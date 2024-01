Le Conservatoire de musique de Montréal honorera François Dompierre

Le Conservatoire de musique de Montréal présente François Dompierre comme étant l’un des plus importants compositeurs du Québec. (Archives La Voix de l'Est)

Cet hommage sera rendu à la Maison symphonique de Montréal à l’occasion du 80e anniversaire du Conservatoire.

L’Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Montréal, dirigé par Jean-Marie Zeitouni, interprétera ce soir-là Musimage, de François Dompierre, de même que les œuvres Nocturne de Claude Debussy, en version révisée, le Concerto pour piano no 1, op. 15 de Jacques Hétu avec le pianiste Emmanuel Laforest de la classe de Richard Raymond, de même que Roméo et Juliette, Suite no 2, op. 64 de Sergei Prokofiev.

Le Conservatoire de musique de Montréal présente François Dompierre, un ex-résident de Sutton, comme étant l’un des plus importants compositeurs du Québec. Il rappelle que son large registre comprend de la musique de variétés, des musiques publicitaires, des comédies musicales et des musiques de concert.

Il est aussi connu pour ses musiques de film, ayant collaboré sur une soixantaine d’œuvres avec une multitude de réalisateurs québécois.

François Dompierre est aussi l’auteur d’une série de livres musicaux destinés à l’apprentissage de la musique dans les écoles du Québec.

Le Conservatoire fait remarquer que François Dompierre a récemment composé un Requiem qui sera créé en première mondiale par l’Orchestre Philharmonique et Chœur des Mélomanes (OPCM) à la Maison symphonique de Montréal le 8 juin prochain, ainsi qu’au Palais Montcalm de Québec le lendemain.

François Dompierre est chevalier de l’Ordre de la Pléiade, chevalier de l’Ordre national du Québec et membre de l’Ordre du Canada.