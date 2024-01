Guy Nantel, l’incorruptible

«Je fais comme si j’avais gagné la course à la chefferie. Je démontre comment le Québec irait tellement mieux, mais plus je donne mes solutions et plus on se rend compte que ça n’aurait pas été une si bonne idée...», résume l’humoriste qui revient ainsi sans prétention sur sa vaine tentative d’accéder à la tête du parti Québécois en 2020. Environnement, Économie, aînés, pandémie seront autant de thématiques abordées, poursuit-il.

Après près de 30 ans dans le métier, Nantel soutient que son humour est demeuré sensiblement le même qu’à ses débuts. «C’est la société qui a changé! Depuis les événements de 2001 à New-York, la société et l’humour ont changé. On est un peu moins dans la légèreté et plus dans la profondeur», observe-t-il. Plus près de nous, on note aussi un virage avec les accommodements raisonnables, la grève étudiante ou récemment la guerre en Ukraine. Selon lui, ce revirement a été bénéfique à son style d’humour «plus engagé».

Faire réagir, dans le respect de ses convictions

Il faut dire que Guy Nantel n’a jamais été attiré dans sa carrière par la facilité et les formules éprouvées. Il a d’ailleurs soutenu récemment au balado de Marc Boilard: «Je ne suis pas le wagon, je suis la locomotive!» Appelé à commenter son propos, le principal intéressé mentionne qu’il voit peu d’intérêt à avoir du succès en calquant ce qui se fait ailleurs dans le marché.

«J’ai une idée précise de ce que je veux dire au monde, sachant très bien que beaucoup de gens ne s’y intéresseront pas ou ne seront pas d’accord , peu importe. Je me dis: advienne que pourra! Ça m’est égal, car je fais les choses en accord avec mes convictions.» — Guy Nantel

D’ailleurs ses deux ouvrages résument bien cet état d’esprit. En 2017, Nantel publiait «Je me souviens… de rien». Dans ce tout premier essai, le souverainiste relate comment le Québec n’est jamais allé selon lui au bout «de son destin». En 2021, il publie ensuite «Le livre offensant» : un second essai qui dépeint les travers de notre société. «Ce livre risque de forcer les adeptes des safe spaces et autres offensés de ce monde à sortir de leur zone de confort. Nous prévenons enfin ceux qui sont convaincus que l’univers tourne autour de leur petite personne que cet ouvrage n’est probablement pas pour eux», avertit-on sur la quatrième de couverture. On demeure dans le ton auquel Nantel nous a habitués.

Touche à tout, l’humoriste est aussi le roi des vox pop sur le web. Rares sont ceux qui n’ont pas eu le plaisir coupable de visionner l’un de ses vox pop où l’on rit souvent jaune. Chacune de ses capsules habilement montées est visionnée par des milliers d’internautes. Récemment, il a d’ailleurs offert un montage sur la thématique de Noël comportant - pour une rare fois - de bonnes réponses provenant du public. Guy Nantel se serait-il adouci? «Pas du tout!», assure-t-il. «Cela fait partie de ma stratégie promotionnelle», assure-t-il.

Travaillant avec une équipe restreinte, le comique souligne qu’il y a toutefois un prix à payer à travailler ainsi en phase quasi totale avec ses valeurs. «Ce n’est pas toujours bien vu! Il y a un côté un peu solitaire, un peu prétentieux. Je me fais dire que je ne suis pas un gars de gang. Mais ce n’est pas par opposition. C’est juste dans ma nature de faire les choses comme ça», relate-t-il.

Un futur incertain, mais des projets à la pelle!

À 55 ans, l’humoriste complète sa sixième tournée de spectacles et admet sans détour ne pas avoir de projets professionnels pour les années à venir. «Je n’ai aucune idée de ce qui m’attend ensuite. C’est correct comme cela et c’est volontaire», laisse-t-il tomber. Sur le plan personnel toutefois, les projets ne manquent pas. Conception de jeux de société, projet d’encyclopédie rédigé comme un legs pour sa fille, ouvrage de philosophie en écriture et plus encore.

Guy Nantel fera son arrêt à Trois-Rivières le 19 janvier, ainsi que Québec, Montréal et Saguenay dans les prochains mois. Pour les détails de sa tournée et découvrir divers contenus, rendez-vous sur son site web.