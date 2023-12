La communauté numérique de Marie-Claude Barrette

«L’objectif est de créer une communauté pour qu’ils ne se sentent pas seuls. Grâce à nos boîtes d’échanges, entre autres, il est possible de parler à d’autres personnes. Déjà, on fait des Zoom à plusieurs et un jour, peut-être, ça mènera à des rencontres en chair et en os», a énoncé Marie-Claude Barrette lundi, au cours d’une entrevue réalisée dans les locaux du Quotidien.

L’un des piliers du site tient à ses rencontres avec des personnalités inspirantes, le balado Ouvre ton jeu. Lancée en avril, cette série s’articule autour d’entrevues où sa capacité d’écoute, autant que son empathie, sont mises à contribution. Elles se déroulent dans un local relativement modeste, ce qui a le mérite d’éliminer les sources de distraction. L’autre atout réside dans l’abolition de la contrainte de temps. On sait quand ça commence, mais pas quand ça finit.

«Le temps n’est pas important et souvent, ça donne lieu à des échanges émouvants, comme pendant mon entrevue avec Jeanick Fournier, réalisée le 17 juillet. En plus de présenter la chanson que j’ai écrite pour elle, Ma raison de vivre, Jeanick a alors abordé un sujet difficile, en lien avec un choix majeur qu’elle a dû faire dans sa vie personnelle», raconte Marie-Claude Barrette, qui a profité de son séjour au Saguenay pour l’entendre chanter samedi, au Théâtre Palace Arvida.

Marie-Claude Barrette (Jeannot Lévesque/Le Quotidien)

Si gratifiantes soient-elles, cependant, ces rencontres ne comblaient pas tous ses désirs. Elle souhaitait ajouter des entrevues avec différents experts, sur un large éventail de sujets, ce qu’on retrouve désormais sur son site. «C’est l’idée de parler de tout ce qui nous interpelle dans la vie», affirme l’animatrice en donnant l’exemple de la fête de Noël.

La liste de ses collaborateurs comprend la psychologue Rose-Marie Charest, le pédiatre Jean-François Chicoine, la psychologue familiale Lory Zéphyr et le professeur Jacques Nantel, tandis que son Club de lecture rassemble les comédiennes Guylaine Tremblay, Maude Guérin et Sophie Prégent. Après un entretien avec l’auteur ou l’autrice du livre choisi chaque mois, on voit ce trio discuter ensemble, tout en ayant l’opportunité d’intervenir par le biais d’un lieu d’échange.

«Sur le numérique, tu n’es pas unidirectionnel comme à la télévision», fait valoir Marie-Claude Barrette, qui l’a démontré d’une autre manière en lançant le jeu de société Ouvre ton jeu. Même à la maison, en effet, les gens peuvent réaliser des entretiens semblables aux siens, à partir de cartes sur lesquelles figurent 151 questions. Fait à noter, ce jeu disponible au coût de 20 $ ne fait ni gagnants, ni perdants.

«C’est pour aller à la rencontre de l’autre», énonce sa conceptrice, une formule toute simple qui résume bien l’ensemble de sa démarche, que ce soit pendant ses 14 années à TVA ou aujourd’hui. Créer les conditions favorables pour que chaque entrevue soit authentique, centrée sur l’humanité de ses interlocuteurs, puis laisser venir les confidences. Un antidote efficace, face au cynisme dont notre époque est si prodigue.