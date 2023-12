2023 à la douzaine

Maude Laurendeau et Julie Le Breton dans « Rose et la machine ». (Maxime Côté)

Rose et la machine, 17 janvier, salle Maurice-O’Bready

Depuis J’aime Hydro, le théâtre documentaire a la cote et donne de beaux fruits. Dont Rose et la machine, avec son texte et sa mise en scène qui évitent lourdeur et pathos. La difficile et véridique expérience d’une mère qui essaie désespérément, pour sa fille autiste, de garder la tête hors de l’eau dans les dédales des systèmes de santé et d’éducation se transforme en une touchante histoire et en une grande prestation de Maude Laurendeau et de Julie Le Breton.

Muse, de Flip Fabrique (Jean Roy/Archives La Tribune)

Muse, de Flip Fabrique, 25 janvier, salle Maurice-O’Bready

Encore une fois, un spectacle de Flip Fabrique vise juste : Muse fonce droit dans les questions d’identité de genre et d’iniquité entre les sexes. Cela donne un acrobate en drag queen, des homologues féminines dont on exploite la force avant la souplesse, des costumes et des décors éclatés. Comme toujours, avec cette compagnie de cirque de Québec, on repart avec le sentiment d’avoir été aussi touché qu’ébloui.

Garou, 10 février, salle Maurice-O’Bready

Garou (Jean Roy/Archives La Tribune)

Garou n’était pas monté sur une scène de sa ville natale depuis longtemps, mais il l’a fait comme si c’était hier. La salle Maurice-O’Bready est ainsi devenue sa résidence principale pour un soir. Malgré plus de 25 ans de métier, le chanteur, qui a beaucoup voyagé, est resté le même et a esquivé toute enflure. Mélangeant les immortelles du géant Joe Dassin à ses plus grands succès et à plusieurs interprétations, il a offert une vraie soirée en famille.

Bleu Jeans Bleu, 17 février, Théâtre Granada

Claude Cobra, alias Mathieu Lafontaine, chanteur de Bleu Jeans Bleu (Jean Roy/Archives La Tribune)

Le succès de Bleu Jeans Bleu est beau à voir juste pour la façon dont le groupe rassemble les générations. Les quatre gars offrent des soirées généreuses en musique, en rock et en énergie, où ils joignent l’humour à l’agréable. Leur passage au Théâtre Granada devant plus de 900 personnes aura été mémorable, probablement parce que repoussé pendant trois ans. L’après-pandémie ne perdait rien pour attendre.

Québécois tabarnak, d’Adib Alkhalidey, 24 février, Théâtre Granada

Adib Alkhalidey (Jean Roy/Archives La Tribune)

Le fait qu’on ressorte du spectacle d’Adib Alkhalidey en souhaitant parler d’abord de la profondeur de son propos en dit long. Québécois tabarnak était très drôle, mais des prestations d’humoriste qui laissent à ce point le sentiment d’avoir autant ri que réfléchi, il n’y en a pas tant. Un savant mélange de légèreté, de lucidité et de vérité. Du grand art offert par un être humain unique. Le Félix était mérité.

Un garçon pas comme les autres, de Jean-Sébastien Girard, 24 mars, Vieux Clocher de Magog

Jean-Sébastien Girard (Jean Roy/Archives La Tribune)

On ne ressort pas indemne de ce spectacle où Jean-Sébastien Girard met en scène une vie où l’humiliation a souvent été au rendez-vous. Mais parce qu’il réussit à transformer en rires ces douloureux moments d’enfance, d’adolescence et de jeune adulte, il inspire une compassion lui permettant de faire étonnamment passer des blagues à la limite du bon goût. Il livre surtout un pertinent discours sur la différence, la ténacité et l’acceptation de soi.

Gaz Bar Blues, 11 avril, salle Maurice-O’Bready

(Dany Taillon)

Le film était d’une grande beauté. La pièce de théâtre qui en a été tirée était tout aussi réussie. Grâce notamment à la performance de Martin Drainville et de la faune d’acteurs qui l’entourait, cette adaptation du long métrage de Louis Bélanger prouve qu’une bonne histoire peut seoir à toutes les formes d’art. Avec, en plus, un gars de chez nous, Mathieu Désy, qui signe la musique.

Moïra, de Sursaut, 27 avril, Théâtre Centennial

Moïra de la compagnie de danse Sursaut (Maxime Picard/Archives La Tribune)

La transmission s’est superbement effectuée chez la compagnie de danse Sursaut. Pour Moïra, son premier spectacle comme successeure de Francine Châteauvert en tant que directrice artistique, Morgane Le Tiec a livré une prestation très accessible au jeune public, avec des changements fréquents de rythme et d’atmosphère, une musique variée, des unissons chorégraphiques, des évocations animalières, du jeu et de l’humour. Ça promet pour la suite.

Ingrid Saint-Pierre, 29 avril, Théâtre Granada

Ingrid Saint-Pierre (Jean Roy/Archives La Tribune)

Ingrid Saint-Pierre nous est vraiment devenue nécessaire. Avec son album Reines et le spectacle qui s’ensuit, elle réussit à transmettre un discours féministe essentiellement par la beauté, mais aussi une bonne part de «plancher des vaches», avec guitares, percussions, fortissimos et crescendos. Accompagnée d’un trio de musiciens polyvalents, l’artiste a créé une soirée forte en émotions et en proximité.

Daniel Bélanger, 12 octobre, Théâtre Granada

Daniel Bélanger (Jocelyn Riendeau/Archives La Tribune)

Le public de Daniel Bélanger a surtout baigné dans ses immortelles lors de son passage de deux soirs en octobre. Une prestation encore une fois très réussie, rehaussée d’emballantes projections, d’arrangements renouvelés et de l’humour si particulier de l’auteur-compositeur. Le tout sur un tapis de classiques.

Dumas, 17 novembre, Théâtre Granada

Dumas (Jean Roy/Archives La Tribune)

Dumas a encore une fois électrisé le Théâtre Granada avec une de ces soirées dont il a le secret, réussissant à faire émaner de la salle dix fois plus d’énergie qu’elle semble pouvoir en donner. Amorcé sur les chansons de Cosmologie, opus paru en janvier dernier, le spectacle emprunte à la fois un sentier vigoureux et introspectif, avec un menu musical original et plein de sens, de fabuleux éclairages et un chanteur qui continue de casser la baraque sur demande.

Half Moon Run, 15 décembre, salle Maurice-O’Bready

Le chanteur Devon Portielje de Half Moon Run (Archives La Tribune)

S’ils donnent de fabuleux spectacles en festivals, les Half Moon Run méritent d’être vus au moins une fois en salle, ne serait-ce que pour encore mieux apprécier l’incroyable dextérité des trois multi-instrumentistes. Sherbrooke était à nouveau au rendez-vous pour entendre les chansons de l’album Salt, paru en juin, mais surtout pour renouer avec cette énergie folle du trio dont on ne se lasse pas.

