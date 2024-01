Cette dernière a fait un malheur la semaine dernière lors des auditions à l’aveugle, avec son interprétation de la chanson Rien ne sert de courir, de Karim Ouellet. Si un petit problème technique a empêché les fauteuils des juges de se retourner comme à l’habitude, ce sont bien les quatre coachs qui la voulaient dans leur équipe.

C'est toute la famille de Norah Lapointe qui était réunie en coulisses, lors des auditions à l'aveugle. (Tirée de Facebook)

Un moment «surréel», répétera plusieurs fois en entrevue au Quotidien celle qui a finalement décidé d’intégrer l’équipe de Corneille.

«C’est quelque chose qu’on ne peut vivre qu’une fois dans sa vie. C’est surréel d’imaginer que ces personnes-là, que j’admire depuis longtemps, puisse se tourner comme ça et apprécier mon art», raconte Norah Lapointe.

En coulisses, son beau-père Marc-André Fortin, qui était présent avec la mère et le père de la chanteuse de 19 ans - Caroline Riverin et Alexandre Lapointe -, a vécu lui aussi toutes sortes d’émotions. De la fierté et du bonheur, certes, mais également une pincée d’impuissance.

La chanteuse de 19 ans dit s'être sentie à sa place, sur la scène. (Facebook)

«C’est vraiment particulier de vivre ça de l’autre bord. Je suis habitué d’aller performer et de chanter, d’être en contrôle de mes affaires. Mais là, c’est comme si on avait le contrôle sur rien, ni sa performance ni la réaction des gens et des coachs. Honnêtement, quand je l’ai vu rentrer sur scène, ça m’a apaisé tellement elle avait l’air calme et bien dans son moment», partage le chanteur originaire d’Hébertville.

À «la bonne place», finira-t-il par ajouter, pour mieux décrire la vision qu’il a eue de Norah à ce moment.

La principale intéressée peut d’ailleurs le confirmer. Après une journée d’angoisse, la veille du grand jour, elle a retrouvé peu à peu son calme, alors que s’écoulaient à l’écran les 20 secondes du décompte, avant son entrée sur scène.

«Rendu à deux secondes, mon stress est comme tombé et je me suis rappelée que je fais ça parce que j’aime ça. Comme dit mon père, on appelle ça jouer de la musique, et ce n’est pas pour rien.»

Norah Lapointe a su impressionner les quatre juges, et au passage l'animateur Charles Lafortune. (Facebook)

Il faut dire que toute sa vie, Norah Lapointe a baigné dans la musique. À un certain point dans sa jeunesse, elle faisait même partie de la production Décembre de Québec Issime, aux côtés de ses parents et de son beau-père.

Ce qui fait dire à Marc-André Fortin que ce talent, reconnu à plus grande échelle dimanche dernier sur les ondes de TVA, n’est pas apparu du jour au lendemain. «Elle a toujours joué des instruments, toujours chanté. Elle a été élevée dans une famille de musiciens. Autant son père que nous, que les Riverin, dans la famille, tout le monde chante, tout le monde fait de la scène. Je pense que ça fait partie d’elle aussi.»

Celle qui habite aujourd’hui McMasterville, mais qui décrit le Saguenay-Lac-Saint-Jean – où habite encore son père – comme son «petit paradis», admet s’être quelque peu éloignée de la musique, à son entrée au cégep. Ce n’était que pour mieux revenir à ses premiers amours ensuite toutefois, alors qu’elle en a depuis fait son domaine d’étude et son objectif de carrière.

«J’aime dire que peu importe ce que je vais faire, peu importe la langue, ce dont je suis sûre, c’est que s’il y a la musique là-dedans, je vais être heureuse.» — Norah Lapointe

Voilà pourquoi elle est arrivée comme une «éponge» à La Voix, avec le désir de profiter de chaque rencontre, chaque conseil, chaque instant, et «de prendre le plus de photos mentales possible».

Le même désir finalement qui habitait Marc-André Fortin, il y a près de deux décennies, à Star Académie.

Pour le reste cependant, le milieu n’est plus du tout le même qu’à l’époque, philosophe l’ex-académicien, qui a malgré tout reconnu plusieurs caméramans et techniciens sur le plateau de La Voix.

Tout tourne autour de «l’instantanéité», désormais, et cette époque où s’étaient écoulées 10 000 copies physiques de son album en une semaine, quelque temps après son triomphe, semble aussi lointaine que révolue.

«On dirait qu’on parle d’une affaire d’il y a 50 ans, mais ce n’est pas si loin. Tout a changé.»

«Une méchante belle opportunité»

Dans sa vie aussi, tout a changé, depuis l’aventure à Star Académie. Et à ce chapitre, il croit qu’il risque d’en être de même pour sa belle-fille, à qui il a seulement conseillé de vivre le tout sans retenue, et sans demi-mesures.

«Les rencontres, les formations, le bagage que ça nous donne, on l’a pour le reste de notre vie. C’est une méchante belle opportunité et je recommencerais demain matin, la même chose.

«Pour se faire connaitre, c’est un beau raccourci. Le défi après c’est de rester là, parce que c’est un milieu qui va vite, qui change vite, encore plus dans les dernières années», souligne Marc-André Fortin.

Bien consciente de cette réalité, Norah Lapointe profite pleinement du moment, depuis la diffusion de son audition. « C’est tellement une grosse dose d’amour, j’ai tellement reçu de messages, autant de proches que de gens que je ne connais pas qui ont commencé à me suivre. C’est vraiment spécial de vivre ça du jour au lendemain.»