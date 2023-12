Trois courts métrages québécois sont toujours en lice pour les Oscars

Trois courts métrages québécois font partie des «courtes listes» en vue de la remise des Oscars, en mars prochain. (Associated Press)

Invincible, court métrage réalisé par Vincent René−Lortie, a remporté il y a dix jours le prix Iris du meilleur film court de fiction québécois. Il avait remporté en février le Prix spécial du jury au Festival du court métrage de Clermont−Ferrand, puis en mars le Prix du jury au Festival international du court au Saguenay.

Un autre court métrage québécois de fiction, Chat mort, écrit et réalisé par Annie−Claude Caron et Danick Audet, est aussi toujours en lice dans cette catégorie pour les Oscars. Le film avait remporté en juin le prix du meilleur court de fiction au festival Tribeca de New York.

Les deux prétendants québécois affrontent toutefois encore, pour l’instant, de prestigieux invités chez les courts: Pedro Almodovar et son western de 31 minutes Étrange façon de vivre, avec Ethan Hawke, ou Wes Anderson et La merveilleuse histoire d’Henry Sugar (39 minutes), avec Benedict Cumberbatch et Ben Kingsley.

Par ailleurs, le court métrage documentaire Oasis, réalisé par la Québécoise Justine Martin, figure toujours dans la «courte liste» des 15 films dans sa catégorie.

Par contre, le long métrage documentaire ROJEK, réalisé par la Montréalaise d’origine kurde Zaynê Akyol, qui représentait le Canada dans la catégorie du meilleur film international, n’a pas été retenu dans la liste des 15 films toujours en lice.

France, Finlande, Islande

L’Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé jeudi les «présélections» dans 10 catégories en tout, dont la chanson et la musique originales, ainsi que les métiers comme la coiffure, le maquillage, les effets visuels et le son. Les cinq finalistes dans toutes les catégories seront dévoilés le 23 janvier.

Parmi les 15 longs métrages internationaux qui sont toujours en lice figurent La Passion de Dodin Bouffant de Trần Anh Hùng (France), Les Feuilles mortes d’Aki Kaurismäki ( Finlande), Godland, de Hylnur Palmason (Islande), La Zone d’intérêt de Jonathan Glazer (Royaume−Uni), Moi, capitaine de Matteo Garrone (Italie), Perfect Days de Wim Wenders (Japon). 20 jours à Marioupol, de Mstyslav Tchernov, représente toujours l’Ukraine dans cette catégorie, mais aussi dans la catégorie documentaire.

Comme prévu, Barbie, de Greta Gerwig, Oppenheimer, de Christopher Nolan, et La Note américaine, de Martin Scorsese, étaient bien représentés parmi les finalistes dans de nombreuses catégories, notamment la musique et le son.

Oppenheimer ne figurait cependant pas parmi les 10 finalistes pour les effets visuels. L’omission surprenante du film dans la «longue liste» de 20 finalistes avait déjà été signalée.

Pour la plupart, les «courtes listes» sont déterminées par les membres dans leurs catégories respectives, bien que les détails varient: certaines ont des comités de sélection, d’autres ont des exigences minimales de visionnement.

Les nominations finales dans toutes les catégories seront annoncées le 23 janvier. La 96e cérémonie des Oscars, animée par Jimmy Kimmel, aura lieu le 10 mars, diffusée en direct sur ABC depuis le Dolby Theatre de Los Angeles. Le gala débutera une heure plus tôt que d’habitude, à 19 h.