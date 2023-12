Le Vieux Clocher de Magog prépare déjà son 50e anniversaire en 2024

De ses débuts comme église anglicane en 1881 à son changement de vocation durant le XXe siècle pour présenter du théâtre d’été, le Vieux Clocher de Magog a vécu plusieurs périodes de transition dans son histoire.

L’établissement a toutefois dû attendre le 7 décembre 1974 pour présenter son premier spectacle officiel professionnel. L’imitateur Jean-Guy Moreau était de passage dans la salle estrienne.

Même si aujourd’hui le Vieux Clocher n’a pas de difficulté à faire salle comble, plusieurs problèmes financiers ont fait remettre en question son avenir durant les premières années.

«[Les premiers propriétaires] ont fonctionné pendant sept ans pour en arriver à une faillite en 1981, mais ils ont quand même eu Félix Leclerc qui est allé là, Jean Lapointe, Beau Dommage et plein d’autres artistes, se remémore Bernard-Y. Caza. Ils ont initié les gens à ce que ce soit une salle de spectacles.»

Ouvrir l’été

Lorsqu’il a racheté le Vieux Clocher, M. Caza savait qu’il devait changer les façons de faire pour être viable à long terme.

«La machine que j’ai réussie à démarrer, et qui était une innovation au Québec, c’était de faire des artistes en résidence l’été. À ce moment-là, les théâtres et les grandes salles comme Maurice-O’Bready fermaient tous le 24 juin et rouvraient à la fête du Travail en se disant que les artistes sont en vacances. Ce n’était pas vrai.»

En présentant des spectacles pendant la période estivale, le Vieux Clocher a été en mesure d’attirer plusieurs artistes en préparation de spectacle qui pouvaient tenir six représentations par semaine sur 42 jours à Magog. Des noms comme RBO, le Groupe sanguin, Stéphane Rousseau et Jean-Marc Parent sont tous passés par le Vieux Clocher.

«Tous les grands noms d’aujourd’hui, ce sont tous des gens qui sont nés au Vieux Clocher et on continue à en lancer chaque été parce qu’on fait des spectacles à plus long terme. Les artistes ont le temps de roder pour leur rentrée montréalaise», explique le directeur artistique.

«Dans le temps, une critique était très importante. À 118 km du pont, on était justement assez loin pour que [les critiques montréalais] ne viennent pas couvrir.»

Le propriétaire et le directeur artistique du Vieux Clocher, Bernard-Y. Caza. (Archives La Tribune)

Le laboratoire des artistes

Au bout de quelques années, la clientèle du Vieux Clocher a adopté une «culture de rodage, de laboratoire».

«On a tellement présenté des artistes de renom que le monde fait confiance au flair du Vieux Clocher, même s’ils ne le connaissent pas», estime M. Caza.

Comme le Vieux Clocher est dans une ville touristique, les artistes ont également la chance de voir des publics différents chaque soir, ce qui permet d’expérimenter et de peaufiner un spectacle. «Dans la salle, quand on demande qui vient de Magog, il va y avoir 40 personnes sur les 400. Le monde vient de partout. Ça fait connaitre des artistes qui commencent partout dans la province.»

«Si tu es à la première table et que tu t’étires le bras, tu peux toucher aux souliers de l’artiste qui est là. Lui, il te voit les yeux. Si tu fais une blague, la réaction, elle est directe, note M. Caza. Pour un humoriste, pour un chanteur ou pour n’importe quel artiste qui est en début de tournée, c’est l’endroit idéal.»

«On peut dire que le Vieux Clocher, c’est une petite grande salle et une grande petite salle.» — Bernard-Y. Caza

Pour créer cette atmosphère, M. Caza a changé la configuration de la salle dès son arrivée en 1981.

«J’ai vendu les bancs [sur le balcon]. J’ai acheté des tables et des meubles et j’ai monté le bar [à l’étage]. On est devenu un petit cabaret officiel de 250 places. Après ça, on a agrandi du côté droit, un 100 places. Ensuite, on a agrandi du côté gauche pour la formule actuelle de 400 places. Au début, on avait 200-225.»

«À 400, tu peux aller chercher des artistes de renom parce qu’ils sont capables d’aller chercher un cachet minimal et, si c’est quelqu’un qui n’est pas connu du tout, il se retrouve avec 200 personnes et on ferme le balcon. L’ambiance est là quand même.»

La salle du Vieux Clocher de Magog offre une excellente proximité avec le public. (Vieux Clocher de Magog)

Une programmation spéciale pour le 50e

En prévision de l’anniversaire du Vieux Clocher le 7 décembre 2024, Bernard-Y. Caza avait un objectif en particulier pour sa programmation. «On a mis l’accent sur l’invitation d’artistes qui ne sont pas venus depuis longtemps.»

Parmi ceux prévus pour l’instant, on compte notamment Marc Dupré en rodage pour son nouveau spectacle en janvier et Louis Morissette en février, qui était passé la dernière fois au Vieux Clocher avec les Mecs comiques.

La majorité de la programmation pour 2024 se trouve sur le site du Vieux Clocher, mais les spectacles de fin d’année sont toujours à déterminer.

«Je suis en train de préparer des choses spéciales, des spectacles inusités pour fêter le 50e en prévision du 7 décembre», précise M. Caza.

Pour ce qui est de l’avenir, M. Caza se dit optimiste. «Si on entretient la bâtisse, qu’on a du personnel compétent qui adore ce métier-là, je pense que le Vieux Clocher est là pour durer.»