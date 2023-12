«Ça fait 40 ans que j’écris des shows avec des collaborateurs, toujours à partir de choses que j’ai vécues et que je raconte. Après 12 spectacles en carrière, je ne veux plus en écrire de nouveaux, mais je ne suis pas capable de m’empêcher de raconter et encore moins de monter sur scène», affirme celui qui n’a même pas terminé la tournée de son spectacle actuel, L’humour de ma vie.

La solution lui est apparue sans trop chercher. Pourquoi ne pas simplement discuter de tout et de rien, comme lors d’un repas entre amis? «Dans ces soupers, je raconte un million d’affaires, sans penser à faire rire à tout prix. On a des discussions parfois intéressantes, parfois drôles, parfois tristes. C’est ça que je cherche à recréer.»

Le concept d’Un mot, une histoire sera donc tout aussi simple : sur la scène, deux fauteuils, un premier occupé par Barrette, l’autre par une personnalité différente chaque soir et chargée d’animer la discussion, en lui posant toutes les questions qu’elle veut. Pour les 21 dates prévues entre février et novembre 2024, ledit fauteuil accueillera ainsi 21 «vedettes» curieuses d’en savoir plus sur l’homme derrière l’humoriste.

Pour sa première au Palace de Granby, le 2 février, ce rôle sera tenu par Jean-Philippe Dion, à qui succéderont entre autres Marie-Lyne Joncas à Gatineau, Mitsou à Trois-Rivières, PA Méthot à Québec, Patrice Michaud à Sherbrooke, Marianne Saint-Gelais à Chicoutimi et Serge Fiori à Alma.

«J’ai nommé des gens que j’aime beaucoup et d’autres que je ne connais pas du tout, comme l’humoriste Mathieu Dufour, par exemple, que j’avais envie de rencontrer.»

La bonne formule

Il a déjà testé la formule «en cachette» à la bibliothèque de Sainte-Marie-de-Beauce où il s’est raconté à partir de questions impromptues. «Ça devait durer une heure et demie, mais l’animatrice a dû m’arrêter au bout de deux heures», lance-t-il, ravi de l’expérience.

En plus des thèmes imposés par les animateurs d’un soir, le public sera aussi invité à mettre son grain de sel en proposant un mot ou un sujet, qui pourra être soumis au hasard à Michel Barrette au cours du spectacle.

«Ça va me permettre, soir après soir, de m’ouvrir, de partager mes presque 67 ans de vie, mes 40 ans de carrière, et de rencontrer quelqu’un de nouveau chaque fois. Les questions ne seront pas les mêmes. Christian Bégin ne posera pas les mêmes que Paul Houde ou Normand Brathwaite. Et même si ça arrivait, il y a plein d’avenues possibles. Je peux aller où je veux. De cette façon, ce sera toujours différent», mentionne-t-il, impatient de se présenter chaque soir sans aucune préparation.

«Je sais que ça n’a pas toujours de bon sens ce que je raconte, mais c’est ma vie!» assure l'humoriste. (Félix Renaud)

Vrai... pour vrai

Michel Barrette le jure : il n’y aura que de l’inédit. Le public n’entendra aucun ancien monologue. «Tout ce que le monde va entendre, c’est vrai. Ce ne sera pas un show d’humour. On va jaser entre adultes. Si c’est drôle, tant mieux, mais si on me parle de suicide, par exemple, bien, on va l’aborder», glisse celui qui ne cache pas avoir fait une tentative dans sa vingtaine.

Parce qu’il n’a plus rien à perdre ou à cacher, il assure qu’aucun sujet ne sera épargné. Même les bouts moins glorieux de son parcours. «Il n’y a pas de tabous avec moi. On peut parler de tout. La seule chose que je ne ferais pas, c’est mettre quelqu’un en boîte.»

Pour convaincre ceux qui persistent à douter de la véracité de ses aventures, Michel Barrette est à bout d’arguments. «Je sais que ça n’a pas toujours de bon sens ce que je raconte, mais c’est ma vie!»

Une vie tellement invraisemblable qu’il n’a pas l’intention de la passer sous silence. On l’a dit, c’est plus fort que lui. «Moi, je veux être enterré au cimetière de Chicoutimi entre mon grand-père et ma grand-mère, et sur ma pierre tombale, je veux qu’il soit écrit ‘’Il aimait raconter’'. C’est ça, mon essence première.»

Envie d’y aller?

Quand : 2 février 2024 à 20h

Où : Palace de Granby

Pour mieux connaître Jean-Philippe Dion

Au sujet de Jean-Philippe Dion, son tout premier coanimateur d’un soir, Michel Barrette avoue ne pas savoir grand-chose. «J’ai fait La vraie nature avec lui, mais je ne le connais pas vraiment. Je l’avais trouvé sensible, respectueux et humain. Son émission a permis aux gens de nous connaître un peu plus à travers nos confidences. Moi, je veux connaître l’individu, m’adresser à lui. Même si je suis l’invité principal de mon spectacle, je suis capable d’avoir de l’écoute!»