qu’on a statué quelque chose en histoire, c’est très difficile de le déconstruire, comme si c’était la vérité. »

Invitée par les universités

(Maxime Picard/Archives La Tribune)

Autre conséquence depuis cette année : les universités invitent désormais Adèle Blais, notamment l’Université de Sherbrooke et l’Université Laval. Cette dernière prépare une exposition permanente au département de littérature, pendant que tous les étudiants qui se destinent à l’enseignement au secondaire apprendront la technique d’Adèle Blais et les liens à faire entre art, histoire et littérature.

« Comme je suis quelqu’un qui encourt des risques financiers dans ses projets, ce sont de belles tapes dans le dos. » — Adèle Blais

La fin de l’exposition a représenté un deuil pour Adèle Blais, surtout à cause des rencontres qu’elle permettait.

« Pour moi, c’était déjà une victoire que des gens sortent de chez eux, se déplacent, s’arrêtent et prennent du temps. Mais tout ce qui s’est produit autour de cette exposition m’a vraiment dépassée. »

(La Tribune)

CHRONOLOGIE

29 mai 2022

Adèle Blais annonce qu’elle prépare une exposition solo sur les grandes femmes oubliées de l’histoire pour l’été 2023 et invite la population à poser la candidature de bâtisseuses estriennes.

13 mai 2023

Vernissage de l’exposition Que serions-nous? au Musée des beaux-arts de Sherbrooke.

20 juin 2023

Accompagnée du chercheur et linguiste Gabriel Martin, Adèle Blais fait valoir la reconnaissance d’Anna Canfield comme cofondatrice de Sherbrooke pendant la séance du conseil de ville de Sherbrooke et dépose une pétition de 600 noms pour appuyer sa démarche.

Adèle Blais et Gabriel Martin devant le conseil municipal de Sherbrooke le 20 juin dernier. (Jocelyn Riendeau/Archives La Tribune)

2 septembre 2023

La Ville de Sherbrooke annonce qu’elle acquiert le tableau d’Anna Canfield par Adèle Blais.