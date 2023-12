Anh Minh Truong et Véronique Vigneault: poser le premier jalon

On peut déduire deux choses de l’importante mobilisation régionale qui a entouré la réalisation du long métrage Des hommes la nuit en Estrie.

Primo, le cinéma fascine toujours autant: il suffit qu’une équipe de tournage débarque et on lui donne presque les clefs de la maison, comme c’est arrivé dans ce cas-ci au printemps de 2022.

Secundo, les gens ont non seulement envie de se voir à l’écran, mais d’y voir les lieux où ils vivent.

Le réalisateur Anh Minh Truong et la productrice Véronique Vigneault acquiescent. L’accueil estrien a été phénoménal. Tant pour la campagne de sociofinancement qui a permis d’amasser 200 000 des 300 000 $ nécessaires (un budget famélique pour un film de cette envergure) que pour le soutien financier et logistique de toutes parts : instances municipales, commerces, écoles…

Anh Minh Truong durant le tournage de Des hommes la nuit, au printemps de 2022. (Chasseurs Films)

« Si, par exemple, tu tournes à Coaticook et que la Ville te fournit des moyens gratuitement, ça représente des milliers de dollars. La plupart des lieux qui nous ont accueillis ne nous ont rien facturé, rappelle le cinéaste. Il y a eu un esprit de communauté qui a fait que ça a fonctionné. »

« Tout le monde était prêt à en donner plus, poursuit Véronique Vigneault. Les membres de l’équipe ont accepté de travailler à 30 pour cent du cachet habituel à cause de l’apprentissage qu’ils pouvaient faire. Ils étaient motivés, volontaires et hyper-attachés au projet. Sur 35 personnes, seulement deux venaient de Montréal. On engageait des gens d’ici, on montrait le territoire à l’écran, on recourait aux restos et à l’hébergement… Il y avait donc du développement économique, culturel et touristique. »

Production durable

« Oui, c’est important de se voir à l’écran, reprend Anh Minh Truong. De sentir qu’on existe dans l’histoire du cinéma, que notre communauté a été “immortalisée” sur film en quelque sorte, afin que le reste du monde puisse nous voir. Plusieurs gens m’ont confié avoir ressenti un indescriptible sentiment de fierté après la projection. Ces commentaires me donnent l’élan pour poursuivre mes combats. »

Ce combat, et celui de Véronique aussi, c’est d’installer une production cinématographique durable dans la région. Il y a, en ce moment, un mouvement pour sortir les tournages de Montréal qui commence à porter fruit. Il ne faudrait pas que l’Estrie, à cause de sa proximité avec la métropole, rate le coche.

« L’objectif est que nos artisans d’ici ne soient pas obligés d’aller à Montréal », soulignent Anh Minh Truong et Véronique Vigneault. (Maxime Picard/ La Tribune)

Pour un réalisateur comme Anh Minh Truong, qui a réussi à mener sa carrière sans quitter l’Estrie (hormis ses études à Concordia), c’est capital.

« C’est sûr que la plupart de mes contrats de publicité, de clips et de télé ont longtemps été à Montréal. En Estrie, mes clients, c’étaient la Ville et l’Université. Je faisais donc des allers-retours, mais à partir de 2016, j’ai commencé à écrire mes films et j’ai été davantage ici. »

Jus de bras à trois

Ce serait injuste, dans ce récit, de ne pas mentionner le nom de Laurent Allaire de Chasseurs Films, qui a décidé d’installer sa boîte de production à Sherbrooke et a embauché Véronique Vigneault comme productrice.

« Une des clefs pour faire plus de films en région, selon lui, c’était de produire un premier film de façon indépendante avec un cinéaste prometteur. Ma première mission a donc été de trouver les 300 000 $. On a monté ce projet à jus de bras tous les trois », résume Véronique Vigneault.

Objectif : poser ce premier jalon, celui d’un long métrage entièrement estrien qui n’aurait rien à envier à n’importe quel autre tourné au Québec. Répercussion espérée : obtenir une forme de reconnaissance des principaux bailleurs de fonds, pour récolter plus de financement la prochaine fois et ainsi enclencher la roue en Estrie.

Anh Minh Truong, Véronique Vigneault et Laurent Allaire. (Jessica Garneau)

Et c’est exactement ce qui se passe en ce moment. Le projet de film policier estrien Eux d’Anh Minh, dont le développement a été financé par la Ville de Sherbrooke, le CALQ et Téléfilm Canada, vient d’être déposé à la SODEC pour la production.

En juillet dernier, on apprenait également qu’Anh Minh Truong et Marie-Ève Belleau-Bérubé avaient reçu une bourse de la SODEC pour l’adaptation au cinéma du roman Maple de David Goudreault.

« Le but, c’est que la roue se mette à tourner et qu’elle n’arrête jamais. Et pas juste pour nous, mais pour d’autres cinéastes aussi. L’objectif est que nos artisans d’ici ne soient pas obligés d’aller à Montréal. Par exemple, plusieurs membres de notre équipe ont été ensuite engagés pour le tournage de la série Bon matin, Chuck à Sherbrooke il y a un an », soulignent Anh Minh et Véronique.

Tourner en Estrie… et en sortir

Une scène de Des hommes la nuit avec Édith Cochrane et Pierre Verville. (Chasseurs Films)

Comme la majorité des films qui paraissent chaque année au Québec, Des hommes la nuit n’a pas dépassé les 10 000 $ au box-office. Mais Anh Minh et Véronique préfèrent se réjouir que le long métrage soit sorti de l’Estrie, sans budget de promotion, grâce aux cinémas indépendants. Ce rayonnement dans six régions du Québec vient du partenariat avec les propriétaires de la Maison du cinéma et leur petite entreprise de programmation Den-hur.

« Sans eux, c’est certain que rien de tout ça n’aurait été possible », insiste Véronique Vigneault.

La réaction des gens de l’industrie et des critiques les a aussi confortés : Des hommes la nuit n’a pas été accueilli comme un mignon petit film de région. « Personne n’a souligné le manque de moyens. Au contraire, on nous a demandé combien de millions ça avait coûté, on a vanté nos magnifiques lieux de tournage… »

« Tout ça n’aurait servi à rien si le film n’avait pas été bon, ajoute Anh Minh. Mais nous avons été reçus comme n’importe quel autre film. Je ne veux pas qu’on nous finance parce que c’est Sherbrooke, mais parce qu’on est aussi bons que les autres. »

CHRONOLOGIE

14 février

Le Festival Cinéma du monde de Sherbrooke (FCMS) révèle que Des hommes la nuit sera le film d’ouverture de sa 10e édition, le 6 avril, avec dévoilement de la bande-annonce.

6 avril

Tapis rouge et première mondiale à la Maison du cinéma de Sherbrooke devant quelque 900 personnes réparties dans cinq salles.

7 avril

Des hommes la nuit arrive sur les écrans. Il sera à l’affiche pendant six semaines à Sherbrooke. Il sera également présenté à Montréal, Québec, Granby, Cowansville, Magog, Lac-Mégantic, Trois-Rivières, Rouyn-Noranda, Val-d’Or, Saguenay et Alma.

30 mai et 2 septembre

Des hommes la nuit est diffusé à Unis TV et est offert en visionnement gratuit en ligne pendant 30 jours.

Anh Minh Truong, Véronique Vigneault et le compositeur de la trame sonore Pierre-Philippe « Pilou » Côté lors du tapis rouget, le 6 avril dernier, à la Maison du cinéma. (Jocelyn Riendeau/Archives La Tribune)

À LIRE DIMANCHE : UNE ENTREVUE AVEC ADÈLE BLAIS