Les organisateurs ont annoncé mercredi le premier groupe de présentateurs, dont feront aussi partie Julia Garner, George Lopez et Justin Hartley.

L’annonce de mercredi est le plus récent indicateur que les vedettes sont susceptibles de renouer avec les Golden Globes, après plusieurs années de controverses. Le gala - célébration généralement bien arrosée du cinéma et de la télévision - est vu comme un précurseur des Oscars.

Mais les scandales ont conduit à une refonte des adhésions et à l’arrivée d’un nouveau diffuseur, CBS, pour le gala du 7 janvier. Une question clé demeure: les téléspectateurs seront-ils à l’écoute de cette 81e cérémonie des Golden Globes? L’émission de trois heures, retransmise en direct depuis l’hôtel Beverly Hilton à partir de 20h, disposera en tout cas d’une forte locomotive, puisque CBS diffuse un match de football de la NFL juste avant.

Les dernières années ont été tumultueuses dans les coulisses des Golden Globes, à la suite d’un reportage explosif publié dans le Los Angeles Times, en 2021, qui révélait qu’il n’y avait aucun membre noir au sein de la Hollywood Foreign Press Association, qui vote pour les prix.

Les vedettes et les studios ont boycotté les Globes et NBC a donc refusé de le diffuser en 2022. L’association a alors ajouté des journalistes appartenant à des minorités visibles dans ses rangs et institué d’autres réformes pour répondre aux préoccupations éthiques, et le gala est revenu en janvier 2023 dans le cadre d’un accord probatoire d’un an avec NBC. Le réseau n’a pas choisi de renouveler pour 2024.

En juin, le milliardaire Todd Boehly a obtenu l’autorisation de dissoudre la Hollywood Foreign Press Association et de réinventer les Golden Globes en organisation à but lucratif. Les actifs ont été acquis par une entreprise de Boehly ainsi que par Dick Clark Productions, un groupe appartenant à Penske Media, dont les actifs comprennent aussi Variety, Deadline, The Hollywood Reporter, Rolling Stone et Billboard.

Le groupe qui choisit les finalistes et qui vote pour les prix est désormais plus diversifié, avec plus de 300 personnes du monde entier.

Le gala sera animé cette année par l’humoriste Jo Koy, qui a été la tête d’affiche de plusieurs émissions spéciales de Netflix et qui a joué dans le film comique de l’année dernière Dimanche de Pâques.

Le gala a été souvent animé par Ricky Gervais, dont les blagues étaient particulièrement caustiques, puis par le duo composé de Tina Fey et Amy Poehler. Jerrod Carmichael était maître de cérémonie l’année dernière.