Mario Trépanier fait le saut au Théâtre du Nouveau Monde

L’annonce survient alors que la directrice générale et artistique, Lorraine Pintal, annonçait récemment qu’elle quitterait l’institution montréalaise à la fin août 2024, après plus de 30 ans à sa barre.

En juin dernier, le TNM adoptait une nouvelle structure de direction à la tête de l’institution, passant d’une direction artistique et générale à deux codirections générales, soit artistique et administrative.

Dans un premier temps, l’organisation devra trouver la personne qui remplacera Lorraine Pintal à la direction artistique, puis identifier une ressource qui assumera la codirection générale administrative, explique Mario Trépanier.

Lorraine Pintal quittera le TNM après plus de 30 ans, en août 2024. (Archives La Presse)

« Dans cette foulée-là, ils m’ont approché pour me proposer un intérim. Moi, je n’étais pas nécessairement prêt à avoir un poste sur une base permanente. Je sors de la direction du Centre culturel… » raconte M. Trépanier, qui travaille actuellement comme contractuel dans le domaine des arts de la scène.

Le mandat est d’une durée d’un an.

Mario Trépanier assurera un accompagnement dans le cadre de cette modification du modèle de la gouvernance.

Il sera là à l’entrée en poste de la personne qui succédera à Lorraine Pintal, voire même de la personne qui sera à la barre de la codirection générale administrative, mais cela reste à confirmer. «Je fais le pont […] C’est quand même une belle opportunité de carrière pour moi.»

«C’est une opportunité incroyable de vivre ce changement historique de garde, avec le départ de Lorraine Pintal. On ne se cachera pas que le TNM est l’une [des compagnies de théâtre les plus importantes au Québec], sinon la plus importante.»

Mario Trépanier a fait un baccalauréat en théâtre à Sherbrooke et a travaillé entre autres comme acteur et animateur d’ateliers de théâtre au Double Signe.

Mario Trépanier a été directeur du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke de 2008 à 2022. (René Marquis/Archives La Tribune )

«C’est par le théâtre que je suis arrivé dans ce milieu-là. Assez rapidement, j’ai fait le choix de ne pas gagner ma vie comme comédien, metteur en scène ou animateur. Je l’ai fait pendant plusieurs années, il y a plus de 30 ans. J’ai donné des ateliers de théâtre pendant une douzaine d’années. J’ai assez rapidement choisi de travailler plutôt en coulisses, dans l’ombre. C’est pour ça que j’ai fondé à l’époque Summum Communications à Sherbrooke.»

Mario Trépanier arrive alors que l’institution fait l’objet d’importants travaux d’agrandissement.

L’institution fêtera ses 75 ans en 2026. «C’est très important dans le paysage théâtral québécois, et j’ai la chance de m’insérer dans cette équipe-là.»

Rappelons que Mario Trépanier a quitté le Centre culturel de l’Université de Sherbrooke en juin 2022, après 14 ans à sa barre.

Il a notamment travaillé au développement du programme Passeurs culturels à la faculté d’éducation, qui permet d’outiller les futurs enseignants afin d’intégrer la culture dans leur travail quotidien auprès des élèves.