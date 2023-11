L’Assomption rend un dernier hommage à Karl Tremblay

Malgré le froid polaire, l’émotion était palpable sur la place qui porte désormais le nom du cowboy depuis que la Municipalité où il résidait depuis plusieurs années a décidé de renommer sa place publique. La cérémonie se voulait plus modeste que l’hommage qui lui avait été rendu au même endroit le lendemain de l’annonce de sa mort, le 16 novembre.

200 personnes étaient réunies à L'Assomption. (Éric Faucher)

Une ville et son cowboy

Alors que le maire de L’Assomption, Sébastien Nadeau, était au Centre Bell aux côtés des autres membres du groupe de musique, quelques conseillers municipaux assistaient à la cérémonie sur place. La mairesse suppléante, Nathalie Ayotte, explique: «On a fait cet événement-là pour dire un dernier bye bye à notre Karl, un de nos concitoyens, une personne qu’on croisait régulièrement dans la ville. Je pense que les gens de L’Assomption tenaient aussi à partager ces derniers moments avec lui.»

La conseillère municipale Nathalie Ayotte, mairesse suppléante de L'Assomption. (Éric Faucher/Le Nouvelliste)

«Malgré la température, il y en a qui se sont joints à nous et ont bravé le froid pour avoir ce dernier moment avec lui», poursuit la conseillère municipale. «Aujourd’hui, c’était plus sobre, un peu à son image.»

Après la place Karl-Tremblay, est-ce que la Municipalité entend commémorer la mémoire du musicien d’autres façons? «En ce moment, je ne peux rien vous dire, sûrement qu’on aura d’autres petites annonces à faire dans le futur», révèle Mme Ayotte. «On va laisser retomber tout ça, parce que ça fait deux semaines qu’on est dans l’effervescence de son départ et dans le rassemblement. On verra dans les prochaines semaines, les prochains mois, ce qui va découler de tout ça.»

Rassembleur, même dans la mort

«Karl était un rassembleur. Ici, c’est sa place. On l’a souvent croisé ici, donc c’était une belle façon d’offrir aux gens de se recueillir pour lui. Ils auraient pu le faire dans le confort de leur foyer. Les vrais de vrais sont venus nous rejoindre ici», mentionne la conseillère municipale.

Les qualités de rassembleur de Karl Tremblay ont été maintes fois soulignées lors de la cérémonie qui se tenait au Centre Bell de Montréal, et le constat était le même chez les gens regroupés à L’Assomption. «Les Cowboys, c’est notre village, c’est notre souvenir, c’est notre jeunesse, c’est notre passé, notre présent et notre futur», observe Karine, une Assomptionniste participant à la commémoration avec ses deux enfants.

Martin Ouellet et sa fille Sandrine ont également cru bon faire le déplacement jusqu’à la place Karl-Tremblay pour l’occasion. (Éric Faucher/Le Nouvelliste)

Martin Ouellet et sa fille Sandrine ont également cru bon faire le déplacement jusqu’à la place Karl-Tremblay pour l’occasion. C’est que le groupe dont il était le chanteur est à l’origine d’une passion partagée par le duo père-fille. «On est des fans de musique et ç'a commencé avec les Cowboys», expose le père, l’émotion dans la voix. «Premier show, Saint-Eustache, elle était toute petite, sur mes épaules. Depuis ce temps-là, on va voir plein de spectacles ensemble.»

«Ce sont mes premiers souvenirs de spectacles, justement avec mon père. C’est une passion qu’on partage, d’aller voir des shows ensemble», renchérit Sandrine Ouellet. «C’est aussi un groupe qui m’a montré qu’on pouvait prendre parole au travers de l’art et se positionner. C’est montrer que l’art peut changer les choses et qu’on peut être un personnage aussi fort dans la culture québécoise. C’est ça qui m’a fait tomber en amour avec la musique québécoise et tout ce que ça représente.»