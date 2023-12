Retour sur 2023: Karl Tremblay, Riopelle, Taylor Swift et plus encore

En plus des hommages qui ont suivi le décès de Karl Tremblay, le Québec a eu l’occasion de célébrer le chanteur de son vivant, notamment lors d’un concert inoubliable sur les plaines d’Abraham cet été. (Caroline Grégoire/Archives Le Soleil)

Le FEQ prolongé pour Les Cowboys Fringants

Le spectacle des Cowboys Fringants au Festival d'été de Québec le 17 juillet 2023 passera certainement à l'histoire. (Frédéric Matte, Le Soleil.)

Décédé le 15 novembre dernier, Karl Tremblay aura fait vibrer le Québec jusqu’à la fin. Depuis qu’il avait rendu public son combat contre le cancer, la population a suivi avec émotions la série de spectacles donnés par le courageux chanteur et ses complices. Évidemment, certains ont été annulés en raison de son état de santé. Toutefois, quand les conditions météo ont empêché le groupe de se produire au Festival d’été de Québec (FEQ), les organisateurs et leurs partenaires se sont rapidement mobilisés pour prolonger l’événement d’une journée, permettant aux Cowboys et à leur public de communier sur les légendaires plaines d’Abraham lors d’une soirée inoubliable, à l’image de ce grand artiste québécois. VM

Avec Le projet Riopelle, Robert Lepage a su rendre un vibrant hommage à l'art de Jean-Paul Riopelle, mettant en lumière les liens tangibles entre l'homme et son œuvre. (Danny Taillon)

L’artiste dont tout le monde a parlé : Jean-Paul Riopelle

De Québec à Gatineau, en passant par Charlevoix, Montmagny ou Trois-Rivières, plusieurs régions ont souligné le centenaire de naissance de Jean-Paul Riopelle, décédé en 2002. Musées et galeries ont permis au public de découvrir la vie et l’œuvre de ce grand peintre québécois; ses immenses toiles, comme ses plus petits dessins. Un hommage qui s’est transporté jusque sur les planches des théâtres avec la magnifique pièce Le projet Riopelle de Robert Lepage. Parions qu’avec l’Espace Riopelle qui devrait être inauguré en 2026, à Québec, le nom de Jean-Paul Riopelle n’a pas fini d’être sur toutes les lèvres… LH

Taylor Swift a été sacrée personnalité de l'année 2023 par le magazine américain Time. (Andrej Ivanov / Suzanne Cordeiro/Archives Agence France-Presse)

Les politiciens à la rescousse des Swifties

Quand Taylor Swift a initialement annoncé sa tournée Eras – première à franchir le cap des milliards de dollars en recettes mondiales –, plusieurs admirateurs ont été déçus de constater que l’Américaine ne visiterait pas leur pays. C’était notamment le cas du Canada avant que nos politiciens s’en mêlent! Révélant son admiration pour la vedette, le premier ministre Justin Trudeau a interpelé Taylor Swift sur X (anciennement Twitter) pour l’inviter au pays. À la Chambre des communes, le député Matt Jeneroux menaçait de déposer un grief «au nom de tous les Swifties» canadiens. Un mois plus tard, l’artiste annonçait qu’elle serait à Toronto en novembre 2024, provoquant une folle course aux billets. VM

Serge Thériault a accepté de remettre la jaquette colorée de Moman dans les nouveaux épisodes de La petite vie. De quoi ravir les grands admirateurs de cette série. (Radio-Canada)

Le sentiment de l’année : la nostalgie

Véritable tendance, la nostalgie a marqué plusieurs productions au cours de l’année. Qu’on pense au nouvel album des Rolling Stones ou encore aux spectacles — bondés — de Karkwa. Au petit écran, Un gars, une fille et La petite vie ont eu à droit à de nouveaux épisodes. Le retour des deux émissions chouchous du public québécois a ravi les téléspectateurs qui les suivent respectivement depuis 25 et 30 ans. S’ils ont pris quelques cheveux blancs, Guy et Sylvie, comme la famille Paré, ont conservé l’humour qui a fait leur renommée. LH

Le Québec n'a pas échappé au phénomène Barbenheimer. (Chris Delmas/AFP)

Le phénomène Barbenheimer

Deux films très différents ont pris l’affiche simultanément cet été : Barbie et Oppenheimer. Il n’en fallait pas plus pour que naisse le mot-valise Barbenheimer, invitant les cinéphiles de partout dans le monde à enchainer les deux mégas productions. L’ampleur de ce phénomène a été telle que Cineplex affirme avoir enregistré des recettes historiques de 86 millions $ durant le mois où sont sorties ces œuvres. Associé à son propre phénomène de «vague rose», le film de Greta Gerwig sur la célèbre poupée domine maintenant les nominations aux Golden Globes. Sans surprise, il est suivi de près par le long métrage de Christopher Nolan sur le concepteur de la bombe atomique. VM