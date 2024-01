Oppenheimer, qui pourrait être le favori des Oscars, a remporté quatre grands prix, dont celui du meilleur réalisateur pour M. Nolan, du meilleur acteur dramatique pour Cillian Murphy, du meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey Jr. et de la musique de Ludwig Göransson.

L’humoriste et animateur de la soirée Joy Koy est monté sur scène au Beverly Hilton International Ballroom à Beverly Hills, en Californie, pour ouvrir les 81e Golden Globes. L’humoriste philippino-américain a abordé des sujets attendus : l’Ozempic, le talent de Meryl Streep pour remporter des prix et la longue durée de «Oppenheimer». («J’avais besoin d’une heure de plus.»)

Après une blague ratée, M. Koy, qui a été nommé animateur après que des noms plus importants aient été écartés, a également souligné la rapidité avec laquelle il a été propulsé dans le poste.

«Yo, j’ai eu le poste il y a 10 jours. Tu veux un numéro parfait ? J’en ai écrit quelques-uns et ce sont eux qui vous font rire», a-t-il déclaré.

Le premier prix de la soirée a été décerné à Da’Vine Joy Randolph en tant que meilleure actrice dans un second rôle dans Ceux qui restent d’Alexander Payne. Mme Randolph est devenue la favorite de la catégorie pour son interprétation d’une femme en deuil dans le drame d’un pensionnat des années 1970.

«Oh, Mary, tu as changé ma vie, a déclaré Mme Randolph à propos de son personnage. Tu m’as fait me sentir vue de tant de manières que je n’aurais jamais imaginées.»

Cela a été rapidement suivi par une victoire de Robert Downey Jr., qui a remporté son troisième Golden Globe pour sa performance comme second rôle dans Oppenheimer. Il s’agissait du premier face-à-face entre l’épopée de Christopher Nolan et Barbie de Greta Gerwig. Le concurrent le plus proche de M. Downey Jr. était considéré comme le Kenergy de Ryan Gosling.

Dans les catégories télévision, Ali Wong et Steven Yeun ont tous deux remporté un prix pour leurs performances dans Acharnés. La série Succession, la principale en nomination pour la télévision, a débuté avec une victoire de Matthew MacFadyen, qui a déclaré qu’il avait adoré jouer «chaque seconde du rôle de l’étrange et merveilleuse tâche de graisse humaine qu’est Tom Wambsgans».

Nouvelle apparence

Le tapis était rouge, mais la couleur de la soirée pourrait être rose. Barbie, le plus grand succès de l’année, est arrivé en tête des nominations avec neuf nominations, dont celle de la meilleure comédie ou comédie musicale. Margot Robbie, vedette et productrice du film, est arrivée vêtue d’une robe rose Armani inspirée de la Superstar Barbie de 1977.

Mais quelle que soit la couleur, c’était une nouvelle apparence pour les Golden Globes. Les récompenses ont été rendues sans la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), qui a été dissoute après des années de scandales liés à la diversité et à l’éthique.

Les Golden Globes ont également perdu leur réseau de longue date. L’émission de cette année a été diffusée sur CBS dans le cadre d’un contrat d’un an. Même le menu a été changé, avec le restaurant Nobu comme traiteur.

Les Golden Globes remaniés avaient le défi de surmonter quelques années tumultueuses tout en retrouvant l’esprit pétillant et irrévérencieux de toutes ces émissions animées par Ricky Gervais ou Tina Fey et Amy Poehler. Ces retransmissions ont contribué à faire des Golden Globes la troisième plus grande cérémonie de remise de prix de l’année, après les Oscars et les Grammys.

«Je pense que c’est en train de s’améliorer maintenant», a déclaré Colman Domingo, nominé pour son interprétation principale dans le drame Rustin de Bayard Rustin, sur le tapis rouge. «Je pense qu’ils ont fait une introspection et nous devons tous permettre à chacun de faire une introspection.»

Ayo Edebiri et Jeremy Allen White ont tous les deux été récompensés pour leur performance dans la série télévisée The Bear (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

Changements dans les catégories

Taylor Swift a fait une entrée tardive. Son film Taylor Swift: The Eras Tour est nominé pour le prix récemment créé «Réalisation cinématographique et au box-office».

Cette catégorie, ainsi qu’un prix pour l’humour, étaient de nouveaux ajouts cette année. Autre nouveauté: la plupart des catégories comprennent six, et non cinq, nominés.

Deux prix habituellement décernés lors des Golden Globes sont absents: le prix Cecil B. DeMille et le prix Carol Burnett. Ces deux honneurs ne sont pas décernés cette année, mais deux nouvelles catégories le sont : le prix de la superproduction et celui de l’émission spéciale humoristique.

Concurrents

Barbie de Greta Gerwig, le plus gros film de l’année avec plus de 1,4 milliard $ de ventes de billets, arrive en tête des nominés avec neuf nominations. (Sonja Flemming/AP)

Barbie de Greta Gerwig, le plus gros film de l’année avec plus de 1,4 milliard $ de ventes de billets, arrive en tête des nominés avec neuf nominations, dont celle de la meilleure comédie ou comédie musicale, de la meilleure réalisatrice pour Mme Gerwig, de la meilleure actrice pour Margot Robbie et du meilleur acteur dans un second rôle pour Ryan Gosling ainsi que trois nominations pour des chansons originales.

Oppenheimer de Christopher Nolan suit de près avec huit nominations, dont celles du meilleur drame, du meilleur réalisateur pour M. Nolan et du meilleur acteur pour Cillian Murphy.

Du côté de la télévision, Succession de HBO arrive en tête avec neuf nominations. The Bear et Only Murders in the Building suivent avec cinq nominations chacun.

Controverses passées

Il y a quelques années, les Golden Globes étaient sur le point de s’effondrer. Après que le Los Angeles Times a rapporté que la HFPA ne comptait aucun membre noir, Hollywood a boycotté l’organisation. Les Golden Globes de 2022 ont été pratiquement annulés et retirés de la télévision.

Après les réformes, les Golden Globes sont revenus sur NBC l’année dernière dans le cadre d’un contrat d’un an, mais l’émission a été reportée au mardi soir. Avec l’animation de Jerrod Carmichael, l’émission télévisée a attiré 6,3 millions de téléspectateurs, un nouveau plancher sur NBC et bien loin des 20 millions qui étaient autrefois à l’écoute.

Les Golden Globes ont été acquis par Eldridge Industries et Dick Clark Productions, propriété de Penske Media, et transformés en une entreprise à but lucratif. La HFPA (qui comptait généralement environ 90 membres qui votent) a été dissoute et un nouveau groupe de quelque 300 journalistes culturels du monde entier vote désormais pour les prix.

Des questions demeurent quant à l’avenir à long terme des Golden Globes, mais leur valeur pour les studios hollywoodiens continue de fournir un coup de pouce marketing aux prétendants aux récompenses. Les Oscars n’auront lieu que le 10 mars. Cette année, en raison des grèves des acteurs et des scénaristes, les Golden Globes ont été diffusés avant les Emmys, qui ont été reportés au 15 janvier.

Alors que les ventes de billets de cinéma sont encore 20 % inférieures au rythme d’avant la pandémie et que l’industrie fait face à une année 2024 potentiellement difficile au box-office, Hollywood a plus que jamais besoin des Golden Globes.