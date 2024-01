Le voyage musical de Frédéric Pierre

Le comédien était l’invité de France Beaudoin, ce samedi, sur le plateau de En Direct de l’univers.

Pour le medley d’ouverture, sur fond de musique traditionnelle, on a lancé la soirée avec une succession de coups de cœur pour l’artiste. Sur scène, on a accueilli Dominique Fils-Aimé, Lulu Hughes, son ami d’enfance Daniel Laflamme, l’humoriste Erich Preach, Wesli, Stéphane Archambault, sa sœur et comédienne Véronique Pierre ainsi que la comédienne Catherine Souffront.

Après ce medley encore une fois réalisé à la perfection, on a eu droit à une belle surprise, et ce, autant pour Frédéric que pour nous.

Jacques Michel, ici accompagné de Fayolle Jean, a interprété Amène-toi chez nous. (Eric Myre/ICI Télé)

Jacques Michel s’est pointé sur le plateau malgré une fracture à une cheville pour interpréter Amène-toi chez nous.

Quel merveilleux moment de revoir et surtout entendre un des plus grands auteurs-compositeurs-interprètes du Québec. On a aussi eu droit à la visite du comédien Fayolle Jean, qui incarne le père de Frédéric dans la nouvelle série Lakay Nou, venu chanter le dernier couplet avec Jacques Michel.

À l’école de comédie musicale

«Ce que je suis devenu, c’est à l’école de comédie musicale Les Ateliers en jeux que je l’ai appris», a-t-il confié.

Cette confession a mené à un numéro très émouvant avec tous ses amis de l’école.

Mais c’est la présence sur vidéo de Chris de Burgh lui interprétant Old Friend qui a littéralement fait craquer le comédien.

Cette chanson, intimement liée à son meilleur ami décédé, a ravivé de merveilleux souvenirs pour la vedette de la soirée.

Afin d’essuyer ses larmes, ses copains des Ateliers en jeux sont revenus pour mettre le feu à la scène sur les accords C’est la fête, de MIchel Fugain.

Là, le party était lancé.

Yama Laurent (Eric Myre/ICI Télé)

Les confessions

Frédéric Pierre a fait un aveu surprenant : il n’aime pas les Beatles. «Moi, je ne tripe pas tant sur les Beatles», a-t-il confié.

Autre confession, il adore les vieux chanteurs français.

Ce qui a permis d’entendre Geneviève Leclerc faire une interprétation magistrale de Je suis malade, de Serge Lama.

Quelle grande interprète.

Yama Laurent a suivi avec Heal the World, de Michael Jackson, alors que Geneviève Leclerc entonnait Let it Be, des Beatles.

On avait déjà les jambes molles après le passage de Geneviève alors, vous pensez bien qu’on s’est retrouvé au plancher après ce numéro.

Sophie Prégent était au coeur d'un moment très émouvant. (Eric Myre/ICI Télé)

La finale

Sophie Prégent a réussi, malgré un petit blanc de mémoire, à en remettre une couche à cet épisode qui avait déjà plus que sa dose d’émotion avec une interprétation très convaincante de Dis tout sans rien dire, de Daniel Bélanger.

Sa maman Pierrette et sa sœur lui ont rapidement redonné le sourire en lui offrant En chantant, de Michel Sardou. Ensuite, Véronique, Catherine et Yama sont revenues avec une version très sulfureuse de I Put a Spell on You.

Pour la finale, Les cons de Brassens — un titre qui prend tout son sens en pensant aux guerres dans le monde — ainsi que Quand les lumières, de MIchel Fugain ont bouclé l’univers de Frédéric Pierre.

Frédéric Pierre était l'invité de En Direct de l'Univers. (Eric Myre/ICI Télé)

Pour mon commentaire de la fin, je dois dire que je suis d’accord avec France Beaudoin. On est tous impatients d’entendre un premier album de Catherine Souffront.

Quelle voix!

La semaine prochaine, on sera dans l’univers des sœurs Stéphanie et Mélanie Boulay.