Ceux qui s’en vont, ceux qui nous laissent

Les membres des Cowboys Fringants Jérôme Dupras (à droite), Marie-Annick Lépine (au centre) et Jean-François Pauzé (à gauche) saluent une photo de leur chanteur Karl Tremblay lors de son hommage national, au Centre Bell à Montréal , Québec, Canada, le 28 novembre 2023. (GRAHAM HUGHES/La Presse Canadienne)

Des grands artistes et personnalités publiques nous ont quitté en 2023, laissant un grand vide et beaucoup de tristesse.

Les premiers noms qui me viennent en mémoire sont ceux de Louisette Dusault, notre adorable souris verte, le grand comédien Michel Côté, Guy Latraverse le visionnaire et bien sûr, l’immense Karl Tremblay.

Louisette Dussault. (photo archives La Voix de l'Est/photo archives La Voix de l'Est)

Michel Côté. (Archives Les Films Séville)

Dans notre petit monde des médias, je dois débuter avec la disparition de mon ancien collègue du Droit, Marc André Joanisse.

Marc André Joanisse, ancien journaliste de la section des arts, aux sports et à la couverture générale à la salle de rédaction du Droit. (Archives Le Droit, Simon Séguin-Bertrand/Archives Le Droit, Simon Séguin-Bertrand)

Trois autres «monuments» nous ont aussi quitté, soit Denise Bombardier, Yvon Pedneault et Hubert Reeves.

Denise Bombardier est décédée à 82 ans. (Archives La Presse Canadienne)

Hubert Reeves.

Dans la région, on a pleuré les départs de la comédienne et grande dame de théâtre Lyette Goyette qui s’est éteinte à l’âge de 86 ans, en juin dernier, et celui du peintre Guy Laliberté qui est décédé en février à l’âge de 92 ans.

Personnalité très connue du milieu théâtral d’Ottawa-Gatineau, Lyette Goyette s’est éteinte à l’âge de 86 ans, des suites d’un cancer. (Facebook/Courtoisie)

Ailleurs

Hors de nos frontières, je m’ennuie déjà de grands noms de la musique comme Jeff Beck, David Crosby, Burt Bacharach, Tony Bennett, Gordon Lightfoot, Tina Turner, Claude Barzotti, Sinéad O’Connor, Lisa Mary Presley, Harry Bellafonte et Jimmy Buffet.

Sinead O'Connor en 2013. (ARCHIVES AFP/ARCHIVES AFP)

Sur nos écrans, on ne reverra plus Raquel Welch, Gina Lollobrigida, Treat Williams, Jane Birkin, Ryan O’Neal, David McCallum, Burt Young, Bob Barker et Matthew Perry.

Inévitablement, lorsqu’on se lance dans ce genre d’exercice, on n’est pas à l’abri d’un oubli.

Et si c’est le cas, je m’en excuse à l’avance.

Le Droit aussi

Notre journal aussi laissera un vide pour certains de nos lecteurs et lectrices alors qu’il dira adieu à sa version papier.

À compter du 1er janvier 2024, Le Droit se concentrera uniquement sur ses déclinaisons numériques.

Après avoir noirci des pages pendant plus de 110 ans, l’encre ne coulera donc plus sur les rouleaux des presses.

Mais ce n’est pas la plateforme sur laquelle nos journalistes écrivent leurs histoires qui nous définie. C’est plutôt l’information de grande qualité que nous continuons de livrer quotidiennement qui importe. Et cette information vous est livrée avec toute la rigueur et la passion qui nous caractérisent.

On entend beaucoup de choses ces jours-ci sur l’avenir du Droit. Mais la crise qui frappe les médias rattrape également notre quotidien et pour y faire face, au lieu de procéder à des coupes, nos coopératives ont plutôt opté pour un programme de départs volontaires.

Plusieurs collègues ont donc fait le choix de partir en profitant de ce programme alors que d’autres ont pris une retraite bien méritée.

Mais plus important que ceux et celles qui ont repensé la suite de leur carrière, il y a les collègues qui restent et qui mettent les bouchées doubles pour remplir la promesse que l’on fait à nos abonné.e.s, qui est d’offrir une information régionale et nationale de grande qualité.

Une brigade d’une vingtaine de journalistes et de photographes sera déployée sur le terrain pour remplir ce mandat.

Aux arts, Claudia, Yves et moi ne ménagerons aucun effort pour faire écho de la diversité et de la vivacité de notre communauté culturelle, comme nous le faisons ensemble depuis de nombreuses années.

Sur une note plus personnelle, l’année 2023 aura aussi marquée mes 35 ans de journalisme, dont 25 avec l’équipe du Droit. Je n’ai pas l’intention de m’arrêter alors que ma passion pour mon métier est toujours aussi forte. Pour l’année à venir, j’espère vous faire découvrir de nouveaux artistes, vous offrir mes commentaires sur les spectacles auxquels j’aurai assister ou m’arrêter sur des sujets qui méritent un bon coup de gueule.

Pour 2024, je nous souhaite une grande année culturelle et surtout, j’espère que nous poursuivrons toutes et tous notre recherche du bonheur… et de l’accord parfait!