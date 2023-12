La série télé de l’année

Mégantic

Quelle douloureuse série! Mais une série nécessaire pour comprendre l’ampleur du gouffre dans lequel les Méganticois sont tombés le 6 juillet 2013. Notamment tous les «si j’avais», tous les mauvais ou heureux hasards, toute l’impuissance et les traumatismes qui s’ensuivent... On ne peut désormais que s’identifier à ceux et celles qui vivent avec cette boule de feu au ventre depuis 10 ans...

Jeanne Côté (Sarah Mongeau-Birkett/Archives La Presse)

Le disque de l’année

Suite pour personne de Jeanne Côté

J’ai longtemps hésité entre l’Inuktitut d’Elisapie et la Suite pour personne de Jeanne Côté. Mais j’ai dû me rendre à l’évidence que le premier opus de la Gaspésienne d’origine, grande gagnante des Francouvertes 2023, m’a tenu compagnie toute l’année. Est-ce la voix cristalline de Jeanne, la belle et efficace simplicité de ses textes et de ses musiques, la solidité dans le dénuement? Essayer Vent d’ouest, La vague, Y peut mouiller, Réveil d’oiseau, c’est assurément les adopter.

L’exposition de l’année

Que serions-nous? d’Adèle Blais

L’expression «faire œuvre utile» n’a jamais été aussi juste qu’en visitant Que serions-nous?, l’exposition solo d’Adèle Blais, présentée tout l’été au Musée des beaux-arts de Sherbrooke. Trente-huit portraits de femmes pour la plupart oubliées par la grande histoire, trente-huit collages empreints de beauté, de respect et de délicatesse, trente-huit textes qui rendent enfin justice et houspillent l’amnésie collective. Une œuvre picturale puissante qui fédère.

Adèle Blais lors de sa première exposition au MBAS (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Le spectacle de l’année

Le tour du bloc de Michel Rivard

Le Félix du spectacle de l’année est amplement mérité. Faire le tour des 50 ans de carrière de Michel Rivard, c’est faire un peu le tour de sa propre vie, tant sont nombreuses les chansons du Montréalais qui se sont immiscées dans nos existences. Le tout en grand apparat : 11 musiciens, dont un quatuor à vent et trois choristes. Ajoutez des monologues, de l’humour, des pans d’histoire... Si une supplémentaire passe près de vous en 2024, de grâce, ne ratez pas ce moment privilégié avec un de nos grands.

Spectacle Le tour du bloc de Michel Rivard à la salle Maurice O'Bready. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Le film de l’année

Les hommes de ma mère d’Anik Jean

Ce n’est pas le film le plus réussi de l’année, mais c’est assurément le plus émouvant. Les hommes de ma mère m’a pris dans ses filets alors que je ne m’y attendais pas. Cette histoire, celle d’une mère qui laisse cinq «papas» en héritage à sa fille, est d’une grande force, universel dans son humanité, celle de la quête de l’amour quand il est pourtant juste à côté, et multiplié par cinq dans ce cas-ci. Quand un film vous fait pleurer, il faut savoir s’incliner.