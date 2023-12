Allée des célébrités canadiennes: Avril Lavigne et Connor McDavid intronisés

L’auteure-compositrice-interprète, qui est devenue célèbre grâce notamment aux succès Complicated et Sk8er Boi, a déclaré qu’il était significatif de recevoir cet honneur célébrant les racines qu’elle a établies au Canada avant de contribuer à inaugurer une ère de musique axée sur les femmes et la musique pop-punk au début des années 2000.

«Toute ma famille est ici. C’est là que j’ai commencé, en chantant à Napanee, en Ontario. J’ai joué avec Shania Twain quand j’avais 14 ans à Ottawa, j’ai fait du théâtre ici, donc c’est un honneur de recevoir ce prix, a-t-elle déclaré. C’est ma maison. Cela compte tellement pour moi.»

L’animateur canadien George Stroumboulopoulos, qui a présenté son étoile, a affirmé qu’Avril Lavigne a eu un impact énorme sur de nombreux enfants qui ont grandi en se voyant en elle, et qu’il était temps qu’elle reçoive ses fleurs.

«Elle n’a jamais fait semblant. Je me souviens de l’avoir vue à ces débuts être vraiment, vraiment connectée aux racines punk... il y avait un niveau d’authenticité très difficile à fabriquer», a déclaré Stroumboulopoulos.

Selon lui, elle devait recevoir cet honneur devant tout le monde et il a ajouté qu’il était ravi de participer à cela.

L’Allée des célébrités canadiennes, qui célèbre son 25e anniversaire, rend hommage à des Canadiens pour leur excellence dans des domaines allant du divertissement au travail humanitaire.

Des noms bien connus ont participé à cet événement prestigieux, comme la légende du hockey vainqueur de la Série du Sommet de 1972, Paul Henderson, et les anciens premiers ministres Stephen Harper et Jean. Chrétien.

Le gala de samedi soir a été animé par Drew et Jonathan Scott de Property Brothers et la chanteuse primée aux Juno, Deborah Cox, qui a reçu une étoile sur l’Allée des célébrités l’an dernier.

L’animateur et satiriste politique Rick Mercer a raconté qu’il n’avait jamais pensé que recevoir une étoile sur l’Allée des célébrités pourrait lui arriver.

«Pendant les 15 ans où j’ai eu l’émission télévisée, je sortais du métro et marchais jusqu’à CBC, et je marchais le long d’une partie de l’Allée des célébrités et disais bonjour à certaines personnes», a déclaré Rick Mercer à propos de son immortalisation dans le quartier des spectacles de Toronto.

«Je pense que des choses comme celle-ci arrivent et il est naturel de se demander si c’est fini maintenant. Mais j’ai quelques tours dans mon sac.» Il a ajouté qu’il était toujours concentré sur l’écriture après la publication de ses plus récents mémoires The road years.

La vedette du hockey et capitaine des Oilers d’Edmonton Connor McDavid s’est dit un peu surpris de recevoir une étoile de l’Allée des célébrités si tôt dans sa carrière de joueur, mais a déclaré que c’était un honneur d’être reconnu et de représenter le Canada malgré tout.

Connor McDavid sera intronisé à l’Allée des célébrités canadiennes, samedi soir. (Cole Burston/La Presse Canadienne)

«Des moments comme ceux-ci vous font évidemment prendre du recul et réfléchir un peu, et évidemment vous devez penser à l’héritage durable, aux choses que je veux encore accomplir.»

La franchise télévisée Degrassi : La nouvelle génération a également été reconnue, car les acteurs des différentes itérations de la série depuis 1979 se sont réunis pour ce que la créatrice Linda Schuyler a appelé «une immense réunion».

La prolifique actrice crie-métisse Tantoo Cardinal, qui a joué dans le western «Danse avec les loups» de 1990 et dans le film à succès de Martin Scorsese sorti en octobre Killers of the Flower Moon, a également été intronisée cette année.

En réfléchissant à une carrière qui s’étend sur cinq décennies, elle a déclaré que l’étoile lui donnait un sentiment d’accomplissement à la fois dans ses contributions à la société et dans le récit autochtone.

«Il y a beaucoup de guérison à faire dans notre communauté, et c’est donc toujours ce sur quoi j’ai essayé de travailler», a mentionné Tantoo Cardinal.

«J’ai mis ma contribution et maintenant la route est ouverte. Je suis dans une nouvelle ère et je me trouve à un nouvel endroit dans ma carrière, et beaucoup des choses qui me préoccupaient tant au début ne sont plus une responsabilité que je dois assumer et porter.»

Parmi les autres honorés, le chanteur de hip-hop, Kardinal Offishall, est le lauréat de cette année du prix Allan Slaight Music Impact Honour.

Le philanthrope et acteur de l’industrie de la radiodiffusion Gary Slaight recevra également une étoile, tout comme Rosalie Silberman Abella, la première femme juive nommée à la Cour suprême du Canada. La neuroscientifique pionnière Brenda Milner est devenue la doyenne des intronisés encore en vie à 105 ans.

Par ailleurs, 13 des légendes les plus influentes de la musique rock des années 70 et 80, dont Glass Tiger, Loverboy et Michel Pagliaro, intronisées sur l’Allée des célébrités lors d’un événement spécial en septembre, seront également célébrées.

Le gala de 25e anniversaire de l’Allée des célébrités canadiennes sera diffusé le 16 décembre sur les ondes de CTV.