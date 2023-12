Autopsie d’un dérapage journalistique allégué

Le professeur de journalisme à l’Université d’Ottawa Marc-François Bernier et son tout dernier essai, La cible. (Alain Dion/La Voix de l'Est)

Trois ans plus tôt, le médecin spécialisé dans les cas de maltraitance d’enfants avait fait l’objet d’un reportage à l’émission Enquête, sur les ondes de Radio-Canada, où il était dépeint comme un pédiatre borné, impoli et trop prompt à faire des signalements à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

Des accusations que le principal intéressé a toujours réfutées, allant jusqu’à poursuivre le diffuseur public au civil pour atteinte à sa réputation. Un recours qui s’est conclu, après sa mort, par une entente hors cour.

Radio-Canada a-t-elle erré en brossant un portrait peu flatteur d’un médecin qui ne faisait que son travail, dans un reportage qui aurait contribué à ce qu’il mette fin à ses jours?

C’est la thèse que défend le professeur de journalisme à l’Université d’Ottawa Marc-François Bernier dans son dernier essai, La cible.

«Le public a été induit en erreur», soutient en entrevue le résidant de Granby, pour qui ce livre est «sa dernière leçon de journalisme» avant sa retraite en juin prochain. M. Bernier a notamment été journaliste à La Voix de l’Est au début des années 1980.

«Il n’y aurait pas eu de reportage si les vérifications adéquates avaient été faites», dit-il.

Marc-François Bernier, professeur de journalisme à l’Université d’Ottawa. (Alain Dion/La Voix de l'Est)

D’abord appelé à donner son opinion à titre de témoin expert en éthique journalistique dans la poursuite intentée par le Dr Sirard contre Radio-Canada, M. Bernier a ensuite consulté tous les documents et comptes-rendus d’interrogatoires liés à ce litige.

Son verdict est sans appel: l’émission Enquête a failli à ses devoirs de respecter la déontologie en tenant pour véridiques les témoignages des cinq couples cités dans le reportage, qui alléguaient que le médecin était resté sourd à leurs explications lorsque les blessures retrouvées sur leurs bébés ont mené à des signalements à la DPJ pour possible maltraitance.

La vérification des dossiers médicaux des jeunes patients aurait permis au diffuseur public de constater que les blessures relevées ne coïncidaient pas avec les explications avancées par les parents, rendant les signalements incontournables, note l’enseignant et docteur en sciences politiques.

Certes, Enquête ne pouvait avoir accès à ces dossiers sans l’autorisation des parents, mais la journaliste responsable n’a pas non plus demandé à les voir, précise Marc-François Bernier, se contentant d’extraits sélectionnés par les parents.

Or, «plus les allégations sont graves, plus on a l’obligation de vérifier», dit-il. «Elle avait un préjugé favorable envers ces gens et les faits contredisant sa prémisse ont été ignorés.»

Limité par le secret professionnel, le Dr Alain Sirard, qui fut aussi victime d’une attaque au couteau perpétrée par un inconnu quelques jours après la diffusion du reportage, ne pouvait pas non plus commenter les doléances des parents.

Le Dr Alain Simard (Archives)

Nuances

M. Bernier fait aussi remarquer que bien que le médecin ait été la cible principale du reportage, les décisions de faire un signalement ou non à la DPJ ne dépendaient jamais que de lui, mais bien de l’équipe sociojuridique de l’hôpital Sainte-Justine dont il faisait partie.

Mais, selon l’auteur de La cible, le reportage aurait été moins frappant avec toutes ces nuances.

Ironiquement, la «vision en tunnel» reprochée au médecin dans cette émission, c’est-à-dire sa soi-disant absence de considération pour les opinions contraires à la sienne, est exactement ce que M. Bernier reproche à la journaliste d’Enquête.

«Les journalistes ont une obligation de moyens et non de résultat. Leur démarche, vérifier, corroborer, doit être équitable, et la rigueur toujours présente.» — Marc-François Bernier

«Le sujet en soi avait un intérêt. Après, c’est ce qu’on en dit qui est important. La véracité des allégations est cruciale. Or, les parents avaient intérêt à démoniser le Dr Sirard. Je comprends qu’ils ont vécu un calvaire, mais ça n’empêche pas l’obligation de vérifier ce qu’ils disent.»

Dans La cible, l’auteur souligne que les cinq signalements en cause ont tous été retenus par la DPJ. Qui plus est, dans un des cas, la clinique sociojuridique de l’hôpital s’est fait reprocher ne pas avoir agi plus tôt.

Tout ce qui a été reproché au Dr Sirard, finalement, c’est «d’avoir été impoli avec deux parents», affirme Marc-François Bernier.

Entente

Le livre fait aussi état du refus de Radio-Canada d’admettre quelque erreur que ce soit dans ce reportage. Comme c’est fréquemment le cas en pareille matière, la poursuite civile s’est soldée par une entente confidentielle entre les proches du médecin et le diffuseur public.

Le reportage baptisé Présumés coupables ainsi que les entrevues qui y faisaient référence ont toutefois été retirés des plateformes de Radio-Canada, écrit l’enseignant.

Marc-François Bernier estime que sa «contre-enquête» aurait dû être faite par le diffuseur public lui-même. Il déplore également que son essai paru en septembre dernier ait eu peu d’écho dans les médias québécois, bien qu’il dit en connaître la raison.

«Le milieu journalistique ici est petit, mentionne-t-il, et on est très peu portés sur l’autocritique.» Il croit cependant que les médias qui ont jadis relayé les informations de l’émission Enquête devraient «remettre les pendules à l’heure».

«C’est une question d’équité. Admettre ses erreurs et les corriger, c’est avantageux, les études le prouvent. Les médias ont intérêt à reconnaître ça.»

«C’est rare qu’un reportage ait des conséquences aussi tragiques que ça, dit-il, mais de la diffamation, il y en a. Une réputation, c’est fragile. Pour moi, ce qui est arrivé au Dr Sirard est une histoire tragique qui n’aurait jamais dû arriver.»