Si l’on se fie aux échos, les quatre représentations tenues les 2 et 3 décembre étaient tout à fait à la hauteur des attentes. Le contraire aurait été étonnant, en sachant que la production était mise en scène par l’auteur Simon Boulerice et que le volet musical était assuré par l’Orchestre Métropolitain dirigé par Mélanie Léonard, avec en prime, les Petits Chanteurs du Mont-Royal.

Mais le clou du spectacle, ceux que les tout-petits voulaient voir, c’était bien sûr le trio composé de Passe-Partout (Élodie Grenier), Passe-Carreau (Gabrielle Fontaine) et Passe-Montagne (Jean-François Pronovost).

L‘interprète de Passe-Partout confirme que la féerie était au rendez-vous.

«Je pense que pour les enfants, c’était très impressionnant. La salle est immense, chaleureuse. Juste l’environnement est émouvant. Il y a toujours un effet assez magique quand les enfants nous voient en vrai pour la première fois, mais le plus marquant pour nous, c’est que la réaction est venue autant des parents que des enfants. Avec les arrangements orchestraux et le chœur, c’était de toute beauté. Sur scène, on avait des frissons. Imaginez pour de jeunes enfants!»

En attendant grand-mère

Tandis que grand-mère se faisait attendre à son pique-nique d’anniversaire, les amis en ont profité pour servir au public les classiques Les beaux légumes, Bedon bedondaine, Brosse, brosse, brosse, Dans le poulailler et Les poissons, ainsi que quelques chansons plus récentes comme Jouer dehors de Jérôme 50. «En fait, l’histoire est un prétexte pour chanter et faire des jeux en lien avec la musique.»

On pourrait croire que l’ampleur de ce spectacle a nécessité des heures de préparation. Au contraire. «Ç'a été monté en un temps record. Environ cinq heures ont été nécessaires pour tout ficeler. On a reçu le texte de Simon à l’avance et les arrangements musicaux pour se préparer chacun de notre côté, avant de se rassembler», explique Élodie Grenier.

Habitués au monde du théâtre, où les répétitions peuvent durer plusieurs semaines, les trois comédiens ont dû mettre à profit leur expérience commune pour adopter ce rythme de travail plus rapide. «On fait Passe-Partout ensemble depuis cinq ans et on fait déjà l’autre spectacle, Coucou Passe-Partout en tournée. On connaît nos personnages et notre chimie sur scène. On était donc en terrain connu. Le plus gros défi a été de s’acclimater à l’orchestre.»

Nouvelle salle, nouveaux arrangements, nouveau rythme... il fallait en effet s’ajuster. «Ça nous sortait de notre zone de confort. Heureusement, on pouvait se reposer sur la cheffe d’orchestre Mélanie Léonard. On la regardait souvent pour trouver nos repères et respecter le tempo», poursuit Passe-Partout.

Le trio était accompagné sur scène par l'Orchestre métropolitain et les Petits Chanteurs du Mont-Royal. (Éric Myre)

Le plaisir de l’orchestre

Avec des invités semblables, même les musiciens et la cheffe ont semblé bien s’amuser. Élodie a pu le constater de visu. «Ils nous ont fait sentir qu’ils étaient contents d’être là. Des fois, en se retournant, on voyait qu’ils chantaient avec nous. Dans Brosse, brosse, brosse, certains violonistes faisaient comme s’ils se brossaient les dents avec leur archet!»

Élodie Grenier se réjouit que le spectacle soit diffusé à la télévision. L’ambiance ne sera pas la même, forcément, mais le public devrait y trouver son bonheur. «C’est tellement un beau spectacle, je suis contente que le plus de monde possible puisse le voir. Ce qui est intéressant, c’est que des caméras étaient installées dans la salle, alors les gens à la maison pourront aussi voir la réaction du public.»

Passe-Partout symphonique sera présenté sur Télé-Québec le samedi 9 décembre à 20h, le dimanche 10 décembre à 17h et le vendredi 15 décembre à 11h. L’émission est aussi offerte gratuitement sur l’application Télé-Québec.