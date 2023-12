Cinq coups de coeur culturels de 2023

Les lettres attachées, David Goudreault

Les lettres attachées (Libre Expression)

Nouveauté de fin d’année, un bouquin de David Goudreault. Nouveauté ou pas, c’est à vous de voir puisque le livre reprend 15 lettres que le poète a présentées dans le cadre de l’émission Bonsoir bonsoir! sur ICI Télé pendant trois saisons. Ajout : chacune est ici commentée et le tout est accompagné de portraits simples et jolis qu’on doit à Irina Pusztai. Recevoir ces textes souvent puissants en direct à la télé, dans l’immédiat et le fugace est une chose. Les lire, une autre. L’expérience est plus prégnante, indiscutablement. On savoure certaines tournures, on sourit, on s’arrête sur une image, on pause en levant les yeux du texte pour absorber. On laisse David Goudreault traverser notre cerveau en chemin vers le cœur. C’est drôle, accessible, fort, juste, joliment imparfait. Humain. La poésie s’adresse vraiment à tout le monde. Chez Libre Expression.

La Corriveau - La soif des corbeaux

Du grand théâtre musical présenté pourtant discrètement au Carré 150 à Victoriaville notamment au cours de l’été 2023. Trop discrètement. Cette surprenante vision de l’histoire de la Corriveau nous transporte complètement.

Le théâtre musical La Corriveau – La soif des corbeaux. (Thierry Du Bois)

La mise en scène de Jade Bruneau est brillante, inventive et ne trahit à aucun moment le déficit de moyens en comparaison avec de fastes productions montréalaises. La dénonciation de la mesquinerie et de la bassesse humaine porte, sans être pesante. Cette histoire pourtant bien connue nous happe de nouveau, devient contemporaine et pertinente. On mise moins sur l’émotion que sur l’art de la narration mais ça nous rentre quand même dedans. Ce qu’il nous en reste, c’est surtout la qualité exceptionnelle de chaque élément constituant de ce très beau spectacle: costumes, décors, jeu des interprètes, chorégraphies, musique, tout est impressionnant d’intelligence créative. En tournée un peu partout au Québec à l’hiver 2024. (www.lacorriveau.ca)

Exposition Peau d’âme au Musée POP

Il faut venir à Trois-Rivières, au Musée POP, pour voir cette exposition visuelle surprenante et ravissante. L’artiste François Bertrand en est un de talent mais pas de profession puisque c’est un psychologue à la retraite.

Exposition Peaux d'âmes (François Gervais/Le Nouvelliste)

Les œuvres offertes dans cette exposition sont non seulement étonnantes mais littéralement fascinantes. On compte notamment quelques robes spectaculaires entièrement réalisées à partir de matériaux recyclés. Pas des tissus; quelques-unes des plus flamboyantes sont faites d’une infinie patience et de goupilles de canettes de boissons gazeuses. 50 000, minutieusement enlacées les unes aux autres pour faire naître une somptueuse robe d’inspiration élizabéthaine. Chacune des œuvres trahit le méditatif processus de création, l’invraisemblable et admirable obstination de l’artiste qui éclôt en une improbable mais chatoyante explosion. Un trésor. En montre jusqu’au 31 mars 2024.

De Garde 24/7

Après huit saisons, combien de séries, documentaires ou de fiction, arrivent encore à se renouveler, à conserver intact leur très haut niveau de qualité? De Garde 24/7 le fait, elle, magnifiquement. La série a fait des vedettes de quelques médecins au cours des années. Cette saison, elle en présente de nouveaux, peut-être pas aussi charismatiques que les docteurs Bensoussan, Marquis ou Gagnon mais tout aussi lucides, attentionnés et touchants.

De garde 24/7 (Télé-Québec/Télé-Québec)

Cette saison, la série s’est déplacée en régions éloignées pour nous faire découvrir d’autres enjeux, d’autres visages de notre système de santé. C’est tout aussi prenant, touchant et captivant. On se sent inexorablement interpellé par la réalité tant des malades que des soignants. Si, en cette période trouble de réajustements, cette série ne bouscule pas votre vision des services hospitaliers, rien ne le fera. J’ai vu chaque épisode de chaque saison et certains des nouveaux m’ont de nouveau fait pleurer. Je ne vois pas qui arriverait à rester de glace devant Le grand vide 12e épisode de cette 9e saison, encore exceptionnelle. On peut visionner toute cette saison sur le site de Télé-Québec.

Une femme respectable de Bernard Émond

D’accord, il faut aimer le cinéma de Bernard Émond, pas toujours le plus prisé par le grand public. Mais son petit dernier est certes un de ses films les plus accessibles. Une histoire en apparence simple simple encore une fois.

Hélène Florent offre une prestation intense mais toute en retenue dans le film Une femme respectable de Bernard Émond. (Laurence Grandbois Bernard/Maison 4:3)

Avec ce cinéaste, les histoires sont prétextes à explorer les émotions humaines muettes. Ici, on plonge plusieurs décennies en arrière pour rencontrer une femme humiliée en lutte avec son désir. Elle est remarquablement interprétée par Hélène Fleurent toute en douloureuse retenue. Le film a ce charme particulier pour nous, Trifluviens, qu’il a été très joliment filmé dans le tout aussi joli quartier historique de Trois-Rivières. On dira ce qu’on voudra, ça fait un p’tit quelque chose de se voir au grand écran. Légitime chauvinisme mis à part, c’est un fort joli film rendu émouvant par l’usage judicieux d’un ingrédient de plus en plus précieux parce que rare: la pudeur. Qui ne masque en aucune façon la vérité ou même la réalité à ceux qui ont un cœur pour voir.