Un homme arrêté près de la maison de Taylor Swift à New York

Des témoins ont déclaré que l’homme avait tenté sans succès d’entrer dans la maison en début d’après−midi, a rapporté le New York Post.

La police n’a pas confirmé une tentative d’effraction au domicile de la chanteuse, mais les policiers ont arrêté un homme dans la même rue lorsqu’on leur a dit qu’il tentait d’ouvrir la porte d’un immeuble, a déclaré dimanche un porte−parole de la police de New York. L’homme avait été inculpé en vertu d’un mandat d’arrêt en 2017 à Brooklyn pour avoir prétendument omis de répondre à une convocation, a déclaré le porte−parole.

Les autorités n’ont pas divulgué le nom de l’homme.

Un courriel sollicitant des commentaires a été envoyé dimanche à un représentant de la chanteuse de «You Belong With Me». Il n’était pas clair si elle était à la maison à ce moment−là. Elle s’est rendue dimanche dans la région de Buffalo, dans l’État de New York, où son copain, l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, devait jouer contre les Bills de Buffalo lors d’un match éliminatoire de la NFL dans la soirée.

La maison de Tribeca a été le théâtre de plusieurs autres effractions et tentatives d’effraction lorsque Taylor Swift n’était pas là, y compris certaines par des harceleurs présumés.

En 2022, un homme a été accusé d’intrusion et de harcèlement criminel après que les autorités ont déclaré qu’il était entré dans deux résidences de Tribeca liées à Mme Swift. Cette année−là également, un homme a été arrêté pour avoir percuté une voiture dans la maison et aurait déclaré à la police qu’il ne partirait pas avant d’avoir rencontré la chanteuse.

En 2018, un autre homme est entré par effraction dans sa maison et a fait une sieste, a indiqué la police. Le même homme a été accusé un an plus tard d’une autre introduction par effraction dans le bâtiment après avoir purgé une peine de prison.

La police a déclaré que des harceleurs présumés avaient également été arrêtés dans certains de ses autres domiciles, notamment à Beverly Hills, en Californie, et à Watch Hill, dans l’État du Rhode Island.