Ce populaire festival qui célèbre «l’aventure humaine et sportive» se décline en deux volets. Le premier, virtuel, permet de visionner dans le confort de son foyer. Le second prend la forme d’une tournée mondiale, qui permet des projections sur de plus grands écrans; depuis quelques années, les festivaliers peuvent aussi profiter d’une exposition de photographies.

La tournée du FFMB traversera le Québec du 14 janvier au 2 mars 2024, pour un total de 35 représentations, ont indiqué les organisateurs, mercredi 6 décembre 2023. Des arrêts sont prévus dans 23 villes, dont Montréal et Québec, mais aussi Gatineau, Trois-Rivières, Sherbrooke, Jonquière et Rimouski, entre autres.

Huit films – des courts et des moyens métrages – seront ainsi projetés, durant deux heures trente par représentation. Le film québécois Canada Vertical s’est rapidement imposé parmi cette sélection, dont il est devenu le clou du spectacle (son «film principal»).

La bande-annonce donnant un aperçu des films sélectionnés pour la tournée mondiale du FFB, ici.

Le producteur de la tournée québécoise, Stéphane Corbeil, explique avoir cette année retenu huit films parmi les 84 films ayant réussi à se nicher au sein de la programmation du festival... et eux-même sélectionnés parmi quelque 500 soumissions reçues des quatre coins de la planète, avise le producteur.

Sa sélection célèbre l’adresse, la maîtrise et la détermination, la complicité et le plaisir, l’urgence de vivre et les pieds de nez à l’adversité, à travers les parcours de «femmes et d’hommes qui réalisent des aventures hors du commun».

Le film Canada Vertical retrace les récents exploits de l’expédition québécoise AKOR, dont les aventuriers s’étaient lancés «dans l’une des plus longues expéditions en milieu sauvage jamais documentées». Leur périple – de 7600 km – a duré 234 jours, au fil desquels l’équipe a affronté les implacables conditions polaires du ‘passage du Nord-Ouest’, puis parcouru 2000 km en canot à travers le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest, pour poursuivre leur trajet à vélo sur des chemins de terre et finir par atteindre la pointe Pelée, en Ontario, 4000 km plus loin.

Le court métrage Soundscape s'intéresse à l'ascension d'une paroi rocheuse qu'a osé entreprendre Erik Weihenmayer, un athlète aveugle. Le film, qui évoque aussi Timmy O'Neill, un pionnier de l'escalade adaptée, se veut aussi surprenant qu'émouvant. (Courtoisie)

«Ce film a réussi à se hisser dans le club sélect des films de la Sélection officielle lors de la 48e édition présentée à Banff à l’automne dernier, mentionne Stéphane Corbeil, en rappelant que «seule une poignée de films du Québec ont eu ce privilège, au cours des 20 dernières années».

La sélection québécoise sera aussi l’occasion d’apprécier de spectaculaire images ramenées de diverses aventures, que ce soit «en ski de haute route au Groenland, à bord d’un voilier électrique, [en] escalade de roche en Italie [...] et plus» laisse-t-il entendre.

«D’autres aventures interpellent nos attentes de voyageurs ou imposent le respect face à la ténacité exigée pour accomplir des traversées inédites. Et comme toujours, les images projetées sur grand écran sont renversantes», ajoute M. Corbeil.

On y verra plusieurs court métrage primés, tels Soundscape, mettant en scène l’athlète aveugle Erik Weihenmayer durant son ascension d’une paroi rocheuse de la Sierra Nevada, et The Black Country Journal, dans lequel on pourra découvrira «la corrélation» entre les descentes à ski et la musique jazz.

Tous les films sont présentés dans leur version originale avec sous-titre français.

Une image du film Canada Vertical. (Akor Adventurers/Courtoisie)

Transboréale 2023»

L’exposition de photographies met quant à elle l’accent sur l’Expédition Transboréale 2023. Cette aventure a réuni les Québécois Simon-Pierre Goneau et Samuel Lalande-Markon, qui ont traversé tout le Québec du sud au nord, en plein hiver, à vélo et en ski, pour atteindre la banquise de la baie d’Hudson.

Une dizaine de photographies témoignant de ce périple de 3000 km (réalisé en 88 jours) seront présentées dans les foyers des salles et pourront être appréciées «dès l’ouverture des portes et à la pause de chaque représentation», précise par voie de communiqué M. Corbeil, dont la société de productions Udanakaï média produit la tournée québécoise depuis 1996.

À l’échelon canadien, le festival est présenté par Rab et Tourisme Banff Lake Louise.

Billets: banffquebec.ca

Tournée québécoise détaillée: banffquebec.ca/les-villes