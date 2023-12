«Mon père s’est éteint paisiblement aujourd’hui, avec son équipe aimante à ses côtés pour le soutenir et l’aimer comme il l’aurait fait pour nous», a déclaré sur Instagram Patrick O’Neal, un présentateur sportif de Los Angeles.

Il n’a pas donné la cause du décès. Ryan O’Neal a été diagnostiqué avec un cancer de la prostate en 2012, une décennie après avoir été diagnostiqué pour la première fois avec une leucémie chronique.

«Mon père, Ryan O’Neal, a toujours été mon héros», a écrit Patrick O’Neal, ajoutant qu’il est «une légende hollywoodienne».

Ryan O’Neal était l’une des plus grandes vedettes du cinéma dans les années 1970. Il a travaillé avec de nombreux réalisateurs parmi les plus célèbres de l’époque, notamment Peter Bogdanovich sur Paper Moon et Stanley Kubrick sur Barry Lyndon.

Il a souvent utilisé son physique de garçon blond pour jouer des hommes qui cachaient des parcours sombres ou sinistres derrière leurs images soignées.

M. O’Neal a poursuivi une carrière d’acteur à la télévision jusqu’à l’âge de 70 ans dans les années 2010, apparaissant notamment dans Bones et Desperate Housewives, mais sa relation de longue date avec Farrah Fawcett et sa vie de famille tumultueuse l’ont maintenu dans l’actualité.

Divorcé à deux reprises, M. O’Neal a entretenu une relation amoureuse avec Mme Fawcett pendant près de 30 ans. Ils ont eu un fils, Redmond, né en 1985. Le couple s’est séparé en 1997, mais s’est reformé quelques années plus tard. Il est resté aux côtés de Mme Fawcett pendant qu’elle luttait contre le cancer, qui l’a emportée en 2009 à l’âge de 62 ans.

Avec sa première femme, Joanna Moore, M. O’Neal a donné naissance aux acteurs Griffin O’Neal et Tatum O’Neal, sa covedette dans le film Paper Moon (1973), pour lequel elle a remporté l’Oscar du meilleur second rôle féminin. Il a eu un fils, Patrick, avec sa seconde épouse, Leigh Taylor−Young.

Ryan O’Neal a eu sa propre nomination aux Oscars en tant que meilleur acteur pour le drame de 1970 Love Story, avec Ali MacGraw, qui raconte l’histoire d’un jeune couple qui tombe amoureux, se marie et découvre qu’elle est en train de mourir d’un cancer

L’acteur a joué des petits rôles et effectué quelques cascades avant d’obtenir un rôle principal dans le feuilleton de grande écoute Peyton Place (1964−69).

M. O’Neal passe ensuite au grand écran avec le film The Big Bounce (1969), dans lequel il partage l’affiche avec sa femme de l’époque, Leigh Taylor−Young. Mais c’est Love Story qui a fait de lui une vedette de cinéma.

Charles Patrick Ryan O’Neal est né le 20 avril 1941. Il est le fils du scénariste Charles O’Neal et de l’actrice Patricia Callaghan O’Neal. Il a été sauveteur et boxeur amateur avant de trouver sa voie en tant qu’artiste.