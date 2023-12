Allée des célébrités canadiennes: Avril Lavigne et Connor McDavid intronisés ce soir

L’Allée des célébrités canadiennes, qui célèbre son 25e anniversaire, rend hommage à des Canadiens pour leur excellence dans des domaines allant du divertissement au travail humanitaire.

L’actrice Tantoo Cardinal, que l’on a vue notamment dans le film américain Killers of the Flower Moon réalisé par Martin Scorsese et les cofondateurs de Roots Canada Michael Budman et Don Green font aussi partie des intronisés cette année.

Connor McDavid sera intronisé à l’Allée des célébrités canadiennes, samedi soir. (Cole Burston/La Presse Canadienne)

Le chanteur de hip-hop, Kardinal Offishall, est le lauréat de cette année du prix Allan Slaight Music Impact Honour.

Par ailleurs, 13 des légendes les plus influentes de la musique rock des années 70 et 80, dont Glass Tiger et Loverboy, intronisées sur l’Allée des célébrités lors d’un événement spécial en septembre, seront également célébrées.

Le gala de samedi soir est animé par Drew et Jonathan Scott de Property Brothers et la chanteuse primée aux Juno, Deborah Cox, qui a reçu une étoile sur l’Allée des célébrités l’an dernier.

Le gala de 25e anniversaire de l’Allée des célébrités canadiennes sera diffusée le 16 décembre sur les ondes de CTV.