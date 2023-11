Mélanie Noël : avis de vies

Piéger l'éternité, de Mélanie Noël, est en librairie depuis le 22 novembre. La couverture est signée Linda Vachon. (Écrits des Forges)

Avec son deuxième recueil de poésie Piéger l’éternité (son troisième livre publié en 18 mois), Mélanie Noël emmène ses lecteurs dans un univers où les grandes étapes de l’existence — début, fin, amours, désamours et réamours — se trouvent résumées en quelques lignes poétiques, chaque court texte faisant ressortir les cohérences, incongruités ou paradoxes de ces vécus qui, s’empresse-t-elle de souligner, ont été beaucoup plus riches et complexes dans la réalité.

Parce que — et c’est la principale particularité de ce recueil d’une centaine de pages — chaque poème est inspiré de personnes qui existent ou qui ont existé. Des proches. Des amis. Des personnes qu’elle a rencontrées durant ses années de journalisme et qui l’ont profondément marquée.

« Et lorsqu’il s’agit de personnes que je n’ai pas connues personnellement, c’est parce que j’ai tellement entendu parler d’elles, par des proches qui les ont tellement aimées, que j’ai fini par les aimer moi-même par procuration. Et c’est ce que je souhaite faire maintenant avec les lecteurs : leur faire aimer ces personnes à travers mes écrits. Pour moi, écrire, c’est une façon d’aimer. »

L’amour qui reste

La plupart des poèmes de Piéger l’éternité sont anonymes, pour que tout un chacun puisse s’y identifier. Sauf ceux qui parlent d’une personne décédée, dont elle a gardé le prénom.

« C’est ce qu’exprime le titre : cette idée de mémoire, de souvenir, d’hommage, de l’amour au-delà de leur mortalité, car nos sentiments envers nos proches disparus ne meurent pas avec eux », souligne-t-elle.

« Je tente donc de piéger l’éternité, même si c’est utopique... et peut-être même que ce n’est pas souhaitable », ajoute-t-elle.

La plupart du temps, l’autrice fait ressortir dans son texte une contradiction ou une concordance entre la façon dont certaines personnes se sont rencontrées, se sont séparées ou ont quitté ce monde.

Par exemple Raymond Bourbonnais, un homme de 79 ans, paralysé, vivant dans un CHSLD, et qu’elle avait rencontré en entrevue en 2019. Atteint d’une maladie dégénérative, il souhaitait dénoncer ses conditions de vie, quelques jours avant de recevoir l’aide médicale à mourir.

Raymond Bourbonnais a reçu l'aide médicale à mourir le 5 décembre 2019. (Jessica Garneau/Archives La Tribune)

Le poème qu’elle a écrit se termine ainsi : « Un an / C’est tout ce qu’il pouvait endurer / Des soins de longue durée. »

« C’est un homme qui m’a tellement marquée, il n’y a pas une semaine où je ne pense pas à lui. Il avait une telle dignité et une telle conviction. Comme ces personnes ont vraiment existé, on ne peut pas dire que j’ai inventé ces paradoxes ou ces ces hasards. Je souhaitais simplement souligner que, oui, parfois, on meurt de la même façon qu’on a vécu, ou alors l’inverse », explique-t-elle.

Il n’y a que pour les cinq ou six textes relatant le décès d’un enfant que Mélanie Noël a demandé la permission des parents endeuillés, en leur envoyant le poème qu’elle avait écrit ainsi que quelques autres, pour qu’ils aient une idée de l’essence et de l’ensemble de l’œuvre.

« C’était quand même très délicat. S’ils avaient été mal à l’aise, j’aurais retiré le poème. Mais ils ont tous dit oui et ont été honorés que je piège ainsi leur enfant dans l’éternité. »

Une façon aussi de rendre hommage à ces personnes qui ont survécu au pire, et, pour Mélanie Noël, d’apprivoiser cette idée de la mort qui la hante et l’habite profondément.

« Par exemple, même si la plupart des gens passent par là, je ne peux encore m’imaginer perdre mes parents », donne comme exemple celle qui est bénévole pour Aube-lumière, résidence pour personnes en fin de vie.

« Tout ça fait partie d’un apprivoisement de la mort. Ce n’est pas une désensibilisation. Mais observer des personnes qui survivent à la mort de leurs proches me donne confiance sur les deuils qui s’en viennent. Je veux m’inspirer d’elles, puiser dans leur force. » — Mélanie Noël

Le verbe « voir »

Quelques exceptions ponctuent Piéger l’éternité. D’abord cinq poèmes plus « traditionnels », qui divisent le recueil en quatre parties, où c’est la poétesse-témoin qui s’exprime, celle qui a « vu » les vies des êtres dont elle s’est inspirée. Exister dans le regard des autres est aussi une façon de faire la nique à la grande faucheuse.

Et pas besoin que ce soit quelqu’un qu’on connaît sur le bout des doigts. Dans ses remerciements, en page 103, elle a même fait une place à un vieil inconnu qui, tel un enfant, l’a un jour saluée à vélo alors qu’elle promenait son chien sur le bord de la rivière. « J’ai pensé à lui pendant deux semaines. Il m’a vraiment rendue joyeuse. Maintenant, on se parle quand on se croise. »

« Pour moi, écrire, c'est une façon d'aimer », dit Mélanie Noël. (Archives La Tribune/Maxime Picard)

Quant aux quatre derniers poèmes, ils sont dédiés à son époux et à ses quatre enfants : ceux de son conjoint et qui sont devenus comme les siens, et les deux fils qu’ils ont eus ensemble, à un an d’intervalle (dans la salle de rédaction de La Tribune, on parle encore de la journée où elle devait rentrer de son congé de maternité... pour annoncer qu’elle était enceinte de nouveau).

« Je veux que mes enfants sachent que je les vois et que je les aime, même s’ils ne sont pas encore très intéressés par ce que j’écris et que la mort reste quelque chose d’abstrait pour eux. J’ai d’ailleurs demandé à un de mes fils s’il allait me lire de mon vivant ou quand je serais morte. »

La réponse, d’une franchise extrême, a été B, rapporte-t-elle dans un éclat de rire. Qu’importe. « Il y aura un petit peu d’éternité pour eux. »

Le lancement sherbrookois de Piéger l’éternité aura lieu le mercredi 29 novembre, à 17 h, au Siboire Centre-ville.