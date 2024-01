Tout au long de Projet Polytechnique, les acteurs Jean-Marc Dalphond et Marie-Joanne Boucher soulèveront les différents enjeux toujours d'actualité autour de la tuerie de Polytechnique, survenue en 1989. (Salle Albert-Rousseau)

Il y a maintenant cinq ans que Marie-Joanne Boucher baigne dans la misogynie. Avec Jean-Marc Dalphond, elle s’est lancée sur les traces des incels, ces hommes qui n’aiment pas les femmes, afin de tenter de comprendre l’incompréhensible.

«Les incels, ce sont des Marc Lépine en devenir», précise la comédienne.

Au cours de son enquête, elle a constaté que les incels sont des milliers à travers le monde. Dans la plupart des pays, ils sont considérés comme des terroristes violents.

Le nom de Marc Lépine, auteur de la tuerie perpétrée à l’École Polytechnique de Montréal en 1989, est bien connu dans cette communauté. Il serait même vénéré, révèle la comédienne.

Marie-Joanne Boucher a mené l'enquête et écrit Projet Polytechnique avec Jean-Marc Dalphond. Le duo joue son propre rôle dans cette pièce de théâtre documentaire. (Courtoisie)

Et nul besoin d’aller sur le dark web pour trouver ces hommes.

Quand les médias ont commencé à parler de l’influenceur masculiniste et misogyne autoproclamé Andrew Tate, plusieurs parents ont réalisé que leurs adolescents connaissaient déjà ce personnage controversé.

«Le discours incel a percolé dans le mainstream», s’inquiète Marie-Joanne Boucher.

«C’est plus que des antiféministes: c’est des hommes qui n’aiment pas les femmes et moi je suis l’objet de leur haine. J’étais plongée pendant cinq ans dans de la violence», raconte la comédienne qui n’avait jamais mené une telle enquête avant.

Un devoir de mémoire

C’est presque naïvement qu’elle a proposé au comédien Jean-Marc Dalphond de faire un spectacle sur cette tragédie.

Marie-Joanne Boucher était une jeune adolescente à l’époque, mais l’événement l’a marquée. Aujourd’hui mère d’un garçon, elle se sent investie d’une grande responsabilité, car «toutes les fois où il y a une nouvelle tuerie, c’est toujours fait par un garçon ou presque».

C’est ce qu’elle explique en publiant une photo de son fils sur les réseaux sociaux le 6 décembre 2018.

Jean-Marc Dalphond, qu’elle connait très peu, commente sous sa publication et laisse comprendre que sa cousine est une des 14 victimes de la tuerie.

«Suzanne Edward, la tante de Jean-Marc Dalphond, a été très active pendant plusieurs années. Elle a fait la tournée des universités à travers le Canada pour réhabiliter l’histoire de chacune des filles. Elle s’est battue corps et âme pour le registre des armes», raconte Marie-Joanne Boucher.

Après avoir fait ses débuts à Montréal, Projet Polytechnique est présenté à la Salle Albert-Rousseau le 23 janvier et poursuivra sa tournée dans la province par la suite. (Courtoisie)

Jean-Marc Dalphond avait lui aussi fait une publication commémorative le 6 décembre 2018. Comme à son habitude, il avait publié les noms des 14 victimes via son compte X (anciennement Twitter).

Cette année-là, sa publication attire des réponses haineuses du genre «elles ont mérité leur sort», rapporte la comédienne.

«À partir de ce moment-là, je n’ai plus jamais arrêté de dire: on ne peut pas rester là à ne rien faire, il faut absolument qu’on fasse notre part dans ce grand chaos», déclare-t-elle.

L’idée de faire une pièce de théâtre documentaire a rapidement germé dans leurs esprits et le duo est allé chercher l’expertise d’Annabel Soutar et d’Alex Ivanovic qui ont notamment produit J’aime Hydro avec leur compagnie Porte-Parole.

«Une hydre à plusieurs têtes»

Tout ce qui se dira le 23 janvier sur la scène de la Salle Albert-Rousseau est vrai, prévient Marie-Joanne Boucher.

Les dialogues sont basés sur les entrevues menées par le duo qui reproduit aussi des conversations qu’ils ont eues entre eux au cours de l’enquête.

Leur démarche les a amenés à parler avec des incels, mais aussi avec une survivante de la tuerie, Nathalie Provost, à un des premiers policiers arrivés sur les lieux, Jacques Duchesneau, et d’autres personnes liées de près ou de loin à cet événement et ses enjeux.

«Le spectacle qu’on va vous présenter, c’est une hydre à plusieurs têtes», mentionne la comédienne au sujet de cette production d’envergure.

D’une durée de trois heures, Projet Polytechnique est une œuvre imposante autant par son propos que par son format.

Bien connue à Québec, Marie-Josée Bastien signe la mise en scène de Projet Polytechnique. (Courtoisie)

Décrite comme étant à la fois chirurgicale et poétique, la mise en scène de Marie-Josée Bastien garde les comédiens actifs sur scène: ils s’occupent eux-mêmes des changements de décor.

«Ça nous garde les deux pieds sur terre au lieu de tomber trop dans l’émotif», fait valoir Marie-Joanne Boucher.

Les auteurs et les concepteurs ont tenté d’apporter des moments plus légers et beaucoup de lumière dans ce spectacle qui aborde des sujets difficiles.

Ils ont notamment décidé de représenter, sur scène, les 14 victimes: Geneviève Bergeron, Maryse Laganière, Hélène Colgan, Maryse Leclair, Nathalie Croteau, Anne-Marie Lemay, Barbara Daigneault, Sonia Pelletier, Anne-Marie Edward, Michèle Richard, Maud Haviernick, Annie St-Arneault, Barbara Klucznik-Widajewicz et Annie Turcotte.

«On a fait revivre les filles sur scène. Elles nous accompagnent. C’est très beau.» — Marie-Joanne Boucher, comédienne et coautrice de Projet Polytechnique.

Même si Projet Polytechnique remue des souvenirs douloureux, Marie-Joanne Boucher invite le public à passer par-dessus ses craintes afin de ne pas perpétuer le silence autour de ce féminicide.

«C’est important d’être au courant. Même si ça brasse, ça brasse à la bonne place», conclut-elle.