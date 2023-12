Des projets plein la tête pour Chantal Lacroix

Chantal Lacroix dit être frappée par les défis que doivent relever au quotidien les parents d’enfants autistes. (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

Chantal Lacroix dit être frappée par les défis que doivent relever au quotidien les parents d’enfants autistes. Deux de ses proches en font partie. Elle a également côtoyé plusieurs couples ayant des jeunes vivant avec ce trouble neurodéveloppemental dans le cadre de ses précédentes émissions télé, entre autres Donnez au suivant. Il ne faisait aucun doute qu’elle voulait s’impliquer pour cette cause.

«La santé mentale et l’autisme, ce sont les parents pauvres du système de la santé, dit-elle. Tu as beau en être atteint, ce n’est pas écrit dans ton front. Les parents sont laissés à eux-mêmes et doivent se battre pour avoir des services. La Fondation Les petits trésors fait donc une grande différence dans la vie de ces familles.»

Les gens peuvent se procurer jusqu’au 31 décembre un «jeté-doudou» au coût de 20$. (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

La femme d’affaires a ainsi mis à contribution son entreprise Collection Chantal Lacroix, établie à Bromont, en partenariat avec le Groupe Jean Coutu, dans le cadre de cette nouvelle campagne pour la Fondation, dont elle est porte-parole et présidente. Pour participer, les gens peuvent se procurer jusqu’au 31 décembre un «jeté-doudou» au coût de 20$ dans une des succursales du réseau de pharmacies. Pour chaque item vendu, huit dollars seront remis à la cause.

Pour de plus amples renseignements à propos de la Fondation, consulter le site petitstresors.ca.

Quête de bien-être

Chantal Lacroix a amorcé un important virage, tant sur le plan personnel que professionnel, il y a quelques années. Les nombreux projets qu’elle mène de front s’articulent désormais autour de cette «quête de bien-être». «À l’âge de 53 ans, je me suis choisie. Ça ne veut pas dire que je ne veux plus aider mon prochain, loin de là. Mais, les projets que je réalise doivent continuer de me nourrir. Contribuer au bien-être, mais aussi le mien. Un moment donné, je me suis perdue de vue dans tout ça, confie-t-elle. C’était trop à sens unique, tourné vers les autres. Dans la vie, si tu tombes, qui va s’occuper de tes priorités?»

L’animatrice a lancé plusieurs initiatives Web, entre autres Soyons la solution et Trippe ta vie!, qui sont axées sur le bien-être. «La santé mentale, c’est le carburant pour avoir une vie équilibrée, fait-elle valoir. Pour être connecté à la joie, aspirer au bonheur.»

Chantal Lacroix a eu son lot d’ennuis de santé au cours de la dernière année. Elle a notamment été hospitalisation d’urgence pour de sévères maux de dos et de cou (hernie cervicale). Puis, en septembre dernier, elle a été contrainte d’annuler une conférence en raison d’une pneumonie.

Comment va la santé? «J’ai quand même beaucoup ralenti. J’essaie d’être à l’écoute de mon corps. Quand je vois que ça ne va pas, je fais plus attention. Ma mère m’a dit avant de mourir que la santé te fait flotter au-dessus de la réalité. C’est tellement vrai. Et je me répète cette phrase régulièrement.»

Chantal Lacroix (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

Nouvelle série documentaire

Chantal Lacroix a récemment fait un voyage au Mexique, une retraite avec son mentor spirituel, Martin Bilodeau. «J’ai envie de continuer d’être dans l’organique. D’expérimenter des choses. Ma semaine a été très enrichissante. Mais, il faut continuer à méditer, à parfaire mes connaissances à prendre soin de moi. Sinon, ça va s’éteindre.»

Cette expérience, vécue sous la lentille d’un caméraman, pourrait faire partie d’une nouvelle série documentaire. C’est du moins le souhait de l’animatrice et femme d’affaires. «On a tourné tous les épisodes. On est en montage, dit-elle. Et pour l’instant, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec cette série. Je n’ai approché aucun diffuseur pour le moment. Mais, dans mon plan de match, la série au Mexique n’est probablement pas la première que je mettrais en ondes. »

En fait, Chantal Lacroix part en mai prochain pour le Japon, visiter le «dernier village des samouraÏs». Un périple qui ferait également partie du documentaire. «Je veux en apprendre plus sur leur mode de vie. Les moyens qu’ils ont trouvés pour alimenter leur bien-être, pour être le plus possible dans la joie», résume-t-elle.

Les images captées durant ce voyage pourraient servir d’introduction à la future série Web, estime-t-elle. À cela pourrait aussi se greffer du contenu provenant d’un autre périple au programme en 2024, celui-là au Tibet, toujours avec son complice Martin Bilodeau, pour «aller à la rencontre du Dalaï-Lama».

Web versus télé

Plusieurs des récents projets de Chantal Lacroix sont diffusés sur le Web. Est-ce la voie à emprunter pour rejoindre un plus large auditoire? «Ma fille (12 ans) ne regarde absolument pas la télé. On est appelés à changer notre façon de faire. L’écoute n’est plus la même. Maintenant, les gens veulent regarder ce qu’ils veulent au moment où ils le veulent. On s’en va vers ça inévitablement.»

L’animatrice met toutefois un bémol.

«Je ne pense pas que la télé est appelée à disparaître. Je la consomme encore et il y a plein de gens autour de moi qui le font aussi. C’est un média que je considère comme essentiel et important. Mais dans l’avenir, on devra revoir le modèle d’affaires.» — Chantal Lacroix

Elle voit par ailleurs dans cette voie une continuité à ce qu’elle fait depuis des années. Une option qui favorise un contact encore plus direct avec l’auditoire. «Le Web me permet d’interagir avec les gens, dit-elle. Ce que je ne pouvais pas faire avec la télé. C’est ce qui m’attire le plus.»

Chantal Lacroix dit avoir «pris un recul volontaire» de la télé au cours des dernières années. Elle dit toutefois avoir été «interpellée» pour un retour à l’écran. «Je vais avoir le goût de revenir avec un projet que j’ai en tête et qui, je crois, est essentiel dans le contexte actuel. [...] Ma mission de vie est de contribuer au bien-être des gens. J’aime profondément l’humain», indique-t-elle, préférant ne pas en dévoiler davantage pour le moment.

Si tout se déroule rondement, le tournage pourrait avoir lieu en 2024, pour une diffusion en ondes possiblement l’année suivante.