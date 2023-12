Harmonium symphonique : la fin d’une évidence

C’est cette belle évidence qui a pris fin jeudi soir, à la salle Maurice-O’Bready, alors qu’y était présentée, à guichets fermés, la 39e et dernière représentation d’Harmonium symphonique – Histoires sans paroles, avec cette fois l’Orchestre symphonique de Sherbrooke (OSS) et l’Ensemble vocal de l’École de musique de l’Université de Sherbrooke comme principaux interprètes (EVEMUS).

Et, honnêtement, quelle belle façon de conclure l’automne 2023 que cette fabuleuse transposition de la musique de Serge Fiori! La réputation de Simon Leclerc n’est certes plus à faire depuis longtemps, mais la manière avec laquelle l’orchestrateur a propulsé dans les hautes sphères ces compositions des années 1970 est proprement impressionnante.

L’auditoire a ainsi été maintes fois saisi par cette adaptation qui donnait parfois un caractère quasi cinématographique à certains passages. Par exemple, on se serait cru dans Le seigneur des anneaux pendant la finale de Vieilles courroies, mélange de cordes épiques, de harpe et de voix.

La chef Dina Gilbert et la guitariste Sylvain Quesnel. (Jean Roy/La Tribune)

Et ce n’étaient pas forcément les chansons les plus populaires qui se démarquaient le plus. Ainsi, le cas de Pour un instant a été vite « réglé » par les cordes, qui l’ont livrée dans un arrangement un peu néo-classique de moins de deux minutes. On prend alors conscience qu’une fois offerte cette inoubliable mélodie, on a pas mal tout dit.

Mais Depuis l’automne s’est avérée le premier moment à véritablement faire réagir la salle. Vert aussi a suscité d’une forte clameur d’appréciation.

Frappants éclairs

Ce crescendo de la première moitié du concert s’est poursuivi avec l’entrée en scène de Kim Richardson dans L’exil. Une belle preuve qu’une intervention n’a pas besoin d’être longue pour faire son effet, notamment dans le passage a cappella. Idem pour Luce Dufault, qui est apparue en deuxième moitié dans la chanson-titre du concert. Des apparitions éclairs mais frappantes et appréciées du public.

Le rythme n’a pas été perdu au retour de l’entracte, avec la pièce Harmonium qui attendait les spectateurs. Un des arrangements les plus réussis de tout l’exercice.

Mais c’est vraiment Dixie qui a le plus soulevé l’assistance, ne serait-ce que pour le solo de clarinette, reproduit presque à l’identique par Martin Gauvreau, lequel s’est levé pour l’interpréter.

L'Orchestre symphonique de Sherbrooke et l'Ensemble vocal de l'École de musique de l'Université de Sherbrooke. (Jean Roy/La Tribune)

D’ailleurs, immense coup de chapeau à l’OSS, qui était en grand apparat pour l’occasion (une soixantaine de musiciens) et qui n’a pas du tout à rougir de sa performance. Idem pour l’ensemble vocal, dirigé par Robert Ingari, et qui a livré de beaux jeux de nuances. La chef Dina Gilbert a réussi à faire sortir le meilleur de tout ce beau monde.

On retiendra également de ce concert la guitare de Sylvain Quesnel, qui vient régulièrement nous rappeler les origines folk des chansons, le recours fréquent et judicieux de la harpe (rarement l’entend-on autant dans un concert) et une sonorisation quasi cristalline, où l’on captait tout (même le froissement des partitions, mais c’était un moindre mal).

On ne pouvait évidemment laisser partir les amateurs sans une interprétation d’Un musicien parmi tant d’autres, limité à son refrain, et qui a clos le concert en guide de rappel. Bien sûr, il restera l’album, mais ce rendez-vous magique avec Harmonium mériterait tellement de revivre périodiquement. Car pourquoi la musique de ce groupe mythique cesserait-elle de traverser les années à ce moment-ci?