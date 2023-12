Le premier batteur du groupe AC/DC, Colin Burgess, est décédé à 77 ans

Burgess a été recruté en novembre 1973 pour aider à former AC/DC. (Photo tirée de la page Facebook du groupe)

«Très triste d’apprendre le décès de Colin Burgess», peut−on lire dans un message non signé sur la page Facebook officielle du groupe, vendredi soir.

«Il était notre premier batteur et un musicien très respecté. De bons souvenirs, rock en paix Colin.»

La cause du décès n’a pas été divulguée.

Burgess a été recruté en novembre 1973 pour aider à former AC/DC avec Malcolm Young à la guitare rythmique et son frère Angus à la guitare solo, le chanteur Dave Evans et le bassiste Larry Van Kriedt.

Le groupe a renvoyé Burgess en février 1974, l’accusant d’être ivre sur scène. Il a dit plus tard que quelqu’un avait mis de la drogue dans sa boisson. Il a été suivi par une succession de batteurs et a remplacé l’un d’entre eux pendant quelques mois en 1975.

Avant AC/DC, Burgess a joué avec le groupe de rock australien The Masters Apprentices, qui a été intronisé au Temple de la renommée de l’Australian Recording Industry Association en 1998.