Mélanie Noël, artiste de l’année en Estrie

Les quatre lauréats de l'Apéro culturel 2023 : Rafael Poggetti et Charles Lapierre d'Excavation et poésie (prix Relève), Faustine Escoffier (prix Art et environnement), Mélanie Noël (Prix du CALQ, Artiste de l'année en Estrie) et Miguel Saint-Laurent (prix Développement culturel) du Comité Arts et culture Jacques-Cartier. (Dominick Ménard)

Ce dernier a d’ailleurs commenté son choix en argüant qu’«il y a dans les œuvres de Mélanie Noël des phrases qui marquent et dont on se souvient longtemps [...]. Son écriture de l’intime, où chaque mot est minutieusement choisi, touche le lecteur presque instantanément».

La lauréate repart avec une bourse de 10 000 $, octroyée par le Conseil des arts et lettres du Québec, qui lui a été remise lundi soir à la salle du Parvis, lors du traditionnel Apéro culturel du Conseil de la culture de l’Estrie.

Dans les 18 derniers mois, Mélanie Noël a publié deux recueils de poésie ainsi que son premier roman. Elle continue d’écrire des paroles de chansons pour des compositeurs d’ici. Quant à son exposition Les futurs disparus, réalisée conjointement avec le photographe René Bolduc, elle continue de se promener un peu partout dans les musées et galeries du Québec.

Mélanie Noël, Artiste de l'année 2023 en Estrie. (Dominick Ménard)

«J’étais déjà très heureuse d’être en nomination, mais l’année 2023 est spéciale pour moi : après 18 ans, j’ai décidé d’abandonner le journalisme pour me consacrer à l’écriture. Et le thème de l’Apéro culturel de cette année [Les étoiles s’alignent!] me parle beaucoup : une étoile est un astre qui émet sa propre lumière, et, peu importe le domaine dans lequel on évolue, il faut créer sa propre lumière pour trouver la bonne direction dans notre existence.»

Mélanie Noël était en nomination avec le danseur et chorégraphe Nicolas Zemmour et l’autrice, metteuse en scène et femme de théâtre Angèle Séguin. Elle a d’ailleurs souligné l’importance de la «belle constellation» d’artistes estriens qui s’éclairent les uns les autres, car elle adore les collaborations dans ce métier d’écrivaine souvent solitaire.

«D’ailleurs, je n’ai jamais écrit pour la danse ni le théâtre», a-t-elle lancé, avec un clin d’œil, à ses collègues nommés avec elle. «Merci à tous les artistes, surtout Angèle et Nicolas, de m’inspirer», d’ajouter celle qui travaille également sur un scénario de cinéma en ce moment.

Trois autres lauréats

Trois autres prix, tous accompagnés d’une bourse de 1000 $, ont été remis au cours de la soirée. Le prix Développement culturel est allé au Comité Arts et culture Jacques-Cartier (CACJC), pour la création du festival AVEC (Arts vivants extérieurs du comité). Le jury a souhaité saluer son engagement et son dynamisme dans la communauté.

Les animateurs de la soirée, Martin Labrie et Marie-Pier Audet. (Dominick Ménard)

En deux éditions (2022 et 2023), l’événement annuel se tenant au parc du Domaine-Howard à Sherbrooke a déjà accueilli 77 activités et 161 artistes, pour un total de 32 jours de festivités. L’objectif d’AVEC est de démocratiser les arts vivants en diffusant des projets inédits et en accueillant des spectacles et des activités singulières ou peu représentées sur le territoire sherbrookois.

C’est le directeur général Miguel Saint-Laurent qui est venu chercher le prix au nom de son équipe de... deux personnes et du conseil d’administration. «C’est un grand honneur. Les arts vivants sont très bien représentés par les finalistes de ce soir et je pense que c’est tous ensemble, par nos différentes initiatives, qu’on crée un tel rayonnement culturel, un bouillonnement comme en ce moment.»

Simon Durocher-Gosselin, artiste de l'année 2022 en Estrie, est venu témoigner de son expérience d'ancien lauréat. (Dominick Ménard)

Le tout nouveau prix Art et environnement a été remis à Faustine Escoffier, une artiste émergente pluridisciplinaire qui explore le potentiel colorant des plantes à l’imprimé (pointe sèche, gravure en relief, collagraphie et monotype) et fabrique ses papiers, teintures et pigments. Elle a notamment exposé son travail à la Maison des arts et de la culture de Brompton.

«Ça fait vraiment du bien. Quand on fait de l’art, on peut parfois se sentir un peu fou, trouver nos trucs absurdes ou insensés, alors une reconnaissance comme ça, qui vient nous dire que ce qu’on fait a du sens, ça donne le droit d’être fous ensemble», a commenté la lauréate.

Le Prix Relève a pour sa part été remis à la formation Excavation et poésie. «En mêlant la musique traditionnelle, le slam et la poésie, ce collectif d’artistes unit aux sujets qui le touchent une musicalité qui lui est propre», ont fait valoir les membres du jury réunis par le Conseil de la culture de l’Estrie.

Le collectif trad engagé a lancé en mars 2023 son premier album complet, Ranger l’hiver. Il a remporté le FRIMAT 2021 et deux prix de Ma première place des arts 2022 : meilleure performance et meilleure chanson.