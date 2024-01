Mariana Mazza: décomplexée!

«Je suis décomplexée!», lance d’emblée Mariana Mazza au bout du fil. «Je souhaite faire sortir les gens de leur quotidien en abordant divers enjeux de façon directe et crue. Je me fais plaisir aussi! Je suis douce et je n’aime pas les malaises dans la vie de tous les jours. Je pense toutefois que le malaise permet de passer des messages, d’expliquer des choses sur scène», résume la pétillante brune. Pour le reste du contenu, il faudra assister au spectacle. «Je préfère garder l’effet de surprise. Ça fait partie de l’expérience du spectacle», répond la femme quand on la questionne sur les thématiques et numéros de son spectacle. Si l’humoriste avait 25 ans au début de sa première tournée, maintenant âgée de 33 ans, elle estime que la proposition offerte est dans la continuité de son ton: assumé et sans tabou dans le propos ou bien la livraison.

Frites grasses et zamboni

Si la scène occupe une majeure partie de son horaire, plusieurs autres projets mettront l’artiste en avant-plan, à commencer par L’Aréna, une nouvelle série à sketch du réalisateur Sébastien Gagné. Mazza y campe le rôle d’une mère de famille dont l’adolescente joue au hockey. «Ses parents se rendent compte que, finalement, la jeune n’est pas si douée. C’est dans la même mouture qu’Entre deux draps. On suit plein de personnages qui reviennent et il n’y a pas d’ordre nécessaire. Ça se passe dans un aréna, donc tu as plein de gens qui gravitent autour que ce soit le couple, le concierge, la personne à la cantine, les joueurs... C’est plein de situation loufoques que les gens vont reconnaître s’ils se tiennent dans un aréna. C’est très comique, léger et pour toute la famille!», mentionne-t-elle.

Disponible à compter du 10 janvier sur NOOVO, la série met également en vedette Sophie Cadieux, Benoit Brière, Phil Roy, Catherine St-Laurent ou encore Valérie Blais. La comédienne y partage la réplique avec Irden Exentus (La Soirée Mammouth, Guibord s’en va-t-en guerre) qui joue le rôle de son conjoint. «Il est très gentil et bon! C’est un partenaire idéal, on a eu beaucoup de plaisir. C’est vraiment mon coup de coeur de l’année en tant qu’être humain. Il est fantastique!», confie l’artiste. De même, on peut retrouver Mariana Mazza en action dans la 2e saison de LOL sur la plateforme Prime.

Si la scène occupe une majeure partie de son horaire, plusieurs autres projets mettront l’artiste en avant-plan, à commencer par «L’Aréna», une nouvelle série à sketch du réalisateur Sébastien Gagné. (Éric Myre)

Mariana, l’artiste peintre

Surprise pour certains, l’humoriste est également douée d’un talent pour les arts visuels. Depuis quelques années, la femme expose le fruit de son travail dans la métropole et sa dernière proposition Bricolage et colle chaude met de l’avant diverses célébrités dans un style pop-art. Que ce soit l’incontournable Britney, Forest du classique long-métrage Forest Gump ou encore le vilain Darth Vader, divers fragments de l’imagerie collective s’y retrouvent. «Les toiles se retrouvent chez les gens et c’est merveilleux! Je crée ce qui m’attire, tout simplement. Ça me détend. C’est un style très coloré, pop-art, bref à mon image!», indique celle qui s’est donné pour objectif de proposer une exposition aux deux ans.

Enfin, il est possible d’entrer en compagnie de Mariana Mazza dans l’univers de la «Fast fashion» avec le documentaire Le prix de la mode disponible sur la plateforme de Télé-Québec. On y suit le chemin qu’empruntent les vêtements dont se débarrasse l’humoriste, une adepte de mode assumée et son cheminement vers une consommation plus responsable.

Arrivant en fin de tournée, l’artiste songera bientôt à sa participation à divers festivals lors de la belle saison. Si la tendance se maintient, elle pourrait aussi participer à une seconde saison de la série L’Aréna. Sinon, que fait-elle pour se détendre de son quotidien bien rempli? «Un peu comme tout le monde: j’adore cuisiner, voir des amis, aller au spa, aller faire marcher mes chiens!»