Le circuit de murales de Lac-Mégantic complété pour Noël

«Je reçois encore aujourd’hui des félicitations. Beaucoup de gens ont signifié que ça mettait un petit baume sur la perte du centre-ville, que ça apaisait leur âme et que ça ramenait de beaux souvenirs», témoigne le photographe de Lac-Mégantic Claude Grenier, qui a conceptualisé la murale commandée par la Commission des arts, de la culture et du patrimoine (CACP) de la Ville.

«Au départ, quand on m’a approché pour créer cette murale, il y avait déjà un aspect historique qu’on voulait mettre sur ce bâtiment-là avec une photo de l’ancien centre-ville, reprend M. Grenier. Mais comme l’idée de cacher la brique avec une photo me paraissait plus ou moins intéressante, j’ai proposé un concept avec des pastilles historiques qui montrent des personnages importants de la région et deux images d’époque différentes (2010 et 1914) du centre-ville qui n’existe plus.»

Le travail et l’implication du photographe Claude Grenier sont bien connus à Lac-Mégantic. C’est lui qui signe le visuel des maisonnettes historiques à proximité de la promenade Papineau et du Centre sportif Mégantic, entre autres.

Pour la murale, Claude Grenier a pensé faire une incursion dans le 3D grâce à des pastilles ombragées et superposées. «C’est un élément qu’on ne retrouve pas dans les autres murales. J’en suis très fier.»

Le parcours de sculptures monumentale Le Marcheur d'étoiles (Bureau de reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic)

Deux de plus d’ici Noël

Cette œuvre de M. Grenier est devenue la huitième du circuit de dix murales que la Ville de Lac-Mégantic et sa Commission des arts ont annoncé pour la fin de 2023.

L’installation des deux dernières murales a été autorisée mardi en séance du conseil municipal et sera concrétisée avant Noël, a souligné le président de la CACP et conseiller municipal Jacques Dostie.

«L’ajout de ces murales améliorera l’esthétique des bâtiments [retenus] et l’attrait touristique de ces œuvres apportera plus d’intérêts à ces bâtiments», a-t-il ajouté.

Comme Claude Grenier, la mairesse Julie Morin a pu constater que les Méganticois appréciaient particulièrement la huitième murale.

«Je ne pense pas qu’on aurait pu aller jusqu’à mettre une photo de l’ancien centre-ville il y a cinq ans. Mais avec la page du 10 ans qui s’est tournée [en juillet dernier], on pouvait aller là et on est bien content des réactions. Ça fait du bien aux gens de ramener notre patrimoine à petites doses», souligne Julie Morin.

La première murale de la balade des murales a été créée par l’artiste sherbrookois Nicolas Lareau en 2020. L’œuvre «Nouvelle direction» avait été réalisée dans le cadre du projet COVIDArtQc du Fonds de recherche du Québec et de son scientifique en chef, Rémi Quirion. Elle prend place sur la caserne incendie.

La deuxième murale avait été créée dans la même foulée par des jeunes de la polyvalente Montigac et trône aujourd’hui dans leur Espace jeunesse.

L’édifice Bell, la promenade Papineau et un commerce de la rue Salaberry seront aussi du circuit.

«Les murales n’ont pas toutes la même ampleur ou le même rayonnement, mais elles sont toutes significatives pour notre communauté», dit Julie Morin.

En vue de la prochaine saison touristique, la CACP prévoit d’ailleurs préparer un outil de présentation de ce circuit qui s’intégrera au parcours de sculptures monumentales Le Marcheur d’étoiles.

«La CACP voit dans la création de ces murales une occasion de poursuivre l’embellissement de la ville et de léguer aux citoyens et aux prochaines générations une vision positive et créative de l’avenir.»