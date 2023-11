Des lettres à soi-même pour mieux se connaître

Sherbrookois d’origine ayant forgé sa formation classique au Séminaire de Sherbrooke, Jacques Couture se proclame tout juste écrivain, après des années d’écriture. «C’est mon 14e ouvrage et je viens finalement d’accepter, à 73 ans, que je sois un écrivain.»

C’est à travers 16 nouvelles lettres adressées à lui-même que Jacques Couture livre ses pensées, profondes ou plus humoristiques, sur des sujets qui le touchent, qui lui rappellent le temps qui passe. «En 1970, je suis parti en voyage en Europe, en sac à dos, avec un bon ami à moi, pendant six mois. J’ai écrit, en Grèce, 22 lettres à moi-même. J’avais envie de recommencer l’exercice, mais cette fois-ci, c’est le p’tit vieux qui se parle!»

Des messages qui évoquent l’actualité, sa famille, des rencontres, des choses bien réelles comme dans la lettre adressée à sa mère. «Elle me fait encore mal celle-là, c’est profondément triste, mais c’est ce que j’apprécie de ça; pouvoir présenter un bout de mon histoire, qui en est une d’amour de l’écriture», explique l’auteur.

Ses «chroniques de p’tit vieux», comme il les appelle, sont suivies de carnets de voyage qu’il n’avait jamais publiés. Passionné de la langue, des notes, il en a rédigé plusieurs à travers ses aventures.

«Cette partie-là, j’ai décidé de la composer en versets. C’est, pour moi, une façon de faire respirer un texte. Ç'a toujours été présent dans mon style, c’est un rythme distinct, une modulation des sentiments qui est possible et plus facile.»

En jumelant les deux, outre le fait de vouloir en offrir plus aux lecteurs, l’effet des genres différents l’amuse et donne «une musicalité et une émotion plus personnelle» aux histoires.

«Je trouve aussi que les deux s’apparentent. Comme j’ai écrit mes premières lettres en voyage il y a longtemps, pour les pérégrinations j’étais peut-être plus mature, ce sont des confidences songées. Je parle de moi à travers ce que je vis dans tous les récits.»

Vivre d’écriture

Plusieurs étapes de la vie de Jacques Couture auraient pu confirmer son statut d’écrivain : à 15 ans, lorsque certaines de ses compositions sont lues devant sa classe du Séminaire, ensuite quand il a remporté le premier prix pour un texte signé dans le journal étudiant, puis au moment où il a écrit son premier livre, puis son deuxième…

«J’ai gravité dans le monde du théâtre et de la littérature longtemps, mais je n’acceptais pas de me nommer ainsi.» En effet, il a travaillé à la fondation du théâtre du Petit thé des bois et celui du Sang neuf, à Sherbrooke. Il a écrit des pièces avec ses amis et, avec le théâtre du Sang neuf, ils ont été des premiers à faire la tournée de pièces pour enfants dans les villages et les municipalités estriennes, passant de Scotstown à Mégantic.

Ayant quitté Sherbrooke pour Montréal, Jacques Couture s’est rendu compte que le théâtre ne l’avait pas délaissé, lui. Il a eu des rôles dans des compagnies, il est devenu gérant de tournée pour une grosse compagnie de théâtre et s’est promené partout au Québec, au Canada ainsi que dans des festivals internationaux.

«Ensuite, Pierre Brochu m’a sollicité pour une série télévisée et je suis atterri dans le monde du documentaire. J’ai fait de la scénarisation, j’ai travaillé sur des talk-shows quotidiens aussi.» C’est ainsi que sa carrière a bifurqué pendant 35 ans vers des horizons autres que la littérature.

Cependant, cette passion, il ne l’a jamais abandonné. Il est revenu vers elle dans un moment plus difficile où écrire a été une sorte de thérapie. C’est là qu’Une Buick pour Mackenzie a vu le jour.

«J’ai donc lancé mon premier livre en 2009, à 59 ans. Je ne me considérais pas encore comme un écrivain. Puis j’ai commencé ma chasse aux éditeurs aussi, ce qui n’a pas été facile», se souvient M. Couture.

En expérimentant une multitude de façons de continuer de composer, en explorant des sujets tous plus différents les uns des autres, il a pondu un ouvrage par année, depuis, tout en fondant sa propre maison d’édition, Les Éditions du Péricarde, où il aide certains auteurs à se publier. Désormais bel et bien écrivain, ses récits tournent autour de faits vécus, par lui, par d’autres, par des membres de sa famille ou lors d’événements historiques.

Reconnaissance sherbrookoise

Le 30 novembre prochain, Jacques Couture sera à La Petite Boîte Noire pour un premier lancement sherbrookois en carrière, sous forme de 5 à 7. Plusieurs de ses amis, anciens collègues et connaissances rencontrés au fil du temps, ont déjà prévu y être.

«Je suis content, ça va être une belle soirée. C’est un grand moment pour moi, c’est comme une acceptation que je suis vraiment, maintenant, un écrivain, avec une œuvre, même si elle est peu connue.» Il est d’avis qu’il a constamment soigné son écriture et que la reconnaissance des gens, même s’il ne s’appuie pas là-dessus pour être fier de ses écrits, prouve que ce qui l’anime depuis toujours est partagé.